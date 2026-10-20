Phụ nữ làm nông nghiệp giỏi: Khi tình yêu quê hương hòa cùng tư duy hiện đại

Bà Chu Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã đứng ra thành lập và liên kết với 15 tổ hợp tác chăn nuôi hươu, trực tiếp chuyển giao kỹ thuật an toàn sinh học cho gần 100 hộ dân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nông sản Việt Nam từ lâu gắn liền với sự trù phú của thiên nhiên và kinh nghiệm canh tác được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường và tạo dựng chỗ đứng vững chắc trong chuỗi cung ứng, người sản xuất vẫn phải vượt qua không ít rào cản về vốn, công nghệ, chế biến và tiêu thụ.

Trong hành trình ấy, ngày càng nhiều phụ nữ không chỉ trực tiếp làm ra sản phẩm mà còn chủ động đổi mới phương thức sản xuất, kết nối thị trường và tổ chức lại chuỗi giá trị. Từ sức mạnh liên kết của cộng đồng nữ doanh nhân đến những sáng kiến táo bạo của từng cá nhân, tình yêu quê hương đang được chuyển hóa thành những mô hình kinh tế thiết thực, mở ra sinh kế ấm no cho hàng vạn nông dân.

Sức mạnh liên kết từ mạng lưới doanh nhân nữ vùng đất trà

Tại vùng đất trung du Thái Nguyên - nơi được mệnh danh là “đệ nhất danh trà,” câu chuyện phát triển nông sản từng đối mặt với nhiều rào cản lớn. Dù người dân sở hữu kỹ năng canh tác giỏi, nhưng các cơ sở sản xuất do phụ nữ làm chủ phần lớn ở quy mô nhỏ lẻ, thiếu vốn, thiếu công nghệ chế biến sâu và gặp không ít khó khăn trong khâu tìm kiếm đầu ra. Nhận thấy rõ những “nút thắt” này, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên với 284 hội viên đã chủ động liên kết, trở thành chỗ dựa vững chắc và là “bà đỡ” kinh tế cho hàng loạt sản phẩm địa phương.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên với 284 hội viên đã chủ động liên kết, trở thành chỗ dựa vững chắc và là “bà đỡ” kinh tế cho hàng loạt sản phẩm địa phương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không dừng lại ở việc hỗ trợ đơn thuần, các nữ doanh nhân “xứ trà” đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ hiện đại như sấy lạnh, công nghệ lên men và chuẩn hóa vùng trồng chè hữu cơ đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên cũng tiên phong tổ chức hơn 60 lớp tập huấn giúp hội viên tiếp cận với trí tuệ nhân tạo (AI) và các kỹ năng số để quản trị doanh nghiệp, đồng thời đưa nông sản địa phương bước lên các sàn thương mại điện tử.

Đặc biệt, mạng lưới nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên còn chủ động vươn ra thị trường quốc tế khi kết nối hợp tác thành công với 20 doanh nghiệp Hàn Quốc cùng nhiều đối tác tại Nhật Bản, châu Âu trong lĩnh vực sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn. Gần 100 hợp đồng kinh tế được ký kết thông qua các chương trình xúc tiến thương mại đã giúp tiêu thụ lượng nông sản khổng lồ, tạo việc làm ổn định cho gần 98.000 lao động (trong đó 60% là nữ). Nguồn lực kinh tế này còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn khi các chị đã đóng góp hơn 42 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nhà tình thương và nhận đỡ đầu các trẻ em mồ côi.

Đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị từ “thủ phủ nhung hươu”

Bên cạnh những tập thể mạnh đã cùng nhau “nâng tầm” nông sản Việt, có những cá nhân cũng luôn đau đáu tìm hướng “cất cánh” cho sản phẩm của quê hương.

