Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lưu Thị Thanh Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo Hội LHPN 5 tỉnh trong Cụm thi đua Nam Bộ gồm: Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh và An Giang.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu chào mừng tại Hội nghị.

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ghi nhận, biểu dương những kết quả và nỗ lực của các cấp Hội phụ nữ trong Cụm thi đua Nam Bộ, nhất là tinh thần chủ động thích ứng, đổi mới phương thức hoạt động, duy trì phong trào sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn đề nghị các cấp Hội trong Cụm tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, khắc phục biểu hiện hành chính hóa, lấy sự hài lòng và niềm tin của hội viên làm thước đo; đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ tham gia kinh tế số, kinh tế xanh, nâng cao chất lượng giám sát, bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em và tăng cường liên kết vùng, nhất là tại các địa bàn biên giới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam gợi ý thảo luận.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2026 - 2031) và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh (nhiệm kỳ 2025 - 2030), bám sát chủ đề năm “Đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp vào cuộc sống”, 5 tỉnh trong Cụm đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu thi đua đăng ký, thực hiện hơn 1.000 công trình, phần việc thiết thực với tổng trị giá trên 80 tỷ đồng.

Công tác chuyển đổi số tạo điểm nhấn rõ nét qua phong trào “Bình dân học vụ số” cùng 4.260 mô hình chuyển đổi số như: “Chi hội số”, “Sổ hội viên điện tử”, “Gia đình số” và hơn 25.000 kênh, mô hình ứng dụng công nghệ thông tin được duy trì hiệu quả.

Đồng chí Lê Thị Ngọc Linh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cà Mau phát biểu tại Hội nghị.

Song song đó, công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn Cụm đã giúp 4.980 hộ phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ 1.624 phụ nữ khởi nghiệp, thành lập mới 16 hợp tác xã và quản lý nguồn vốn tín dụng, tài chính vi mô trên 2.000 tỷ đồng giúp hơn 80.000 lượt hội viên vay phát triển sản xuất. Các cấp Hội cũng huy động trên 90 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các chương trình nhân văn như: “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”.

Đồng chí Thái Ngọc Bảo Trâm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại Hội nghị.

Trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền, Hội LHPN cấp tỉnh đã tổ chức 278 cuộc giám sát chuyên đề, 316 cuộc đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và giới thiệu 1.258 quần chúng nữ ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, góp phần đưa tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đạt trên 30%.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh trong Cụm phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những kết quả nổi bật, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội năm 2026; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ, nhất là trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh trong Cụm phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền đánh giá cao tinh thần đoàn kết, vượt khó của Hội LHPN 5 tỉnh Nam Bộ (được hợp nhất từ 12 tỉnh Tây Nam Bộ trước đây, với 488 xã, phường, đặc khu, hơn 6.000 chi hội và gần 2,84 triệu hội viên) trong việc giữ vững ổn định tổ chức và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đầu nhiệm kỳ.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh trong Cụm phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Bên cạnh những điểm sáng, đồng chí cũng lưu ý các địa phương cần có lộ trình khắc phục tình trạng chất lượng cán bộ cơ sở chưa đồng đều, chuyển đổi số chưa đồng bộ, tiến độ thực hiện chỉ tiêu phản biện xã hội còn chậm và nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh trong Cụm phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Nhấn mạnh năm 2027 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV với chủ đề “Đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”, Phó Chủ tịch Hội đề nghị Cụm thi đua Nam Bộ cụ thể hóa 6 nhóm nhiệm vụ cốt lõi bằng sản phẩm thực chất theo phương châm “6 rõ”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện gắn với cập nhật dữ liệu hội viên “đúng - đủ - sạch - sống”, trang bị kỹ năng số và an toàn mạng, không để phụ nữ lớn tuổi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số bị bỏ lại phía sau, đồng thời nhân rộng các mô hình hay như: Cổng tương tác Phụ nữ số của Vĩnh Long hay nghiên cứu khoảng cách số theo giới của Đồng Tháp.

Hội LHPN tỉnh Cà Mau đã thực hiện nghi thức bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua Nam Bộ năm 2027 cho Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền cũng yêu cầu các tỉnh khẩn trương kiện toàn cán bộ cơ sở, đa dạng hóa hình thức thu hút hội viên tại khu công nghiệp, khu nhà trọ, khu vực kinh tế tư nhân và trên không gian mạng. Song song đó, nâng cao chất lượng đối thoại, giám sát và phản biện xã hội; triển khai hiệu quả các đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản phẩm OCOP, kéo giảm tỷ lệ nợ quá hạn vốn vay chính sách và tiếp tục duy trì bền vững các chương trình “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”.

Đại diện Hội LHPN 5 tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2027.

Hội nghị cũng đã triển khai Kế hoạch hoạt động thi đua, khen thưởng Cụm thi đua Nam Bộ năm 2027, đồng thời tiến hành suy tôn, bình xét thi đua năm 2026 để đề nghị Trung ương Hội LHPN Việt Nam khen thưởng.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh Cà Mau đã thực hiện nghi thức bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua Nam Bộ năm 2027 cho Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp; đại diện Hội LHPN 5 tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2027, quyết tâm đưa phong trào phụ nữ khu vực Nam Bộ phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Đại biểu tại hội nghị.