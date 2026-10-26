Phụ nữ Mường Nhà chung tay bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc” tại xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên

Mô hình được triển khai nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, gắn với thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Tại lễ ra mắt, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và các quy định liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; đồng thời quán triệt mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ và trách nhiệm của các thành viên khi tham gia mô hình.

Theo đó, các thành viên tổ phụ nữ tự quản có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng thời, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc và chính quyền địa phương nắm tình hình địa bàn, kịp thời thông báo những dấu hiệu bất thường, vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, các thành viên tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Thông qua mô hình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Nhà tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của hội viên phụ nữ và nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn.