Phụ nữ lực lượng vũ trang Thanh Hóa - Xây dựng hệ giá trị mới (Bài 2): Vượt áp lực, vững vàng trên từng vị trí công tác

Vững vàng bản lĩnh nữ điều tra viên

Trong công tác điều tra, mỗi vụ án là một bài toán đòi hỏi sự kiên trì, tư duy sắc bén và khả năng đánh giá chứng cứ khách quan, toàn diện. Đối với nữ điều tra viên, bên cạnh yêu cầu cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm, công việc còn đặt ra những áp lực đặc thù về thời gian, cường độ làm việc và khả năng xử lý các tình huống phức tạp. Bởi vậy, sự bình tĩnh, thận trọng và kiên định luôn là những phẩm chất quan trọng để người cán bộ điều tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với hơn 20 năm công tác trong ngành Công an, Trung tá Lê Nhật Hằng (SN 1984), điều tra viên Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm và sự thận trọng trong từng nhiệm vụ. Đặc thù công tác điều tra đòi hỏi chị không chỉ nắm vững quy định pháp luật, tinh thông nghiệp vụ mà còn phải kiên trì, khách quan trong quá trình giải quyết từng vụ việc. Từ nghiên cứu hồ sơ, thu thập, đánh giá chứng cứ đến phối hợp với đồng đội xử lý các tình huống phát sinh, mỗi khâu công tác đều đòi hỏi sự tập trung cao độ, bảo đảm tính chặt chẽ và đúng quy định pháp luật.

Trung tá Lê Nhật Hằng, điều tra viên Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành hỏi cung bị can trong quá trình điều tra vụ án.

Không chỉ thể hiện bản lĩnh trong công tác chuyên môn, chị còn tích cực tham gia Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao Công an nhân dân năm 2026. Với môn bắn súng, Trung tá Lê Nhật Hằng đã giành 2 Huy chương Đồng tại vòng loại và 1 Huy chương Bạc tại vòng chung kết.

Trung tá Lê Nhật Hằng (đứng giữa) đạt Huy chương bạc tại Chung kết Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao Công an nhân dân năm 2026.

Chia sẻ về quá trình tập luyện, Trung tá Lê Nhật Hằng cho biết, bắn súng là môn thể thao đòi hỏi khả năng tập trung, sự bình tĩnh, tính chính xác và khả năng kiểm soát tâm lý. Những yêu cầu này cũng có ý nghĩa thiết thực đối với công việc của một nữ điều tra viên. Quá trình rèn luyện giúp chị nâng cao khả năng tập trung, hình thành tác phong làm việc khoa học, đồng thời rèn luyện tính kiên trì, ý thức kỷ luật và khả năng phối hợp với đồng đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bền bỉ, trách nhiệm trên từng vị trí công tác

Nếu ở lực lượng Công an, bản lĩnh của người phụ nữ được thể hiện qua những nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia thì trong lực lượng Quân đội, phẩm chất ấy còn được khẳng định qua việc chấp hành kỷ luật, bảo đảm nền nếp chính quy và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, phụ nữ đảm nhiệm nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, từ tham mưu, công tác Đảng, công tác chính trị, công tác chính sách, quân y đến văn thư, bảo mật, hậu cần và kỹ thuật. Dù ở vị trí nào, các chị cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy năng lực chuyên môn, góp phần bảo đảm hoạt động thường xuyên, thông suốt của cơ quan, đơn vị.

Một trong những vị trí đòi hỏi sự cẩn trọng, chính xác và ý thức bảo mật cao là bộ phận Văn thư - Bảo mật thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn quản lý rộng hơn, khối lượng văn bản tăng lên, yêu cầu về tiến độ xử lý và bảo đảm an toàn thông tin ngày càng cao. Mỗi ngày, bộ phận tiếp nhận khoảng 100 văn bản trực tuyến. Khối lượng công việc lớn đòi hỏi cán bộ, nhân viên phải tập trung cao độ, nắm chắc quy trình, xử lý văn bản khoa học, chặt chẽ và đúng quy định.

Trung tá QNCN, Phạm Thị Hà thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận Văn thư - Bảo mật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Trung tá QNCN Phạm Thị Hà, công tác tại bộ phận Văn thư – Bảo mật, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công việc trong môi trường quân đội có những yêu cầu đặc thù, đòi hỏi tính chính xác, kỷ luật và trách nhiệm cao. Mỗi văn bản được tiếp nhận, phân loại, xử lý và chuyển đến cơ quan, đơn vị liên quan đều phải bảo đảm đúng quy trình, đúng thời gian và yêu cầu bảo mật.

Trước khối lượng công việc ngày càng tăng, Trung tá Phạm Thị Hà cùng đồng đội chủ động sắp xếp công việc hợp lý, phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng xử lý văn bản, hạn chế tối đa sai sót.

Từ những công việc cụ thể, dù ở tuyến đầu đấu tranh phòng, chống tội phạm hay phía sau những nhiệm vụ thầm lặng, nữ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đang góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ thời đại mới: bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy và giàu nghị lực.