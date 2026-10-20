Phụ nữ Ninh Bình tự tin, sáng tạo, vững bước trong kỷ nguyên mới

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp hưởng ứng phong trào trồng cây xanh, chung sức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp trên địa bàn xã Nho Quan.

Khơi dậy khát vọng vươn lên, đồng hành cùng phụ nữ phát triển

Trong tiến trình phát triển của tỉnh, phụ nữ Ninh Bình không chỉ phát huy vai trò vun đắp hạnh phúc gia đình mà ngày càng chủ động tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên. Năm 2026, các cấp Hội LHPN trong tỉnh tập trung cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng, đại hội MTTQ và đại hội phụ nữ các cấp bằng những chương trình hành động thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Ninh Bình thời đại mới" được triển khai sâu rộng, hướng tới xây dựng hình ảnh người phụ nữ có tri thức, đạo đức, sức khỏe, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; có lối sống thân thiện, hiền hòa, thanh lịch, mến khách.

Từ việc cụ thể hóa các phong trào thi đua, các cấp Hội trong tỉnh đang ngày càng chuyển mạnh từ tuyên truyền, vận động sang đồng hành, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Các cấp Hội chủ động kết nối nguồn lực, hỗ trợ vốn, kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, ứng dụng khoa học, công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, từng bước khơi dậy tinh thần tự chủ, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng của phụ nữ trước những yêu cầu mới.

Thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035", Hội LHPN tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND, ngày 2/3/2026, trong đó đề xuất bố trí nguồn vốn 50 tỷ đồng ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Đây là một trong những giải pháp nhằm tạo thêm điều kiện để phụ nữ tiếp cận nguồn lực, hiện thực hóa ý tưởng sản xuất, kinh doanh.

9 tháng năm 2026, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối, hỗ trợ khởi nghiệp, trong đó có 6 hội chợ "Phụ nữ Ninh Bình khởi nghiệp sáng tạo - Không dùng tiền mặt", 2 diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo và 53 lớp tập huấn, truyền thông, thu hút 10.300 lượt đại biểu tham dự. Tính đến ngày 31/8/2026, các cấp Hội đang quản lý nguồn vốn nhận ủy thác hơn 10.314 tỷ đồng, hỗ trợ 130.505 thành viên vay vốn phát triển kinh tế. Nguồn lực này góp phần giúp hội viên mở rộng sản xuất, tạo việc làm, cải thiện thu nhập, từng bước nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Cùng với phát triển kinh tế, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới hoạt động Hội. Hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số", các cấp Hội đã tổ chức, phối hợp tổ chức 5.300 hội nghị tập huấn, buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho 650 nghìn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ. Các mô hình "Gia đình số", "Chi hội số", "Tổ phụ nữ kinh doanh số" từng bước được hình thành, nhân rộng với 90 mô hình tại 74 cơ sở Hội. Từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt đến quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số, nhiều hội viên được tiếp cận phương thức mới trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Đây cũng là hướng đi góp phần thu hẹp khoảng cách số, tạo điều kiện để phụ nữ, nhất là phụ nữ khu vực nông thôn chủ động nắm bắt cơ hội phát triển.

Phát huy vai trò, vị thế phụ nữ trong xây dựng quê hương

Không chỉ đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, các cấp Hội LHPN trong tỉnh còn phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, chăm lo an sinh xã hội và tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an" tiếp tục được triển khai gắn với xây dựng nông thôn mới hiện đại, đô thị văn minh. Từ những mô hình "Ngôi nhà xanh", "Biến rác thành tiền", "Tuyến đường phụ nữ tự quản" đến các hoạt động phân loại rác thải, trồng cây xanh, giữ gìn cảnh quan môi trường, phụ nữ đã thể hiện rõ vai trò chủ thể trong xây dựng cộng đồng xanh, sạch, đẹp. 9 tháng năm 2026, các cấp Hội đã trồng mới 53km đường cây, đường hoa với 10.500 cây xanh các loại.

Giá trị của các phong trào không chỉ thể hiện ở những công trình cụ thể mà còn ở sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ và nhân dân đối với cộng đồng. Đặc biệt, những đợt thi đua chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng đã tạo sức lan tỏa sâu rộng với 1.085 công trình, phần việc, tổng trị giá gần 14,5 tỷ đồng, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, các cấp Hội tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình "Mẹ đỡ đầu", "Tết yêu thương", chăm lo phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, gia đình chính sách. Trong 9 tháng, hơn 16 nghìn suất quà, trị giá trên 9 tỷ đồng đã được trao tặng. Mỗi hoạt động là một sự sẻ chia, góp phần tiếp thêm động lực để những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ ngày càng được phát huy. Các cấp Hội chủ động tham gia giám sát, phản biện xã hội, đối thoại, kiến nghị giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em. Hội LHPN tỉnh đã tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em đối với UBND 10 xã, phường; các cơ sở Hội phối hợp tổ chức 124 cuộc giám sát trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, góp phần đưa tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ đến gần hơn với cấp ủy, chính quyền.

Vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị cũng tiếp tục được khẳng định. Nhiệm kỳ 2026-2031, tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt đạt 68,75%, trong đó có 11/16 sở, ngành có lãnh đạo chủ chốt là nữ; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội của tỉnh đạt 31,6%; nữ đại biểu HĐND tỉnh đạt 23,5%; nữ đại biểu HĐND cấp xã đạt 28,86%. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực và trách nhiệm của phụ nữ trong tham gia quyết định những vấn đề của địa phương.

Đồng chí Đào Thị Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nhấn mạnh: Trong giai đoạn phát triển mới, các cấp Hội LHPN tỉnh xác định, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên, phụ nữ làm trung tâm. Trọng tâm là đồng hành cùng phụ nữ nâng cao tri thức, năng lực số, phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo; đồng thời thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Qua đó, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến của phụ nữ, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển.

Với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, phụ nữ Ninh Bình tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện sự đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội mà còn khẳng định sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp ngày càng thiết thực của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Ninh Bình ngày càng phát triển nhanh và bền vững.