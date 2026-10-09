Liên hoan dân vũ, nhảy hiện đại và Hội thao với chủ đề “Phụ nữ lực lượng vũ trang – Khỏe, đẹp, năng động, đoàn kết” lần thứ nhất năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh.

Hoạt động do Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố tổ chức, nằm trong chuỗi Chương trình Phụ nữ lực lượng vũ trang “Đoàn kết, năng động, nghĩa tình” lần thứ nhất năm 2026.

Tham dự chương trình có đồng chí Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP Hồ Chí Minh; Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Vùng 2 Hải quân; Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy và đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ thuộc các cơ quan, đơn vị quân đội, công an và doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đội thi thể hiện sự chuẩn bị công phu, tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo qua những tiết mục dân vũ, nhảy hiện đại.

Mở đầu chương trình là Liên hoan dân vũ, nhảy hiện đại với nhiều tiết mục được chuẩn bị công phu, thể hiện sự tự tin, năng động và tinh thần sáng tạo của phụ nữ lực lượng vũ trang. Những động tác đồng đều, sự phối hợp nhịp nhàng cùng phong cách biểu diễn trẻ trung đã mang đến không khí vui tươi, hào hứng.

Thông qua các tiết mục biểu diễn, hình ảnh người phụ nữ trong lực lượng vũ trang được thể hiện với vẻ đẹp hài hòa giữa phẩm chất truyền thống và phong thái hiện đại. Không chỉ tận tụy trong công việc, trách nhiệm với tập thể, cán bộ, hội viên còn tích cực rèn luyện sức khỏe, tham gia phong trào thi đua, phát huy năng lực và khẳng định vai trò trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Nội dung thi kéo co thu hút sự tham gia, cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, hội viên phụ nữ các cơ quan, đơn vị.

Các vận động viên tranh tài môn pickleball trong khuôn khổ hội thao, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao.

Song song với hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thao với hai nội dung kéo co và pickleball thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, cổ vũ. Các phần thi diễn ra sôi nổi, đề cao tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật, sự phối hợp và ý chí vượt khó.

Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện thể lực, hội thao còn là dịp để phụ nữ các đơn vị giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường sự hiểu biết và gắn bó. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội, lan tỏa những cách làm sáng tạo trong công tác phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chương trình Phụ nữ lực lượng vũ trang “Đoàn kết, năng động, nghĩa tình” lần thứ nhất năm 2026 diễn ra trong hai ngày 9 và 10/10, với nhiều hoạt động thiết thực, hướng tới xây dựng hình ảnh người phụ nữ lực lượng vũ trang thời kỳ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, sức khỏe, tri thức, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Hoạt động giao lưu, hội thao góp phần thắt chặt tình đoàn kết, tăng cường sự gắn bó giữa phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang.

Thông qua chương trình, mối quan hệ đoàn kết, phối hợp giữa tổ chức Hội Phụ nữ các cơ quan, đơn vị tiếp tục được củng cố. Đây cũng là dịp phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.