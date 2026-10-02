Phụ nữ Phú Nghĩa đưa chuyển đổi số vào đời sống

Thêm cách bán hàng, mở hướng tiêu thụ

Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội và xã Phú Nghĩa tham quan gian hàng không dùng tiền mặt. Ảnh: Kim Nhuệ

Với 28 gian hàng giới thiệu sản phẩm mây tre đan, thực phẩm, nông sản, thời trang và dịch vụ, “Phiên chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt” diễn ra chiều 2-10 tại xã Phú Nghĩa tạo cơ hội để người bán, người mua thực hành sử dụng công nghệ ngay trong những giao dịch thường ngày.

Trong chương trình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã công bố quyết định thành lập 5 Chi hội phụ nữ số với 250 thành viên, 1 Tổ phụ nữ kinh doanh số với 45 thành viên; tặng xe đạp cho 5 trẻ mồ côi và quà cho 13 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động trong chuỗi chương trình kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ngày Giải phóng Thủ đô và hưởng ứng đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của địa phương.

Với nhiều phụ nữ kinh doanh nhỏ, lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt bắt đầu từ việc bớt phải lo tiền lẻ. Chị Tô Thị Tuyến, phụ trách gian hàng của thôn Yên Trường 1, chia sẻ: “Có người mua hai quả trứng hết 6.000 đồng nhưng đưa tờ 500.000 đồng. Gặp vài khách như vậy là khổ vì phải đổi tiền để trả lại”. Từ khi được Hội Phụ nữ xã hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng, tạo mã QR nhận thanh toán, chị em bán hàng thuận tiện hơn.

Với người mua, thay đổi cũng đến từ những việc nhỏ. Chị Nguyễn Thị Lương, ở thôn Đồng Trữ, cho biết, có lúc tiền trả lại còn ướt, ám mùi thực phẩm, khiến việc cất giữ bất tiện. “Bây giờ tôi có thể dùng điện thoại để thanh toán ở những hàng có mã QR. Không phải chờ trả hoặc đếm lại tiền thừa”, chị Lương cho hay.

Phiên chợ bán hàng không dùng tiền mặt ở xã Phú Nghĩa thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và người dân. Ảnh: Kim Nhuệ

Không chỉ thay đổi cách thanh toán, công nghệ số còn mở thêm kênh giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở Phú Nghĩa. Tham gia phiên livestream quảng bá nghề mây tre đan Phù Yên do xã Phú Nghĩa tổ chức, chị Nguyễn Thu Trang, ở thôn Phù Yên, cho hay, cách bán hàng này giúp giảm chi phí thuê mặt bằng, cửa hàng để trưng bày sản phẩm. Người xem có thể tìm hiểu quy trình sản xuất, công dụng và giá trị của từng mặt hàng trước khi trao đổi, đặt mua.

Đối với người làm nghề, giới thiệu sản phẩm qua màn hình điện thoại mở thêm cơ hội tiếp cận khách hàng từ xa. Tuy nhiên, từ thu hút người xem đến có đơn hàng và giữ được khách còn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm, cách tư vấn, giao nhận. Vì vậy, hỗ trợ hội viên bán hàng trên nền tảng số cần gắn với chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh, giúp chị em vận dụng công nghệ vào công việc cụ thể.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Nghĩa Trịnh Tiến Tường trao giấy chứng nhận đại diện các tổ chức, cá nhân tham gia phiên chợ không dùng tiền mặt. Ảnh: Kim Nhuệ

Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Nghĩa Nguyễn Thị Hiển, chương trình hướng tới giúp cán bộ, hội viên và người dân hiểu lợi ích của chuyển đổi số qua trải nghiệm thực tế. Phiên chợ cũng tạo điều kiện kết nối người dân với ngân hàng, doanh nghiệp và các đơn vị hỗ trợ, đưa công nghệ vào hoạt động giao thương thường ngày.

Đồng hành với người dân sử dụng tiện ích số

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Nghĩa Nguyễn Hợp Tiến trao quyết định thành lập 5 Chi hội phụ nữ số và 1 Tổ phụ nữ kinh doanh số. Ảnh: Kim Nhuệ

Cùng với hỗ trợ kinh doanh, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Nghĩa tham gia các nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ sở. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hội đã triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW tới 265 cán bộ, hội viên; xây dựng các mô hình tổ phụ nữ số, chi hội phụ nữ không dùng tiền mặt, câu lạc bộ kinh doanh số. Những hội viên biết sử dụng công nghệ trở thành lực lượng hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm với chị em trong khu dân cư.