Tại dải đất Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), nghề nuôi hươu sao lấy nhung đã hình thành từ nhiều năm trước, song qúa trình phát triển cũng từng gặp nhiều bấp bênh do người dân chủ yếu bán nhung tươi cho thương lái, dễ rớt giá khi vào mùa thu hoạch rộ, đồng thời còn đối mặt với bài toán ô nhiễm môi trường chuồng trại.

Trăn trở trước thực trạng ấy, bà Chu Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, đã quyết tâm thực hiện một “cuộc cách mạng” trong phương thức sản xuất. Khởi đầu chỉ từ 5 con hươu, song bà Hà đã dồn vốn quy hoạch trang trại chăn thả gần 6.000 m2 và xây dựng nhà xưởng chế biến đạt chuẩn rộng 350 m2.

Bà Chu Thị Hồng Hà trở thành một trong 12 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đặc biệt, để giải quyết triệt để vấn đề môi trường, bà Hà đã đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học xử lý chất thải theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn sạch; đầu tư nghiên cứu công nghệ sấy thăng hoa, phối chế và chiết xuất, đưa ra thị trường 7 dòng sản phẩm đa dạng từ nhung hươu (trong đó có 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao), nâng cao tiện ích và giá trị thương mại cho sản vật quê hương.

Điều đáng nói là, sự thành công của bà Chu Thị Hồng Hà không dừng lại ở góc độ cá nhân mà đã lan tỏa rộng khắp cộng đồng. Bà Hà đã đứng ra thành lập và liên kết với 15 tổ hợp tác chăn nuôi hươu, trực tiếp chuyển giao kỹ thuật an toàn sinh học cho gần 100 hộ dân. Mỗi năm, cơ sở của bà bao tiêu từ 1,5 đến 2 tấn nhung hươu cho bà con với giá cả ổn định, xóa bỏ nỗi lo bị ép giá. Doanh thu 10 tỷ đồng mỗi năm là minh chứng rõ nét cho tư duy dám nghĩ, dám làm, biến sản vật đất rừng thành nguồn sinh kế bền vững cho bà con nông dân miền núi Hương Sơn.

Với doanh thu khoảng 10 tỷ đồng mỗi năm, mô hình của bà Chu Thị Hồng Hà cho thấy hướng đi từ chăn nuôi truyền thống sang sản xuất gắn với chế biến, bảo vệ môi trường và liên kết tiêu thụ có thể tạo ra giá trị kinh tế lớn hơn. Quan trọng hơn, khi người dân được hỗ trợ về kỹ thuật và đầu ra, thành quả đổi mới không chỉ dừng lại ở một cơ sở sản xuất mà còn lan tỏa tới nhiều hộ chăn nuôi trong vùng.

Những nỗ lực ấy cũng đưa bà Chu Thị Hồng Hà trở thành một trong 12 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, trong lễ trao giải tối 16/10. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp của người phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh trong phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ và hỗ trợ cộng đồng nông dân.

Có thể thấy, từ vùng chè Thái Nguyên đến miền quê nuôi hươu Hương Sơn, những câu chuyện khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần dám đổi mới, biết liên kết và kiên trì theo đuổi giá trị lâu dài. Với họ, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, không chỉ là làm ra sản phẩm hay nâng cao doanh thu, mà còn là tìm cách để nông sản quê hương có giá trị cao hơn, người nông dân có thu nhập ổn định hơn và hoạt động sản xuất hài hòa hơn với môi trường.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên là một trong 5 tập thể xuất sắc được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 dành cho Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên và bà Chu Thị Hồng Hà vì thế không chỉ là sự tôn vinh những thành quả nổi bật, mà còn góp phần lan tỏa những cách làm thiết thực trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Từ sự đồng lòng của một tập thể đến nỗ lực bền bỉ của từng cá nhân, những “nữ thuyền trưởng” ấy đang tiếp tục viết nên câu chuyện đầy truyền cảm hứng, khẳng định vai trò trụ cột của người phụ nữ trong công cuộc hiện đại hóa nông nghiệp và đưa nông sản Việt vươn xa trên bản đồ thế giới./.