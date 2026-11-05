Phụ nữ muốn giữ dáng nên làm 5 việc này sau khi thức dậy, chỉ mất khoảng 30 phút mỗi sáng

Buổi sáng là thời điểm thích hợp để bắt đầu những thói quen có lợi cho sức khỏe và cân nặng. Thay vì vội vàng cầm điện thoại hoặc bắt đầu công việc ngay sau khi thức dậy, bạn có thể dành ít phút uống nước, vận động và chuẩn bị một bữa sáng đủ chất.

Đặc biệt, với phụ nữ sau tuổi 40, quá trình suy giảm khối cơ cùng những thay đổi nội tiết tố có thể khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn. Duy trì nếp sinh hoạt điều độ, kết hợp dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể chất thường xuyên sẽ giúp hỗ trợ sức khỏe lâu dài.

3 thói quen đơn giản giúp cơ thể khởi động ngày mới

1. Uống một cốc nước ngay sau khi thức dậy

Sau một đêm dài không bổ sung nước, cơ thể cần được bù lại lượng dịch đã mất. Uống khoảng 200–300ml nước lọc sau khi thức dậy là cách đơn giản để bắt đầu ngày mới, hỗ trợ hoạt động tiêu hóa, tuần hoàn và điều hòa thân nhiệt.

Đối với người đang kiểm soát cân nặng, nước lọc là lựa chọn phù hợp hơn các loại đồ uống chứa nhiều đường như trà sữa, nước ngọt hoặc cà phê pha nhiều siro. Đôi khi, cảm giác khát có thể bị nhầm với cảm giác đói, khiến một số người ăn thêm dù cơ thể chưa thực sự cần.

Bạn có thể uống nước ở nhiệt độ thường hoặc hơi ấm tùy sở thích. Không cần thêm chanh hay mật ong với kỳ vọng đốt cháy mỡ thừa, bởi chưa có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy những nguyên liệu này tạo ra hiệu quả giảm mỡ đặc biệt.

2. Tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên trong 5–10 phút

Mở cửa sổ, bước ra ban công hoặc đi bộ ngoài trời vào buổi sáng là thói quen có lợi cho nhịp sinh học. Ánh sáng tự nhiên giúp cơ thể nhận biết thời điểm bắt đầu ngày mới, hỗ trợ điều chỉnh chu kỳ thức – ngủ và duy trì sự tỉnh táo.

Giấc ngủ có mối liên hệ với quá trình kiểm soát cân nặng. Khi thường xuyên thiếu ngủ hoặc ngủ không đúng giờ, cảm giác đói và no có thể bị ảnh hưởng, khiến việc duy trì khẩu phần ăn hợp lý trở nên khó khăn hơn.

Vì vậy, ngoài việc tiếp xúc với ánh sáng buổi sáng, bạn nên cố gắng duy trì giờ thức dậy tương đối ổn định. Khi ra ngoài, cần tránh nhìn trực tiếp vào mặt trời và chú ý bảo vệ da phù hợp.

3. Dành 5 phút vận động nhẹ nhàng

Thay vì ngồi yên quá lâu sau khi ngủ dậy, bạn có thể dành khoảng 5 phút thực hiện các động tác đơn giản như vươn vai, xoay cổ tay, cổ chân, nâng gối tại chỗ hoặc squat không tạ.

Mỗi động tác có thể thực hiện trong khoảng 30–45 giây, tùy theo thể trạng. Những chuyển động nhẹ giúp giảm cảm giác cứng khớp, đánh thức các nhóm cơ và chuẩn bị cho hoạt động trong ngày.

Phụ nữ trung niên nên chú trọng duy trì sức mạnh của cơ chân, cơ bụng và cơ lưng. Không nhất thiết phải tập đến mức đổ nhiều mồ hôi, điều quan trọng là thực hiện đúng kỹ thuật, đều đặn và tăng dần cường độ khi cơ thể thích nghi.

Kết hợp đi bộ và bữa sáng giàu protein để hỗ trợ giữ dáng

4. Đi bộ nhanh khoảng 10–15 phút

Sau khi khởi động, bạn có thể dành thêm 10–15 phút đi bộ quanh nhà, trong công viên hoặc trên máy chạy bộ. Đây là hình thức vận động đơn giản, không cần dụng cụ phức tạp và phù hợp với nhiều độ tuổi.

Đi bộ ở tốc độ vừa phải đến nhanh giúp tăng tiêu hao năng lượng, cải thiện sức khỏe tim mạch và hỗ trợ duy trì cân nặng. Bạn có thể điều chỉnh tốc độ sao cho nhịp thở nhanh hơn bình thường nhưng vẫn đủ sức trò chuyện.

Theo khuyến nghị về hoạt động thể chất, người trưởng thành nên thực hiện ít nhất 150 phút vận động cường độ trung bình mỗi tuần, đồng thời kết hợp các bài tập tăng cường sức mạnh cơ bắp ít nhất hai ngày mỗi tuần.

Nếu buổi sáng không có nhiều thời gian, 10–15 phút đi bộ vẫn là khởi đầu hữu ích. Tuy nhiên, khoảng vận động ngắn này không nên thay thế toàn bộ hoạt động thể chất trong ngày.

5. Chuẩn bị bữa sáng giàu protein và chất xơ

Một bữa sáng cân đối, có đủ protein và chất xơ, có thể giúp duy trì cảm giác no và cung cấp năng lượng cho các hoạt động đầu ngày. Protein còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khối cơ, đặc biệt đối với phụ nữ trung niên.

Những lựa chọn đơn giản gồm trứng luộc ăn cùng bánh mì nguyên cám, sữa chua không đường kết hợp yến mạch và trái cây, hoặc bánh mì kẹp thịt gà. Nếu thích món ăn truyền thống, bạn có thể chọn phở gà với lượng bánh phở vừa phải, bổ sung thịt và rau xanh.

Một số nghiên cứu cho thấy bữa sáng giàu protein có thể cải thiện cảm giác no ở một số người. Tuy nhiên, ăn sáng không đồng nghĩa chắc chắn sẽ giảm cân. Hiệu quả kiểm soát cân nặng vẫn phụ thuộc vào tổng lượng năng lượng nạp vào, mức độ vận động và thói quen sinh hoạt trong cả ngày.

Năm thói quen trên không nhất thiết phải thực hiện theo một lịch trình cứng nhắc. Bạn có thể kết hợp uống nước, đón ánh sáng tự nhiên, vận động và chuẩn bị bữa sáng tùy điều kiện cá nhân. Điều quan trọng là duy trì đều đặn, thay vì kỳ vọng chỉ cần thay đổi 30 phút buổi sáng là có thể nhanh chóng giảm cân.