Phụ nữ lực lượng vũ trang Thanh Hóa - Xây dựng hệ giá trị mới (Bài 1): Nhiều màu áo, một yêu thương

1. Vừa nghe tin các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hồi Xuân sẽ vào thăm nhà, cậu bé Hà Minh Khôi, 6 tuổi, Trường Tiểu học Hồi Xuân đã mừng rỡ reo lên rồi chạy thật nhanh xuống sân đứng đợi. Niềm vui hồn nhiên của đứa trẻ khiến cuộc gặp gỡ bình dị thêm ấm áp. Với Khôi, những lần cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hồi Xuân đến thăm không chỉ mang theo quà bánh mà còn có những câu chuyện thân tình, những buổi cùng em học bài và sự quan tâm ấm áp mà từ nhỏ em đã không có được trọn vẹn.

Hoàn cảnh của Khôi khiến những người biết chuyện không khỏi chạnh lòng. Gia đình em thuộc diện cận nghèo, bố em mất sớm vì tai nạn lao động, mẹ rời đi lúc Khôi mới 18 tháng tuổi. Từ đó, ông bà nội trở thành chỗ dựa lớn nhất của em.

Trung tá Lô Thị Hường, Phó trưởng Công an xã, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an xã Hồi Xuân ân cần dạy bé Khôi học bài.

Qua công tác nắm bắt địa bàn, gần dân, sát dân, thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, tháng 3/2025, Chi hội Phụ nữ Công an xã Hồi Xuân đã nhận đỡ đầu Khôi theo chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa phát động.

Với Trung tá Lô Thị Hường, Phó trưởng Công an xã, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an xã Hồi Xuân và các hội viên trong chi hội, nhận đỡ đầu một đứa trẻ cũng đồng nghĩa với việc cùng gia đình chăm lo, sẻ chia và tiếp thêm niềm tin để em lớn lên trong sự yêu thương.

Trung tá Lô Thị Hường chia sẻ: “Hằng tháng, cán bộ, chiến sĩ Công an xã, trong đó có các thành viên Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, lại dành thời gian đến với gia đình, hỏi han chuyện ăn ở, học hành, động viên Khôi vượt qua khó khăn. Mỗi lần gặp, các cô chú vừa trò chuyện, vừa quan tâm đến việc học của em, để cậu bé cảm nhận mình luôn có những người thân thiết đồng hành”.

Có thể, sự sắp đặt trớ trêu của số phận không cho Khôi có được một tuổi thơ ấm áp, vẹn tròn thương yêu của cha mẹ. Nhưng sự quan tâm, động viên của các bố, các mẹ đỡ đầu đã phần nào bù đắp những khoảng trống, xoa dịu vết thương trong tâm hồn, giúp Khôi cảm nhận được hơi ấm của tình thân, có thêm niềm vui và điểm tựa để lớn lên trong yêu thương, chở che.

Nhìn đứa cháu nhỏ tươi cười, ngoan ngoãn viết từng chữ cái lên trang vở theo sự hướng dẫn, chỉ bảo của các mẹ đỡ đầu, bà Cao Thị Xoan, bà nội của Khôi, xúc động chia sẻ: “Gia đình cảm thấy rất vui, biết ơn các cán bộ, chiến sĩ Chi hội Phụ nữ Công an xã Hồi Xuân đã nhận đỡ đầu cháu Khôi trong những ngày tháng khó khăn, vất vả nhất. Gia đình luôn động viên Khôi cố gắng học tập, ngoan ngoãn để không phụ lòng những người yêu thương, giúp đỡ mình, noi gương các bố, các mẹ đỡ đầu để sau này trở thành người tử tế, có ích cho xã hội”.

2. Gắn bó 24 năm với màu áo lính, trên cương vị Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Thiếu tá, Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thanh Thủy luôn dành nhiều tâm huyết cho công tác Hội, kết nối hội viên, duy trì các hoạt động thiện nguyện, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Đặc thù công việc chuyên môn bận rộn khiến chị Thủy và các chị em Chi hội Phụ nữ phòng Hậu cần - Kỹ thuật gặp không ít khó khăn trong việc cân đối thời gian thực hiện nhiệm vụ và hoạt động phong trào.

Thiếu tá, QNCN Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh cắt tóc cho thương, bệnh binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Song, với sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp trên cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể, chị Thủy và các hội viên trong Chi hội vẫn duy trì hiệu quả nhiều chương trình từ thiện, nhân đạo thiết thực, ý nghĩa như: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mẹ đỡ đầu”, “Bát nước thao trường”, “Bát cháo tình thương”, “Giọt hồng xứ Thanh”...

Những mô hình tiết kiệm như: “Biến rác thải thành tiền”, “Mô hình 10K”, “Nuôi heo đất”, “Hộp tiết kiệm chia sẻ yêu thương”... cũng được triển khai hiệu quả, tạo nguồn quỹ giúp đỡ hội viên khó khăn và duy trì các hoạt động từ thiện, nhân đạo nói trên.

Mỗi hoạt động không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là cách để người phụ nữ quân đội trao gửi tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng.

Tại sảnh tòa nhà D, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, hình ảnh bà Lê Thị Hùng, 71 tuổi, ở phường Hải Bình, cẩn thận đón nhận suất cháo miễn phí rồi nhẹ nhàng bón cho cháu nội từng thìa nhỏ khiến người chứng kiến không khỏi xúc động.

Suốt một năm qua, bà Hùng cùng cháu Lê Thị Hân gắn bó với bệnh viện như ngôi nhà thứ hai. Hoàn cảnh gia đình nhiều éo le, cả con dâu và hai người cháu nội của bà Hùng đều mắc bệnh về mắt khiến gánh nặng chăm sóc, điều trị càng thêm chồng chất.

Giữa những ngày tháng nhọc nhằn ấy, những suất cháo nóng, thơm ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ chương trình “Bát cháo tình thương” do Chi hội Phụ nữ phòng Hậu cần - Kỹ thuật phối hợp với nhóm Từ thiện cộng đồng 36 tổ chức tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã trở thành nguồn động viên ấm áp.

Chi hội Phụ nữ phòng Hậu cần - Kỹ thuật phối hợp với nhóm Từ thiện cộng đồng 36 tổ chức phát cháo miễn phí cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Bà Hùng xúc động chia sẻ: “Những suất cháo miễn phí không chỉ giúp chúng tôi đỡ một phần chi phí ăn uống mà còn khiến tôi cảm thấy ấm lòng vì giữa lúc khó khăn vẫn có nhiều người quan tâm, chia sẻ. Tôi rất biết ơn các nữ quân nhân của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, nhóm thiện nguyện cộng đồng 36 và nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm khác đã dành tình cảm cho những bệnh nhân và người nhà như chúng tôi”.

Từ những việc làm bình dị mà giàu ý nghĩa, phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đang viết nên những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Phía sau những bộ quân phục, cảnh phục là một trái tim luôn chung nhịp đập yêu thương, lấy trách nhiệm làm điểm tựa, lấy nghĩa tình làm sợi dây gắn kết để những giá trị tốt đẹp tiếp tục được vun đắp và lan tỏa, từ đó góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp, lan tỏa phẩm chất nhân ái, nghĩa tình của phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa.