Phụ nữ ngoài 40 tuổi muốn trẻ lâu, đừng bỏ qua những bí quyết làm đẹp này

Chọn mỹ phẩm có thành phần chống lão hóa

Ở tuổi 40, việc lựa chọn sản phẩm chăm sóc da cần chú trọng hơn đến khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ sản sinh collagen và cải thiện các dấu hiệu lão hóa.

Một số thành phần đáng chú ý gồm vitamin C, retinoids và glutathione. Trong đó, vitamin C có khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ làm sáng da và thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen. Retinoids, bao gồm retinol và tretinoin, được đánh giá cao trong việc cải thiện nếp nhăn, kết cấu da và các dấu hiệu tổn thương do ánh nắng. Tuy nhiên, nhóm hoạt chất này có thể gây kích ứng, khô hoặc bong tróc, vì vậy nên bắt đầu với nồng độ phù hợp và tăng tần suất sử dụng từ từ.

Glutathione cũng là một chất chống oxy hóa được quan tâm trong lĩnh vực làm đẹp, dù hiệu quả làm sáng da của các sản phẩm bổ sung vẫn cần thêm bằng chứng khoa học.

Đặc biệt, dù sử dụng sản phẩm dưỡng da nào, phụ nữ trung niên cũng không nên bỏ qua kem chống nắng. Tia cực tím là một trong những nguyên nhân khiến collagen và elastin bị phá vỡ, làm da nhanh xuất hiện nếp nhăn, nám và đồi mồi. Nên sử dụng kem chống nắng phổ rộng SPF 30 trở lên mỗi ngày, kể cả khi trời râm mát.

Nuôi dưỡng làn da từ bên trong

Bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, sự biến động và suy giảm estrogen có thể khiến làn da phụ nữ trở nên khô hơn, giảm độ đàn hồi và dễ xuất hiện các đốm sắc tố. Vì vậy, chăm sóc da ở độ tuổi này không chỉ dừng lại ở mỹ phẩm mà còn cần chú trọng chế độ dinh dưỡng.

Phụ nữ nên tăng cường rau xanh, trái cây giàu chất chống oxy hóa, các loại hạt và thực phẩm chứa chất béo lành mạnh như cá béo, quả bơ, dầu ô liu. Uống đủ nước cũng góp phần duy trì độ ẩm và hỗ trợ các hoạt động bình thường của cơ thể.

Một số sản phẩm bổ sung như tinh dầu hoa anh thảo, isoflavone từ mầm đậu nành thường được nhắc đến với khả năng hỗ trợ các triệu chứng tiền mãn kinh. Tuy nhiên, không nên tự ý sử dụng với mục đích cân bằng nội tiết hoặc làm đẹp da. Phụ nữ nên tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn sản phẩm phù hợp, đặc biệt nếu có bệnh lý nền hoặc đang sử dụng thuốc.

Phụ nữ nên chú trọng nuôi dưỡng làn da từ bên trong

Ưu tiên dưỡng ẩm trước khi trang điểm

Càng lớn tuổi, hoạt động của tuyến bã nhờn và khả năng giữ nước tự nhiên của da càng có xu hướng suy giảm. Điều này khiến lớp nền dễ bị mốc, đọng vào nếp nhăn và làm gương mặt trông mệt mỏi hơn.

Bởi vậy, trước khi trang điểm, phụ nữ trung niên nên chú trọng bước dưỡng ẩm. Có thể lựa chọn kem dưỡng chứa hyaluronic acid, glycerin hoặc ceramide để bổ sung độ ẩm và củng cố hàng rào bảo vệ da. Khi da đủ ẩm, lớp nền cũng dễ tiệp hơn, tạo hiệu ứng mềm mại và tự nhiên.

Với vùng da quanh mắt, nên ưu tiên kem che khuyết điểm có kết cấu mỏng nhẹ, chứa thành phần dưỡng ẩm. Chỉ cần lấy một lượng nhỏ, chấm lên vùng thâm mắt hoặc khuyết điểm rồi dùng ngón tay hay bông mút ẩm tán nhẹ. Tránh sử dụng quá nhiều sản phẩm vì dễ khiến lớp che khuyết điểm đọng vào các nếp nhăn li ti.

Chọn cách trang điểm nhẹ nhàng, tươi tắn

Thay vì lớp trang điểm dày và lì, phụ nữ ngoài 40 tuổi nên ưu tiên phong cách tự nhiên, chú trọng tạo điểm nhấn vừa phải.

Với đôi mắt, những gam màu trung tính như cam đào, hạt dẻ, hồng đất giúp gương mặt trông ấm áp và có sức sống. Phấn mắt có nhũ siêu mịn cũng là lựa chọn đáng thử để tạo hiệu ứng bắt sáng nhẹ nhàng. Sau đó, chỉ cần chuốt mascara để hàng mi cong và đôi mắt thêm nổi bật.

Lông mày thường có xu hướng thưa và nhạt màu theo tuổi tác. Sử dụng chì kẻ đầu mảnh để phẩy từng sợi theo chiều lông mày tự nhiên sẽ giúp gương mặt hài hòa hơn. Có thể hoàn thiện bằng mascara chân mày với các tông nâu đen, nâu đất hoặc nâu xám, tránh kẻ quá đậm khiến diện mạo trở nên cứng nhắc.

Với má hồng, sản phẩm dạng kem là lựa chọn phù hợp nhờ khả năng tiệp vào da, tạo hiệu ứng ửng hồng tự nhiên. Nên tán nhẹ từ gò má hướng lên thái dương để gương mặt trông tươi tắn, thanh thoát hơn.

Đối với đôi môi, tình trạng khô và xuất hiện rãnh nhăn có thể khiến son dễ lộ khuyết điểm. Phụ nữ trung niên nên dùng chì viền môi màu nude hoặc gần với màu môi thật để định hình đường môi, sau đó chọn son dưỡng có màu chứa vitamin E hoặc dầu jojoba. Những sắc son nhẹ nhàng giúp gương mặt thêm rạng rỡ mà không cần trang điểm cầu kỳ.

Đừng quên chăm sóc vùng cổ và bàn tay

Một sai lầm thường gặp trong chu trình làm đẹp là chỉ tập trung chăm sóc da mặt mà bỏ quên vùng cổ và mu bàn tay. Đây cũng là những khu vực dễ xuất hiện nếp nhăn, đồi mồi và dấu hiệu lão hóa do thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng.

Vì vậy, hãy mở rộng bước thoa kem chống nắng và dưỡng ẩm xuống vùng cổ, đồng thời sử dụng kem dưỡng tay mỗi ngày. Nếu muốn dùng retinol hoặc các hoạt chất chống lão hóa cho những vùng da này, nên lựa chọn sản phẩm phù hợp và bắt đầu thận trọng vì da cổ có thể nhạy cảm hơn da mặt.

Bên cạnh đó, hạn chế đồ uống có cồn, thực phẩm nhiều đường, muối và đồ ăn chế biến sẵn cũng là cách hỗ trợ sức khỏe làn da. Với caffeine, nên chú ý lượng tiêu thụ và tránh để ảnh hưởng đến giấc ngủ. Kết hợp ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc và chống nắng đều đặn sẽ giúp phụ nữ duy trì diện mạo khỏe khoắn, tươi tắn hơn theo thời gian.