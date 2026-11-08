Phụ nữ Nghệ An chung tay bảo vệ môi trường

Lễ phát động thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Ảnh: Phương Huyền

Tại lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An kêu gọi cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường; hình thành thói quen phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Bà Hoàng Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Phương Huyền

Các cấp Hội được đề nghị tiếp tục duy trì “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”; xây dựng, nhân rộng các mô hình như tuyến đường xanh, sạch, đẹp; tuyến đường hoa; đoạn đường phụ nữ tự quản; đồng thời tập trung xử lý các điểm tồn đọng, điểm đen về rác thải tại khu dân cư.

Sau lễ phát động, đông đảo hội viên phụ nữ đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường. Ảnh: Phương Huyền

Ngay sau lễ phát động, đông đảo hội viên phụ nữ tại phường Thành Vinh cùng các phường Trường Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường. Các hoạt động tập trung vào thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang cảnh quan đường phố và khu dân cư.

Đợt cao điểm “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” được triển khai trên toàn tỉnh từ ngày 3 - 30/11. Sau đợt cao điểm, các cấp Hội tiếp tục duy trì hoạt động vệ sinh môi trường hàng tuần, góp phần hình thành những thói quen và hành động thiết thực, thường xuyên trong cộng đồng.