Đưa bình đẳng vào câu chuyện hằng ngày

Ai chăm con khi cả vợ chồng cùng bận việc? Những quyết định trong gia đình đã có sự bàn bạc của phụ nữ? Khi xảy ra bạo lực, người bị tổn thương có thể tìm đến đâu? Từ những câu chuyện gần gũi ấy, Hội LHPN xã Phục Hòa đưa kiến thức bình đẳng giới đến với nam giới và phụ nữ tại các xóm.

Chủ tịch Hội LHPN xã Phục Hòa Hoàng Thị Thu cho biết: Thời gian qua, tiếp tục triển khai Dự án 8, Hội chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, lồng ghép nội dung dự án vào sinh hoạt chi hội, họp xóm và các buổi phổ biến pháp luật. Nội dung tập trung xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới, phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Người dân được tiếp cận kiến thức trong những cuộc gặp quen thuộc; cán bộ Hội giảm áp lực tổ chức nhiều hoạt động riêng lẻ.

Đổi mới công tác tuyên truyền được các Tổ truyền thông cộng đồng, Dự án 8 tại xã chuyển từ phổ biến văn bản sang trao đổi, đưa ra các tình huống về phân công lao động, chăm sóc con cái, quyền tham gia quyết định trong gia đình tại các buổi truyền thông họp xóm, chi bộ, các tổ chức đoàn thể… Thu hút nhiều đối tượng tham gia và khuyến khích mọi người cùng quan tâm thảo luận, cùng tìm cách giải quyết vấn đề. Kiến thức bình đẳng giới vì thế được diễn giải bằng những việc có thể thực hiện ngay trong mỗi nhà, giúp mở rộng trách nhiệm xây dựng gia đình bình đẳng ra cộng đồng.

Chị Nông Thị Thảo, hội viên phụ nữ xóm Nà Quang chia sẻ: Thông qua đặt câu hỏi tình huống để tuyên truyền về bình đẳng giới bằng những chuyện gần gũi như vợ chồng chia sẻ việc nhà, cùng chăm con nên chị em chúng tôi và người chồng đến nghe thấy dễ hiểu, không áp đặt, dễ làm theo. Khi có cả nam giới tham gia trao đổi thì mỗi người hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình. Vợ chồng biết bàn bạc, tôn trọng ý kiến của nhau thì gia đình hòa thuận, phụ nữ có thêm thời gian học hỏi, làm ăn và tham gia hoạt động ở xóm.

Để kiến thức trở thành hành động, việc tuyên truyền cần được tiếp nối bằng vận động thường xuyên và sự gương mẫu của cán bộ, người có uy tín. Một người chồng chủ động chia sẻ việc nhà, một gia đình biết lắng nghe ý kiến của phụ nữ là những thay đổi mà hoạt động truyền thông hướng tới. Khi được thực hành hằng ngày, bình đẳng mới từng bước trở thành nếp sống.

Thêm sinh kế, vun đắp mái ấm an toàn

Cùng với tuyên truyền về bình đẳng giới, Hội LHPN xã quan tâm hỗ trợ phụ nữ giống cây trồng, vật nuôi, tham gia thương mại điện tử trên nền tảng số để phát triển kinh tế; xây dựng môi trường sống sạch đẹp, an toàn… Có thêm kiến thức sản xuất và cơ hội nâng cao thu nhập, chị em có điều kiện chủ động hơn trong làm ăn, chăm lo gia đình và đóng góp cho cộng đồng.

Gia đình chị Hoàng Thị Mến, hội viên phụ nữ xóm Hoà Chung mạnh dạnh đầu tư trồng 150 cây na Thái trên diện tích khoảng 6.000 m². Để giúp chị Mến đưa sản phẩm quả na ra thị trường, Hội LHPN xã đồng hành hướng dẫn sử dụng mạng xã hội giới thiệu, bán sản na trên nền tảng số tiếp cận thị trường dễ dàng hơn.

Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phục Hòa phát biểu ý kiến tại hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Từ câu chuyện sinh kế có thể thấy mối liên hệ với mục tiêu bình đẳng giới: phụ nữ cần được tạo điều kiện học hỏi, tiếp cận thông tin, tham gia bàn bạc và quyết định việc sản xuất. Khi kiến thức, năng lực được phát huy, chị em có thêm cơ sở khẳng định vai trò trong kinh tế gia đình. Quá trình đồng hành cùng hội viên cơ sở, Hội hiểu rõ nhu cầu của hội viên để lựa chọn nội dung hỗ trợ thiết thực.

Bên cạnh hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN xã duy trì 6 tuyến đường phụ nữ tự quản; 12 chi hội tham gia mô hình xây dựng bản sáng, xanh, sạch, đẹp. Các đợt vệ sinh đường làng, khơi thông cống rãnh được triển khai gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình của Hội. Những phần việc cụ thể tạo điều kiện để hội viên cùng tham gia, cùng có trách nhiệm với nơi mình sinh sống.

Từ sinh kế đến môi trường, hoạt động Hội sẽ có sức thu hút khi đáp ứng đúng nhu cầu của phụ nữ. Một buổi sinh hoạt vừa trao đổi kinh nghiệm làm ăn, vừa thảo luận cách chăm sóc con, phòng ngừa bạo lực giúp chị em thấy rõ ích lợi của việc tham gia. Qua đó, Hội có thêm cơ hội lắng nghe những khó khăn, kết nối sự hỗ trợ và vun đắp sự gắn bó giữa hội viên.

Giữ sự gần gũi trên địa bàn rộng hơn

Sau sắp xếp, sáp nhập xóm (từ tháng 7/2026), địa bàn hoạt động của các chi hội phụ nữ xã Phục Hòa rộng hơn, khối lượng công việc của cán bộ Hội tăng lên. Điều kiện sinh hoạt, sản xuất của hội viên khác nhau đòi hỏi cách tập hợp, tuyên truyền linh hoạt. Nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, đồng thời mở rộng cơ hội để phụ nữ bày tỏ nguyện vọng trở thành yêu cầu thiết thực.

Bên cạnh sự nhiệt tình, gần gũi, cán bộ Hội cần có kỹ năng điều hành thảo luận, truyền thông thay đổi hành vi, nhận diện vấn đề và phối hợp hỗ trợ phụ nữ, trẻ em. Tuy nhiên, một số cán bộ chưa được bồi dưỡng chuyên sâu, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế.

Trước nhu cầu đó, được sự quan tâm của Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thảo nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở trong triển khai Dự án 8 tại Phục Hòa, với sự tham gia của cán bộ Hội thuộc 5 xã. Nội dung tập trung vào công tác tham mưu, tuyên truyền, vận động, tổ chức sinh hoạt chi hội, phối hợp và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua trao đổi thực tiễn, cán bộ Hội có thêm kinh nghiệm lựa chọn nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với địa bàn sau sắp xếp.

Cùng với đẩy mạnh nâng cao năng lực cán bộ cơ sơ, Hội LHPN xã tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân với chủ đề “Lắng nghe phụ nữ nói” năm 2026. Hội nghị mở ra diễn đàn để hội viên phụ nữ cơ sở trực tiếp phản ánh những vấn đề về phát triển kinh tế, an sinh xã hội, môi trường, đất đai, quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ; đồng thời nêu khó khăn trong hoạt động Hội sau sáp nhập. Qua đó tiếng nói từ cơ sở được chuyển đến cấp ủy, chính quyền để xem xét, giải quyết.