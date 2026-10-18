Phụ nữ người Mạ ở Lâm Đồng phòng chống xâm hại trẻ em thế nào?

Chương trình “Phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em”, “5 không, 3 an” do Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công an phường B’Lao phát động được Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Nau Sri (phường B’Lao, Lâm Đồng) tích cực hưởng ứng.

Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Nau Sri có gần 250 hội viên. Trong đó, có hơn 180 người là đồng bào dân tộc Mạ.

Những ngôi nhà mới khang trang giúp phụ nữ dân tộc Mạ ở Nau Sri có cuộc sống ngày càng phát triển hơn.

Những năm qua, Chi hội tích cực vận động hội viên đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, chăm lo gia đình và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đặc biệt, các chị em trong chi hội những năm qua nhiệt tình tham gia, tuyên truyền các chương trình “Phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em”, “5 không, 3 an”. Chương trình nhằm tuyên truyền, vận động hội viên và người dân về việc bảo vệ phụ nữ, trẻ em, và phòng ngừa các nguy cơ tiêu cực trong đời sống cộng đồng. Phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Bà Lê Thị Thu Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường B’Lao, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cho biết, chương trình “Phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em”, “5 không, 3 an” và các mô hình tại tổ dân phố Nau Sri đã tạo điều kiện để hội viên giúp đỡ nhau bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

“Từ việc tuyên truyền chương trình và giúp đỡ nhau trong quá trình sinh hoạt, giao lưu, gặp gỡ, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng được củng cố, phụ nữ dân tộc Mạ có thêm cơ hội cải thiện điều kiện sống, phát triển kinh tế gia đình và đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Đây là một việc đáng mừng, đáng ghi nhận”, bà Thanh chia sẻ.

Cũng theo bà Thanh, thông qua tuyên truyền, vận động, hội viên được nâng cao nhận thức về bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình an toàn, bình đẳng, hạnh phúc và phòng ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng.

Bên cạnh đó, hội viên còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.