Tại bản Lướt, xã Ngọc Chiến, mô hình homestay của chị Lò Thị Hậu là một trong những hướng phát triển kinh tế dựa vào du lịch cộng đồng. Hiện nay, gia đình chị có 6 phòng nghỉ, khả năng phục vụ 40-50 khách/ngày. Từ đầu năm 2026 đến nay, cơ sở đã đón hơn 600 lượt khách, doanh thu đạt 400 triệu đồng. Ngoài dịch vụ lưu trú, gia đình còn phục vụ các món ăn truyền thống, giới thiệu văn hóa bản địa, tạo thêm việc làm cho 2-3 lao động địa phương.

Mô hình homestay của hội viên phụ nữ bản Lướt, xã Ngọc Chiến.

Chị Hậu chia sẻ: Trước đây, gia đình chủ yếu làm nông nghiệp. Khi nhận thấy lượng khách đến Ngọc Chiến ngày càng tăng, tôi mạnh dạn đầu tư làm homestay. Trong quá trình kinh doanh, tôi cũng học hỏi thêm cách đón tiếp, phục vụ khách, quảng bá trên mạng xã hội và quản lý chi phí. Nhờ vậy, lượng khách ngày càng ổn định, gia đình có thêm nguồn thu nhập. Việc phát triển homestay giúp chủ động hơn trong tổ chức hoạt động kinh doanh, nâng cao kỹ năng phục vụ và tận dụng lợi thế văn hóa địa phương để tạo nguồn thu.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phụ nữ Sơn La ngày càng chủ động tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ nông sản. Tại xã Mường Chanh, HTX Ara-Tay Coffee do phụ nữ làm chủ hiện có 14 thành viên, trực tiếp canh tác 70 ha cà phê, liên kết thu mua nguyên liệu của khoảng 300 hộ dân. Mỗi năm, HTX tiêu thụ khoảng 80 tấn cà phê quả tươi, trên 12 tấn cà phê nhân xanh, doanh thu đạt hơn 2 tỷ đồng. HTX phát triển 4 dòng sản phẩm gồm cà phê nhân xanh Natural, cà phê Honey, cà phê bột và trà cascara; sản phẩm đạt OCOP 4 sao, tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu.

Thành viên HTX Ara-Tay Coffee, xã Mường Chanh giới thiệu các sản phẩm cà phê đặc sản đến khách hàng.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm, HTX chú trọng kiểm soát quy trình từ khâu chăm sóc, thu hái đến sơ chế, chế biến; hướng dẫn các hộ liên kết ưu tiên thu hái quả chín, thực hiện đúng kỹ thuật, bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào. Bà Cầm Thị Mòn, Giám đốc HTX Ara-Tay Coffee, chia sẻ: Chúng tôi xác định xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng là yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị cà phê. HTX tập trung liên kết với người dân, hướng dẫn sản xuất theo tiêu chuẩn cà phê đặc sản. Việc gắn sản xuất với chế biến, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ góp phần nâng cao giá trị hạt cà phê, tạo động lực để người dân duy trì sản xuất theo quy trình chất lượng.

Mô hình cửa hàng Nông sản Xanh do hội viên phụ nữ phường Tô Hiệu xây dựng, kinh doanh và tiêu thụ các sản phẩm nông sản.

Đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN tỉnh triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận vốn vay ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn quản lý, điều hành HTX và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, toàn tỉnh có 190 HTX có phụ nữ tham gia quản lý, trong đó 30 HTX được tổ chức Hội hỗ trợ thành lập; duy trì 960 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ trên 1.900 tỷ đồng. Cùng với đó, Tiểu dự án “Thúc đẩy kinh doanh và lãnh đạo cho doanh nhân nữ tại Sơn La” thuộc Dự án GREAT 2 góp phần hỗ trợ phụ nữ làm chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao năng lực quản trị, xây dựng kế hoạch phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Bà Quàng Thị Vân, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế; chú trọng đào tạo kỹ năng quản lý, điều hành, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; khuyến khích phụ nữ tham gia kinh tế tập thể, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phụ nữ phường Chiềng Cơi hướng dẫn hội viên ứng dụng nền tảng số trong quảng bá, kinh doanh sản phẩm.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ thiết thực, cùng tinh thần chủ động, sáng tạo của hội viên, ngày càng có nhiều phụ nữ Sơn La mạnh dạn đầu tư, tổ chức sản xuất, kinh doanh và khai thác lợi thế địa phương. Các mô hình do phụ nữ làm chủ đang góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình và địa phương.