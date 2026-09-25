Phụ nữ phường An Hải nâng cao năng lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho nữ tiểu thương

Nhiều hội viên, phụ nữ là tiểu thương tại các chợ trên địa bàn phường tham gia chương trình. Ảnh: ĐÔNG HẢI

Tại chương trình, các hội viên phụ nữ được trang bị kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, đồng thời được hướng dẫn cách ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh phù hợp với thực tế của tiểu thương.

Nội dung tập trung vào việc sử dụng mã QR để thanh toán, giới thiệu sản phẩm, bán hàng đa kênh và tận dụng các nền tảng số để quảng bá, tiếp cận khách hàng, từ đó tối ưu hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Việc từng bước ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp tiểu thương thuận tiện hơn trong giao dịch, quản lý kinh doanh mà còn mở ra cơ hội tiếp cận khách hàng ngoài phạm vi chợ truyền thống.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ nữ tiểu thương chủ động thích ứng với những thay đổi trong phương thức mua bán và xu hướng tiêu dùng hiện nay.

Song song với chuyển đổi số, chương trình cũng chú trọng truyền thông về chuyển đổi xanh, hướng đến những thay đổi tích cực ngay trong hoạt động kinh doanh hằng ngày của tiểu thương.

Những nội dung như: tiêu dùng thân thiện với môi trường, giảm rác thải nhựa, hạn chế túi ni lông, tiết kiệm năng lượng và ưu tiên sản phẩm sạch, an toàn được chia sẻ một cách gần gũi, dễ áp dụng.

Tại đây, tiểu thương được thảo luận về những lợi ích thiết thực của chuyển đổi xanh đối với hoạt động kinh doanh, từ việc tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa nguồn lực đến giảm thiểu tác động môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Các vấn đề liên quan an toàn thực phẩm, dịch vụ ăn uống.

Thông qua hoạt động truyền thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Hải mong muốn hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiểu thương nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết để thích ứng với các yêu cầu mới trong kinh doanh.

Chương trình đồng thời khuyến khích chị em từng bước ứng dụng công nghệ, thực hành các giải pháp thân thiện với môi trường và chú trọng an toàn thực phẩm trong hoạt động buôn bán hằng ngày.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Hải công bố quyết định thành lập 2 chi hội phụ nữ trực thuộc. Ảnh: ĐÔNG HẢI

Dịp này, Hội Liên hiên hiệp Phụ nữ phường An Hải công bố quyết định thành lập và chỉ định nhân sự cho 2 chi hội phụ nữ trực thuộc, gồm Chi hội Phụ nữ tiểu thương chợ An Hải Bắc và Chi hội Phụ nữ tiểu thương chợ An Hải Đông.

Việc thành lập các chi hội này nhằm tập hợp, kết nối hội viên là nữ tiểu thương, tạo điều kiện để chị em chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong kinh doanh, đồng thời tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của hội và địa phương.