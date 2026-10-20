Phụ nữ mong đợi gì ngoài hoa và quà ngày 20/10?

Mỗi dịp 20/10, thị trường hoa và quà tặng lại trở nên sôi động khi nhiều người lựa chọn những món quà để bày tỏ tình cảm với những người phụ nữ thân yêu. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui khi nhận quà, mỗi người phụ nữ còn có những mong đợi riêng.

Các bạn nam xếp hàng chờ mua hoa tặng phái đẹp nhân ngày 20/10.

Với chị Bích Hồng (35 tuổi, Hà Tĩnh), trước đây, một bó hoa hay món quà bất ngờ từ chồng cũng đủ khiến chị vui. Tuy nhiên, từ khi lập gia đình và có hai con nhỏ, mong muốn của chị trong ngày 20/10 cũng có phần thay đổi.

“Hoa với quà thì ai mà chẳng thích, nhưng có con rồi, tôi chỉ mong chồng đỡ đần việc nhà, cùng chăm sóc con cái để mình có thêm thời gian nghỉ ngơi. Hai vợ chồng biết san sẻ với nhau những lo toan hằng ngày là vui rồi”, chị Hồng chia sẻ.

Với chị Hồng, thời gian sum vầy bên gia đình là món quà tinh thần ý nghĩa.

Ở tuổi 20, Thanh Huyền (Hà Nội) cho rằng, giá trị của món quà không nằm ở giá tiền mà ở sự chân thành của người tặng. Với Huyền, một bữa ăn do người yêu tự tay chuẩn bị, một cuộc hẹn được lên kế hoạch chu đáo hay việc đối phương ghi nhớ những sở thích nhỏ của mình đều là những cách thể hiện tình cảm đáng trân trọng.

“Món quà ý nghĩa nhất đến từ sự chân thành” Thanh Huyền chia sẻ.

“Mình rất thích được tặng hoa bất ngờ kèm lời nhắn yêu thương. Nhưng điều mình cảm thấy hạnh phúc hơn là việc người yêu luôn lắng nghe, tôn trọng cảm xúc và dành thời gian cho mình không chỉ ngày 20/10”, Huyền chia sẻ.

Một trong số bó hoa Huyền được tặng dịp 20/10.

Trong khi đó, với những phụ nữ trung niên, sau nhiều năm vun vén cho gia đình, điều họ mong muốn đôi khi chỉ là bữa cơm đông đủ các thành viên, những cuộc điện thoại hỏi thăm từ con cái hay sự quan tâm, sẻ chia của người bạn đời trong cuộc sống thường nhật.

Dù ở độ tuổi hay hoàn cảnh nào, những bó hoa và món quà vẫn mang ý nghĩa riêng. Song, bên cạnh niềm vui khi nhận được quà, phụ nữ còn có những nhu cầu về tinh thần, sự quan tâm và sẻ chia mà không phải món quà vật chất nào cũng có thể thay thế.

Những món quà và lời chúc trong ngày 20/10 có thể mang đến niềm vui cho phụ nữ, nhưng sự quan tâm không nên chỉ xuất hiện vào một ngày trong năm. Những hành động sẻ chia và tôn trọng trong đời sống thường nhật mới là cách thể hiện sự trân trọng lâu dài.