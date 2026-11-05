Phụ nữ Lào Cai khẳng định vị thế từ làm chủ kinh tế

Từng cùng đi làm công nhân ở công ty, chị Nguyễn Thị Thêu, thôn Bồ, xã Chấn Thịnh không tích lũy được nhiều do thu nhập thấp, chi phí sinh hoạt cao và phải xa nhà. Mong muốn ổn định cuộc sống tại quê hương, năm 2022, chị quyết định trở về, gom vốn và vay thêm 400 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (cũ) để thuê đất, mở xưởng sản xuất gỗ ván bóc.

Xưởng sản xuất gỗ ván bóc của gia đình chị Nguyễn Thị Thêu ngày càng hoạt động ổn định.

Những ngày đầu, chị tự tìm hiểu thị trường, tính toán chi phí, tổ chức nhân công và tìm đầu ra cho sản phẩm. Đến nay, xưởng tạo việc làm thời vụ cho 10 lao động, với tiền công từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng. Sau khi trừ chi phí, mô hình mang lại thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm cho gia đình.

Chị Thêu chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi đi làm công ty nhưng phải xa gia đình, chi phí sinh hoạt nhiều nên không tích lũy được bao nhiêu. Tôi nghĩ cần tìm hướng đi lâu dài hơn nên quyết định trở về quê, thuê đất mở xưởng sản xuất. Thời gian đầu có nhiều khó khăn, tôi luôn cố gắng học hỏi, tính toán để duy trì hoạt động. Đến nay, kinh tế gia đình ổn định hơn, tôi có thêm điều kiện tạo việc làm cho một số lao động nữ tại địa phương”.

Chị Nguyễn Thị Thêu cùng chồng kiểm tra nguyên liệu gỗ vừa nhập về xưởng.

Mô hình của chị Thêu là một trong gần 30 mô hình kinh tế tiêu biểu do phụ nữ làm chủ tại xã Chấn Thịnh, có thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Tùy điều kiện gia đình và lợi thế địa phương, chị em lựa chọn hướng sản xuất, kinh doanh phù hợp, tạo nguồn thu, giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ.

Ông Hà Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Chấn Thịnh cho biết: Nhiều phụ nữ trên địa bàn đã mạnh dạn thay đổi tư duy, chủ động đầu tư sản xuất, kinh doanh, xây dựng những mô hình có thu nhập khá. Thời gian tới, xã tiếp tục hỗ trợ chị em tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, nhân rộng mô hình hiệu quả, nâng cao thu nhập và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương".

Phụ nữ vùng cao phát triển các mô hình kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập và tạo việc làm tại địa phương.

Không chỉ ở Chấn Thịnh, tại nhiều địa phương trong tỉnh, phụ nữ đang phát huy sự năng động, sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ, phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã. Nhiều chị em trở thành chủ các mô hình kinh tế, tạo việc làm, góp phần cải thiện đời sống gia đình.

Hiện toàn tỉnh có 638 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh. Tỷ lệ phụ nữ giữ vai trò giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc tham gia quản lý chiếm 25%.

Trong 9 tháng năm 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ 108 mô hình sinh kế, với tổng giá trị hỗ trợ đạt trên 718 triệu đồng; thành lập mới 17 hợp tác xã, 66 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý và 5 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Các cấp Hội tiếp tục phối hợp quản lý nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các quỹ tín dụng và hoạt động tài chính vi mô, triển khai các dự án tài trợ với khoảng 8,6 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn lực vốn vay ưu đãi hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Lao động nữ tham gia phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập gia đình.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường trong toàn tỉnh đã tổ chức, phối hợp tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng về nghiệp vụ công tác hội, khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, sử dụng internet, kỹ năng xây dựng và quản lý mô hình kinh tế cho trên 39.000 cán bộ, hội viên phụ nữ. Các hoạt động này giúp chị em bổ sung kiến thức, mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin và nguồn lực để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Giai đoạn 2026 - 2030, Lào Cai phấn đấu có khoảng 80% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách phát triển kinh tế và khởi nghiệp; đào tạo kiến thức quản trị, kỹ năng điều hành kinh doanh cho khoảng 1.500 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc tham gia quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác; hỗ trợ 1.500 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý tiếp cận các nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn, tiếp cận quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Chị Đồng Thị Hiền (thứ ba từ phải sang), Giám đốc Hợp tác xã Chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh, xã Yên Bình, là một trong những phụ nữ Lào Cai năng động, sáng tạo trong phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bà Hoàng Phương Thúy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai, cho biết: “Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy bình đẳng giới thực chất. Khi có sinh kế, thu nhập và được chủ động trong các quyết định của gia đình, xã hội, vị thế của phụ nữ sẽ ngày càng được nâng lên”.

Theo bà Thúy, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đổi mới hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật; nâng cao năng lực, kỹ năng, tạo điều kiện để chị em phát huy vai trò trên các lĩnh vực của đời sống.

Phường Yên Bái tuyên dương, khen thưởng những điển hình phát triển kinh tế.

Từ những mô hình sản xuất, kinh doanh, phụ nữ Lào Cai đang từng bước làm chủ kinh tế, nâng cao đời sống gia đình và tạo việc làm cho cộng đồng. Sự chủ động của chị em cùng việc mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn lực góp phần nâng cao vị thế phụ nữ, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.