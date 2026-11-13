Phụ nữ Ô Lâm hỗ trợ 14 phụ nữ khởi nghiệp, kết nạp 213 hội viên mới

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Thái Thị Duy Ngân phát biểu tại buổi kiểm tra.

Chiều 13/11, đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đến kiểm tra kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2026 tại xã Ô Lâm.

Trong năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát triển mới 213 hội viên, nâng tổng số lên 5.040 người, đạt tỷ lệ tập hợp 60%. Trong đó, có 3.276 hội viên là người dân tộc thiểu số. Hội hỗ trợ 14 phụ nữ khởi nghiệp, đạt 466% chỉ tiêu; giúp 49 hộ gia đình đạt 11 tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”.

Hội còn phối hợp quản lý hơn 41,37 tỉ đồng vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, với 730 hộ vay. Công tác an sinh xã hội được triển khai với 4.400 phần quà, tổng trị giá hơn 1,77 tỉ đồng trao tặng phụ nữ và các gia đình khó khăn.

Trong chuyển đổi số, Hội triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ 1.055 hội viên nâng cao kỹ năng sử dụng nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời thực hiện các hoạt động về bình đẳng giới, chăm lo phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua kiểm tra thực tế tại Chi hội Phụ nữ ấp Ninh Hòa, đoàn ghi nhận hiệu quả mô hình “Tổ phụ nữ mua bán trái thốt nốt” và “Gia đình số” trong hội viên phụ nữ Khmer.

Bà Thái Thị Duy Ngân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, trưởng đoàn công tác đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiếp tục phát huy các mô hình kinh tế đặc thù, nhân rộng mô hình “Chi hội Phụ nữ số”, “Gia đình số” và nâng cao năng lực đội ngũ chi hội trưởng.