Phụ nữ Phú Xuyên chung tay bảo vệ môi trường, lan toả những giá trị nhân văn

Mô hình "Ngôi nhà xanh" ở xã Phú Xuyên phát huy hiệu quả trong việc thu gom phế liệu, gây quỹ vì an sinh xã hội. Ảnh: PV

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuyên đã triển khai xây dựng nhiều mô hình, phần việc cụ thể, từ thu gom phế liệu tái chế, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình đến chăm sóc đường hoa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Mỗi hoạt động đều hướng đến mục tiêu nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn môi trường xanh- sạch- đẹp và lan tỏa những giá trị nhân văn vì an sinh xã hội.

Một trong những mô hình nổi bật là “Ngôi nhà xanh” gắn với hoạt động biến rác thải thành quỹ an sinh. Thông qua việc thu gom, phân loại chai nhựa, giấy vụn, lon kim loại… các hội viên phụ nữ đã góp phần hạn chế rác thải ra môi trường, đồng thời tạo nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

“Chúng tôi đã triển khai làm 4 “Ngôi nhà xanh” để tập kết, thu gom phế liệu tái chế. Mỗi chai nhựa, lon kim loại, mỗi tập giấy cũ, bìa carton được thu gom đúng cách không chỉ góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, mà khi bán còn tạo ra nguồn quỹ để hỗ trợ, chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng”, chị Hoàng Thị Mai, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Vạn Điểm cho biết.

Mô hình xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình bằng men vi sinh IMO ở xã Phú Xuyên vừa bảo vệ môi trường vừa tạo ra phân bón hữu cơ để bón cho cây trồng. Ảnh: PV

Nếu “Ngôi nhà xanh” tạo giá trị từ việc thu gom phế liệu tái chế, thì mô hình xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình bằng men vi sinh IMO (năm 2026 trang bị 130 thùng xử lý rác hữu cơ) đang hướng đến giải quyết rác thải ngay từ nguồn phát sinh. Từ đó nâng cao nhận thức cho chị em về phân loại rác tại nguồn, chủ động xử lý rác hữu cơ, giảm lượng rác thải sinh hoạt trong mỗi căn bếp của gia đình đến không gian chung của cả khu dân cư.

Để công tác bảo vệ môi trường đi vào thực chất, hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuyên đã đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai sâu rộng mô hình “Đi chợ cùng làn nhựa”, vận động hội viên sử dụng làn, giỏ và các vật dụng có thể tái sử dụng khi đi chợ, hạn chế sử dụng túi ni lông dùng một lần.

Ngoài ra, hoạt động chăm sóc cây xanh, trồng và duy trì các tuyến đường hoa, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư cũng được cán bộ, hội viên cùng chung tay thực hiện. Việc hình thành các tuyến đường hoa góp phần tạo diện mạo xanh- sạch- đẹp, đồng thời nâng cao ý thức tự quản, trách nhiệm của người dân trong giữ gìn không gian sống.

“Qua các buổi tuyên truyền và cùng chị em tham gia vệ sinh đường làng, chăm sóc tuyến đường hoa, tôi nhận thấy môi trường sạch đẹp cần bắt đầu từ ý thức của từng người. Vì vậy, tôi luôn nhắc nhở các thành viên trong gia đình bỏ rác đúng nơi quy định, có ý thức bảo vệ cảnh quan chung và chăm sóc đường hoa tươi tốt”, chị Nguyễn Thị Phượng ở thôn Thụy Phú chia sẻ.

Cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuyên chăm sóc các tuyến đường hoa, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp. Ảnh: PV

Đến thời điểm này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuyên đã xây dựng được 33 “Ngôi nhà xanh” tại các thôn. Thông qua việc thu gom phế liệu tái chế, Hội đã quyên góp, ủng hộ tiền mặt, hàng hoá trị giá hàng trăm triệu đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai và tặng quà động viên phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuyên trao tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Kim Thuần cho biết, các mô hình “Ngôi nhà xanh”, “Đi chợ cùng làn nhựa”, xây dựng tuyến đường hoa…đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường, giảm phát sinh rác thải, tạo dựng lối sống xanh trong mỗi gia đình chị em phụ nữ. Đặc biệt, những nguồn lực hình thành từ thu gom, bán phế liệu tái chế đã góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái và trách nhiệm vì cộng đồng.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải. Duy trì phong trào “Ngày cuối tuần xanh” tập trung vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh, đồng thời lồng ghép các mô hình, phần việc bảo vệ môi trường với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ”, chị Nguyễn Thị Kim Thuần cho biết.