Đáng chú ý, 85 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia các tổ làm sạch dữ liệu đất đai. Các chi hội phân công người đến từng hộ, hỗ trợ hội viên và nhân dân cập nhật thông tin theo tiến độ địa phương. Đây là công việc cần sự kiên trì, hiểu địa bàn và phối hợp với người phụ trách chuyên môn để hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ, giải đáp những nội dung chưa rõ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Nghĩa Đào Thị Hòa và đơn vị tham gia chương trình tặng quà cho trẻ em trên địa bàn. Ảnh: Kim Nhuệ

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Nghĩa Nguyễn Thị Hiển, chia sẻ: “Có người nghe một lần đã làm được, có người cần hướng dẫn lại từng bước. Chị em ở cùng thôn, biết hoàn cảnh của nhau nên thuận lợi khi đến trao đổi. Với giấy tờ, thông tin chưa rõ, chúng tôi kết nối người phụ trách. Điều quan trọng là giúp người dân hiểu, từng bước tự thực hiện được”.

Sự gần gũi ấy là lợi thế của tổ chức Hội. Khi quên thao tác hoặc gặp vướng mắc, người dân có thể hỏi lại cán bộ, hội viên ngay tại khu dân cư. Từ một người sử dụng thành thạo, tiện ích số có thể được chia sẻ đến người thân, hàng xóm. Việc hỗ trợ vì thế cần được duy trì, nhất là với người lớn tuổi, ít sử dụng điện thoại thông minh.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Nghĩa Đào Thị Hòa cho biết, Hội sẽ tiếp tục hướng dẫn thực hành, phát huy những hội viên có kinh nghiệm hỗ trợ người chưa thành thạo; nắm bắt khó khăn để điều chỉnh nội dung sinh hoạt, tập huấn. Các mô hình sau khi thành lập cần duy trì hoạt động, theo dõi khả năng áp dụng của hội viên trong kinh doanh và đời sống.

“Cán bộ Hội phải học trước, làm trước và kiên trì hướng dẫn. Sau mỗi hoạt động, cần xem chị em áp dụng thế nào, còn vướng ở đâu để tiếp tục hỗ trợ”, bà Đào Thị Hòa nhấn mạnh.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Nghĩa tặng quà hội viên trên địa bàn. Ảnh: Kim Nhuệ

Đưa công nghệ đến với hội viên cũng là bước tiếp nối hoạt động hỗ trợ sinh kế mà Hội duy trì thời gian qua. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Hội quản lý dư nợ ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội trên 109,6 tỷ đồng. Cùng với hỗ trợ tiếp cận vốn, việc hướng dẫn thanh toán, giới thiệu và bán sản phẩm trên nền tảng số mở thêm điều kiện để phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Sự gắn bó với hội viên còn được vun đắp qua những hoạt động chăm lo thường xuyên. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hiện hỗ trợ 13 trẻ tại 6 cụm thi đua, với mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi tháng cho một trẻ. Hội cũng tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên khó khăn, trao quà Tết, góp phần sẻ chia với những gia đình cần hỗ trợ.

Trong công việc chung của địa phương, cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp 218 đơn vị máu qua hoạt động hiến máu tình nguyện; 25 người tham gia các tổ tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng phục vụ dự án giao thông. Từ chăm lo từng hoàn cảnh đến tham gia nhiệm vụ cộng đồng, Hội tạo dựng sự tin cậy và tích lũy kinh nghiệm vận động. Đây là nền tảng để cán bộ, hội viên tiếp tục đến từng hộ, đồng hành với người dân khi tiếp cận những tiện ích mới.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Nghĩa Nguyễn Hợp Tiến đánh giá, phụ nữ tham gia hầu hết các lĩnh vực của đời sống địa phương, từ sản xuất, kinh doanh đến chăm lo gia đình và công việc cộng đồng. Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã phát huy vai trò tập hợp, vận động hội viên, gắn chăm lo đời sống với thực hiện nhiệm vụ chung. Trong chuyển đổi số, sự gần gũi của cán bộ Hội và khả năng chia sẻ giữa các hội viên là lợi thế cần tiếp tục phát huy, giúp những tiện ích thiết thực đến với nhiều người dân hơn.