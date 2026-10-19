Phụ nữ Mỹ Thọ góp sức xây dựng quê hương

Với bà Lê Thị Kim, ngụ ấp Mỹ Phú Cù Lao, hành trình vượt khó bắt đầu từ mong ước có căn nhà kín mưa, kín nắng. Không có đất sản xuất, vợ chồng lớn tuổi, cuộc sống phụ thuộc vào việc làm thuê nên cái nghèo đeo đẳng. Mái nhà dột nhiều chỗ, nền thấp, mùa nước lên thường bị ngập khiến nỗi lo thêm chồng chất.

Chị Trần Thị Hồng Biên, chủ Cơ sở may áo dài Thiên Thanh, phát triển thêm hoạt động kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ, góp phần quảng bá nét văn hóa quê hương Đồng Tháp.

Bà Kim nhớ lại, những đêm giông gió, vợ chồng bà phải thức canh, tìm chỗ khô ráo cho các cháu ngủ. Nỗi sợ nhà sập xen lẫn nỗi buồn vì chưa có điều kiện sửa sang. Năm 2023, được chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ, gia đình bà có căn nhà cấp 4 rộng khoảng 45 m².

Có chỗ ở ổn định, năm 2024, Hội LHPN xã Mỹ Thọ tiếp tục hỗ trợ gia đình tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng. Có vốn, bà Kim mua thêm nguyên liệu đan lục bình; chồng và con trai có điều kiện học nghề làm bánh mì. Khoản vay giúp các thành viên chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp, từng bước tạo nguồn thu ổn định thay cho cảnh làm thuê bấp bênh.

Hiện tổng thu nhập gia đình đạt trên 10 triệu đồng/tháng. Sau 1 năm có thu nhập ổn định, bà Kim quyết định xin ra khỏi diện hộ nghèo, trả lại nguồn vốn vay nhường nguồn lực hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn khác. “Lúc khó khăn, tôi chỉ mong có mái nhà kín mưa, kín nắng.

Có nhà rồi, lại được hỗ trợ vay vốn để gia đình học nghề, làm ăn. Giờ cuộc sống ổn định, tôi muốn trả sổ hộ nghèo, để Nhà nước dành phần hỗ trợ cho người còn khó khăn hơn mình”, bà Kim xúc động chia sẻ.

Từ một mái ấm đến nghề nghiệp, thu nhập, sự đồng hành đúng lúc của Hội LHPN xã Mỹ Thọ đã giúp gia đình bà Kim có thêm điều kiện tự lực. Với những phụ nữ có nghề, có ý tưởng kinh doanh, Hội LHPN xã Mỹ Thọ lại khơi mở cơ hội phát huy thế mạnh, tạo thêm giá trị từ sản phẩm quê nhà.

Chị Trần Thị Hồng Biên, chủ Cơ sở may áo dài Thiên Thanh, ấp Mỹ Tây, là một trường hợp như thế. Gắn bó với nghề may áo dài hơn 11 năm, qua sinh hoạt Hội và những chuyến tham quan, học tập mô hình, chị nhận thấy tiềm năng kinh doanh sản phẩm thủ công do phụ nữ địa phương làm ra.

Bên cạnh may áo dài, chị Hồng Biên kinh doanh thêm nón lá, túi xách lục bình, túi cói, mang họa tiết sen, xoài đặc trưng Đồng Tháp. Qua bàn tay khéo léo của chị em, nguyên liệu quen thuộc trở thành vật dụng đẹp mắt, vừa tạo thu nhập, vừa giới thiệu nét văn hóa quê hương.

Hơn 3 năm phát triển hướng đi này, chị Biên được Hội kết nối với phụ nữ làm sản phẩm, hỗ trợ trưng bày, quảng bá tại các khu, điểm du lịch. Chị Hồng Biên chia sẻ: “Những chuyến học tập giúp tôi biết thêm cách làm hay; quá trình kinh doanh được cán bộ, hội viên góp ý để từng bước hoàn thiện. Có thêm thu nhập bên cạnh nghề may, tôi càng tin tưởng vào lựa chọn của mình”.

Để những nỗ lực riêng có thêm sức mạnh, Hội LHPN xã Mỹ Thọ kết nối hỗ trợ vốn, đào tạo nghề với tìm kiếm thị trường; triển khai mô hình “Mỗi nữ doanh nhân đồng hành, hỗ trợ 1 phụ nữ khởi nghiệp”, giúp người mới bắt đầu được chia sẻ kinh nghiệm.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Thọ, từ đầu năm 2026 đến nay, Hội giới thiệu trên 90 lượt hội viên tiếp cận nguồn vốn trên 880 triệu đồng; phối hợp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất góp phần giải quyết việc làm cho trên 200 lao động.

Cùng với truyền nghề, xây dựng mô hình sinh kế, Hội LHPN xã Mỹ Thọ, phối hợp tập huấn thiết kế bao bì, kết nối trưng bày sản phẩm. Hội tiếp tục khảo sát nhu cầu, hỗ trợ vốn phù hợp, dạy nghề gắn với việc làm và tháo gỡ khó khăn về đầu ra.

Sự phát triển của Mỹ Thọ được bồi đắp từ những gia đình ổn định sinh kế, trong đó có những phụ nữ tự tin làm chủ cuộc sống và sẵn lòng nâng đỡ nhau cùng tiến bộ. Khi sự đồng hành của tổ chức Hội gắn với ý chí tự lực của hội viên, những nguồn lực hỗ trợ trở thành động lực vươn lên lâu dài. Đó cũng là nền tảng để phụ nữ tiếp tục khẳng định vai trò, đóng góp cho quê hương phát triển bền vững.