Gia đình là nền tảng của xã hội, nơi hình thành và nuôi dưỡng nhân cách mỗi con người. Nhận thức rõ vai trò đó, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Từ đầu năm đến nay, 148/148 cơ sở Hội duy trì thường xuyên ít nhất một loại hình hoạt động vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe. Các hoạt động được triển khai thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội, câu lạc bộ và các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Nội dung tập trung vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục chính trị, truyền thống, giá trị gia đình và kỹ năng sống.

Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh, toàn tỉnh đã tổ chức 5.162 cuộc tuyên truyền, giáo dục với 356.790 lượt người tham gia. Qua đó, hội viên được nâng cao hiểu biết về trách nhiệm của mỗi thành viên trong xây dựng gia đình, kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy con, giữ gìn hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình.

Chi hội Phụ nữ thôn Cẩm Trạch, xã Tam Dương ra mắt CLB “Gia đình hạnh phúc gắn với chuyển đổi số”.

Cùng với tuyên truyền, các cấp Hội chú trọng xây dựng, duy trì và nhân rộng những mô hình thiết thực tại cộng đồng. Tiêu biểu, Hội LHPN xã Tam Dương đã kiện toàn Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với chuyển đổi số” tại thôn Cẩm Trạch và Đồng Vang, với tổng số 73 thành viên, trong đó Cẩm Trạch có 40 thành viên, Đồng Vang có 33 thành viên.

Thông qua sinh hoạt định kỳ, các thành viên được phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt, phòng, chống bạo lực gia đình và giải quyết mâu thuẫn trong gia đình. Hoạt động câu lạc bộ còn được lồng ghép với các nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”. Đáng chú ý, câu lạc bộ có cả thành viên nam, góp phần nâng cao trách nhiệm chung của các thành viên trong vun đắp tổ ấm.

Bên cạnh đó, các cấp Hội quan tâm phát hiện, biểu dương, nhân rộng những điển hình tích cực. Có 104 cơ sở Hội tổ chức hoạt động tôn vinh, tuyên truyền nhân rộng điển hình; toàn tỉnh ghi nhận 1.028 điển hình, gồm 316 tập thể và 712 cá nhân. Những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực góp phần khẳng định vai trò, đóng góp của phụ nữ trong gia đình và xã hội, tạo động lực để hội viên học tập, noi theo.

Chị Dương Thị Hòa, hội viên phụ nữ Tổ dân phố Thanh Ba cho biết: Tham gia sinh hoạt Hội, tôi được tiếp cận nhiều kiến thức bổ ích về xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc, nuôi dạy con và giữ gìn tình cảm giữa các thành viên. Qua các buổi tuyên truyền, hội viên hiểu rõ hơn quyền của phụ nữ, trẻ em và cách phòng ngừa, ứng xử khi xảy ra bạo lực gia đình. Những kiến thức thiết thực giúp mỗi người biết chia sẻ, quan tâm, cùng xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được chú trọng. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, các cấp Hội đã tổ chức 538 cuộc “Ngày Phụ nữ với Pháp luật”; phối hợp tổ chức 8 cuộc đối thoại chính sách, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở cơ sở. Qua đó, tạo điều kiện để phụ nữ trao đổi, phản ánh những vấn đề quan tâm, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật.

Đồng chí Trần Thị Hải Anh - Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Dương chia sẻ: Qua các buổi sinh hoạt, tuyên truyền của Hội, hội viên có thêm kiến thức về chăm sóc, nuôi dạy con, giữ gìn hạnh phúc gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Những nội dung thiết thực giúp mỗi người hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong xây dựng tổ ấm, đồng thời tạo cơ hội để hội viên giao lưu, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Phụ nữ Tổ dân phố 6, phường Xuân Hòa tuyên truyền, vận động hội viên chung tay xây dựng gia đình an toàn, hạnh phúc.

Cùng với tuyên truyền, các cấp Hội LHPN trong tỉnh chú trọng thực hiện vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em thông qua tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ giải quyết các vụ việc liên quan.

Trong 11 tháng năm 2026, Hội đã tư vấn pháp luật cho 375 lượt công dân; tư vấn 29 vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, 16 vụ bạo lực, xâm hại, trong đó có 8 phụ nữ và 8 trẻ em là nạn nhân. Hội tiếp nhận 7 đơn thư, gồm 1 đơn về bạo lực gia đình và 6 đơn khác; kiến nghị giải quyết 2 đơn, tư vấn, trả lời 5 đơn. Thông qua hoạt động Hội, tâm tư, nguyện vọng của hội viên được kịp thời nắm bắt; những trường hợp khó khăn được tư vấn, kết nối nguồn lực hỗ trợ.

Đồng chí Nguyễn Thị Tình - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội. Vì vậy, Hội xác định cần bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục; chăm lo, bảo vệ phụ nữ, trẻ em; phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường tư vấn pháp luật, kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc và cộng đồng văn minh, phát triển.