Phụ nữ lực lượng vũ trang Thanh Hóa - Xây dựng hệ giá trị mới (Bài cuối): Muôn hoa thắm sắc

Những ngày qua, hình ảnh nữ cảnh sát cùng đồng đội hỗ trợ sơ cứu một cháu bé bị tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoạt Giang đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Đằng sau khoảnh khắc ấy là tinh thần trách nhiệm và sự quyết đoán của Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ít ai biết rằng, phía sau hành động nhanh nhạy ấy là 31 năm công tác trong lực lượng Công an Nhân dân của Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo. Trải qua nhiều vị trí, từ cảnh sát khu vực, quản lý hành chính đến công tác quản lý, chị tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, rèn luyện khả năng ứng xử và giải quyết các tình huống phát sinh.

Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện trong một buổi huấn luyện tại Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hiện trên cương vị Phó Đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện, Phòng Cảnh sát cơ động, chị trực tiếp tham mưu công tác huấn luyện, xây dựng phương án tác chiến, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Công việc đòi hỏi sự chủ động, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm và khả năng dự liệu các tình huống. Những năm tháng công tác đã giúp chị thấm nhuần rằng, dù ở bất kỳ vị trí nào, người chiến sĩ Công an cũng phải giữ vững bản lĩnh, tận tụy với công việc và đặt lợi ích của Nhân dân lên hàng đầu.

Không chỉ được thể hiện qua những hành động đẹp, sự cống hiến của nữ cán bộ, chiến sĩ Công an còn hiện diện trong từng lĩnh vực công tác. Hiện Hội Phụ nữ Công an tỉnh có 27 cơ sở Hội trực thuộc các phòng Công an tỉnh và 88 chi hội phụ nữ Công an cấp xã, phường.

Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy trong học đường.

Các phong trào thi đua được triển khai gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tạo động lực để cán bộ, hội viên phát huy năng lực, tinh thần sáng tạo và ý thức phục vụ Nhân dân. Nổi bật là phong trào thi đua Phụ nữ CAND bản lĩnh, nhân văn, sáng tạo, trung hậu, đảm đang, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân”; phong trào “Phụ nữ Công an Thanh Hóa phát huy chuẩn mực “Ba Nhất”, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”.

Đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trong quân đội, phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa luôn gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động Hội Phụ nữ với yêu cầu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tinh thần trách nhiệm, sự cẩn trọng và tính kỷ luật được thể hiện trong từng phần việc cụ thể, từ bảo đảm thông tin liên lạc đến tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng.

Với Thiếu tá Phạm Thị Thu Mai, nhiệm vụ chuyên môn gắn liền với yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc quân sự bí mật, chính xác, kịp thời, thông suốt. Chị chủ động nghiên cứu, làm chủ trang thiết bị, phối hợp cùng đồng đội quản lý, khai thác hệ thống thông tin, kịp thời phát hiện, khắc phục sự cố, phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành của đơn vị. Ngoài làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, trên cương vị là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Phòng Tham mưu, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh, chị Mai luôn trăn trở để các hoạt động hội gần gũi, thiết thực và thu hút hội viên tham gia.

Từ trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, các hoạt động của Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh từng bước được cụ thể hóa bằng những hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của đơn vị.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa ngày càng vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện thiết thực. Nổi bật là tham mưu tổ chức chương trình “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân” tại đảo Mê, đảo Nẹ và xã Pù Nhi, huy động nguồn lực hơn 1 tỷ đồng; phối hợp với MEDLATEC tổ chức khám, sàng lọc ung thư cho hội viên phụ nữ, với gói khám trị giá 1 triệu đồng/người.

Hưởng ứng chương trình Hành trình Đỏ và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Xứ Thanh”, cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

Hội cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh vận động gần 100 triệu đồng từ cán bộ, nhân viên, đoàn viên, hội viên và các nhà hảo tâm để triển khai chương trình “Đồng hành chiến dịch 500 ngày đêm”, hỗ trợ vật chất cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, góp phần bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ và công tác dân vận tại nước bạn.

Trung tá, QNCN Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Thời gian tới, cùng với cán bộ, hội viên trong Hội Phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tiếp tục xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, làm tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ và công tác hội, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa “bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới”, góp phần cùng các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt phong trào thi đua Quyết thắng trong toàn lực lượng”.

Dù ở tuyến đầu hay phía sau mỗi nhiệm vụ, phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa vẫn nỗ lực, bền bỉ cống hiến. Mỗi người một sắc màu, một cách đóng góp, cùng hòa sắc trong vườn hoa chung, lan tỏa vẻ đẹp của người phụ nữ lực lượng vũ trang thời đại mới.