Phụ nữ Nghĩa Đô đổi mới, sáng tạo, tích cực đóng góp xây dựng địa phương

Ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường Nghĩa Đô Nguyễn Thị Thu Nga khẳng định, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, các thế hệ phụ nữ phường Nghĩa Đô luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của địa phương.

Lãnh đạo phường Nghĩa Đô tặng hoa chúc mừng Hội LHPN phường. Ảnh: MT

Trong năm 2026, Hội LHPN phường đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai nhiều mô hình, công trình, phần việc thiết thực, hướng mạnh về cơ sở.

Tiêu biểu là các mô hình “Ngõ đèn lồng, phố cờ hoa”, “Biến rác thành tiền”, các đoạn đường phụ nữ tự quản xanh, sạch, đẹp; hoạt động sửa chữa “Mái ấm tình thương”, chương trình “Đồng hành cùng con”. Hội cũng ra mắt mô hình “Phụ nữ tham gia xây dựng di tích lịch sử, văn hóa kiểu mẫu thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng” tại di tích lịch sử đền Trung Nha.

Chủ tịch Hội LHPN phường Nghĩa Đô Nguyễn Thị Thu Nga tặng hoa Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và lãnh đạo Hội qua các thời kỳ. Ảnh: MT

Điểm nổi bật trong hoạt động Hội là việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động hội viên. Cuộc thi “Khu vườn tôi yêu” thu hút hơn 200 video clip tham gia, trong đó 160 clip được lựa chọn đăng tải trên trang Facebook của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Đáng chú ý, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV thu hút hơn 8.500 lượt tham gia của cán bộ, hội viên phường. Kết quả, phường Nghĩa Đô giành 9 giải cá nhân.

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam”. Ảnh: MT

Với những kết quả đạt được, Hội LHPN phường Nghĩa Đô được Hội LHPN thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nghĩa Đô Nguyễn Thị Thanh ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội LHPN phường đạt được, nhất là việc đổi mới phương thức hoạt động, triển khai các mô hình thiết thực, gắn phong trào phụ nữ với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nghĩa Đô Nguyễn Thị Thanh trao Giấy chứng nhận Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV”. Ảnh: MT

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Thị Thanh đề nghị Hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Cùng với đó, Hội cần đẩy mạnh chuyển đổi số, nhân rộng các mô hình hiệu quả, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao kỹ năng số; phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội.

Trao cờ lưu niệm cho các đội thi. Ảnh: MT

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, cán bộ, hội viên phụ nữ Nghĩa Đô sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”, đóng góp tích cực vào xây dựng địa phương văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Nhân dịp này, chương trình tổ chức trao Kỷ niệm chương cho một cán bộ Hội; trao giấy chứng nhận cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Liên hoan văn nghệ “Bài ca tháng Mười” với sự tham gia của các đội biểu diễn đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn.