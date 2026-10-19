Phụ nữ - người giữ tay hòm chìa khóa - tệp khách hàng chiến lược của thị trường

Phụnữ cái “mỏ vàng” của thị trường mua sắm

Trong các gia đình Việt, người phụ nữ thường đóng vai trò là"giám đốc tài chính". Phần lớn các quyết định liên quan tới chi tiêu,từ tiền chợ, tiền điện nước, học phí, mua sắm đồ gia dụng, thời trang, giỗ chạp,hiếu hỉ đến chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình đều qua họ “phê chuẩn”.

Bằng sự nhạy bén của mình, các thương hiệu đãdựa trên sự thấu hiểu sâu sắc về tâm lý, hành vi, hành trình trải nghiệm củaphái nữ, để xây dựng chiếnlược kinh doanh nhằm khai thác hiệu quả "mỏ vàng" này.

Phụ nữ cái “mỏ vàng” của thị trường mua sắm. Ảnh: Internet

Nếu như khi yêu, phụ nữ chỉ yêu bằng tai thì khi muasắm, họ mua bằng cả tai và mắt. Họ cần hình ảnh và câu chuyện(Visual & Storytelling). Họ cần được ngắm sản phẩm thực tế, nghe tư vấn trựctiếp và tham gia các minigame giải trí, Họ cần những câu chuyện kể lồng ghépvào sản phẩm “rất đời”, những lời khuyên từ những người mua trước. Họ dễ tinvào các hội nhóm review hoặc những nhà sáng tạo nội dung có phong cách sốngtương đồng hơn là quảng cáo trực tiếp từ nhãn hàng.

Đánh trúng tâm lý này, các thương hiệu đã đầu tư tốiđa cho hình ảnh sản phẩm, bao bì, và giao diệnwebsite/app.

Họ tận dụng sức mạnh của tiếpthị truyền miệng (Word-of-Mouth), dùng KOL thuộc lĩnh vực chuyên môn hoặc người có sức ảnhhưởng công chúng chia sẻ, cảm nhận, đánh giá hoặc trải nghiệm về một sản phẩm,dịch vụ.

Họ tạo ra các nhóm, diễn đàn để chị em chia sẻ mẹo vặt,kinh nghiệm làm đẹp, chăm con. Họ đưa ra chính sách bảo hành, đổi trả rõ ràng,nhanh chóng giúp hóa giải sự do dự của chị em khi mua sắm trực tuyến.

Các chương trình tặng quà dịp sinh nhật, quà tặngkèm (freebie) độc quyền cho thành viên VIP luôn có tỷ lệ giữ chân khách hàng nữrất cao bởi tâm lý thích cảm giác được trân trọng của chị em.

Khi"mỏ vàng" bị khai thác quá đà

Cũng giống như cảnh giác khi yêu, khi mua sắm chị emcũng cần biết một số mẹo vặt để “đối phó” trước sự thông minh và nhạy bén trong“nghệ thuật” nắm bắt tâm lý phái đẹp của thị trường.

Việc lướt các ứng dụng mua sắm online để xả stress đồngthởi với các chiến dịch giảm giá, săn sale, tận dụng tâm lý "sợ bỏ lỡ"(FOMO) của phái nữ rất dễ dẫn đến tình trạng viêm màng túi của chị em

Để không biến mình thành "mỏ vàng" bị cácsàn thương mại điện tử khai thác quá đà, việc làm chủ tâm lý và thiết lập các bộlọc tài chính là vô cùng quan trọng. Các chị em hãy nghe chuyên gia hiến kế:

Trước hết là sử dụng quy tắc trì hoãn: Khi thích một món đồ, hãy bỏ nó vào giỏ hàngvà chờ 3 ngày trước khi bấm thanh toán. Sau 72 giờ, bạn sẽ nhận ra món đồ đó thựcsự cần thiết hay chỉ là sở thích nhất thời.

Tiếp theo, không lưu thông tin thẻ tín dụng/ví điệntử trên App mua sắm để tránh tình trạng “sẵn ổ đẻ” một cách nhanh chóng.

Tạo "Tài khoản shopping" riêng biệt bằng mộtsố tiền cố định dành cho mua sắm vào một thời gian nhất định trong tháng.

Khi "mỏ vàng" bị các sàn thương mại điện tử khai thác. Ảnh: Intenet

Mỗi khi buồn chán thay vì “chốt đơn xả stress”, chịem hãy tìm một niềm vui khác như đi bộ,đọc sách, tập thể dục hoặc tụ tập bạn bè…

Trên đây là mẹo vặt của các chuyên gia. Tuy nhiên,chị em hoàn toàn có thể bỏ qua nó trong ngày hôm nay – một ngày thật đặc biệt -Ngày 20/10, Ngày Phụ nữ Việt Nam, dịp để tôn vinh, tri ân và bày tỏ sự yêuthương đối với phái đẹp.