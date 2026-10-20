Phụ nữ Lâm Đồng vươn mình trong thời đại mới

Các đại biểu Trung ương và lãnh đạo tỉnh chụp hình cùng Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tạo điểm tựa để phụ nữ vươn lên

Gắn phong trào thi đua với 4 tiêu chí “Có tri thức - Có đạo đức - Có sức khỏe - Có trách nhiệm”, Hội LHPN tỉnh triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống, giúp hội viên vượt khó, từng bước ổn định cuộc sống.

Theo đó, hơn 5 năm qua, các cấp Hội đã kết nối đỡ đầu hơn 1.100 trẻ mồ côi; hỗ trợ xây mới, sửa chữa gần 400 mái ấm tình thương; trao hơn 80.000 suất học bổng, quà khuyến học cho trẻ em khó khăn. Tổng nguồn lực chăm lo phụ nữ nghèo, gia đình chính sách và hỗ trợ sinh kế trên 55 tỷ đồng, góp phần giúp nhiều gia đình vơi bớt khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Để phụ nữ phát huy năng lực và đóng góp nhiều hơn cho xã hội, cần bảo đảm cơ hội tiếp cận bình đẳng với tri thức, việc làm, nguồn lực và thị trường; đồng thời tạo điều kiện để chị em được lắng nghe, tôn trọng và tham gia sâu rộng vào đời sống xã hội. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với tổ chức Hội trong đổi mới hoạt động, đồng hành và mở rộng cơ hội phát triển cho hội viên. Bà H’Vi Êban, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

Theo bà H’Vi Êban, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, chăm lo an sinh cần gắn với tạo sinh kế và nâng cao năng lực tự chủ. Vì vậy, Hội đẩy mạnh hỗ trợ hội viên tiếp cận vốn vay, học nghề, khởi nghiệp và tham gia các mô hình kinh tế tập thể. Đến nay, dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt gần 7.000 tỷ đồng; gần 12.000 lượt hội viên, học viên được đào tạo nghề, hơn 15.600 lao động nữ được giới thiệu, tạo việc làm. Các cấp Hội duy trì 60 hợp tác xã, 111 tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý. Trong 5 năm, gần 5.000 hộ gia đình phụ nữ đã thoát nghèo đa chiều, vượt chỉ tiêu đề ra.

Nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động ý nghĩa của Hội LHPN tỉnh

Tại xã Đam Rông 4, nơi hơn 90% hội viên phụ nữ là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), hỗ trợ sinh kế gắn với nâng cao nhận thức được xác định là giải pháp quan trọng để giảm nghèo. Bà Nguyễn Thị Bé - Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết, năm qua, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ địa phương 5 mô hình sinh kế với tổng kinh phí 30 triệu đồng. Cùng với đó, Hội vận động hội viên học hỏi kinh nghiệm, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, phát triển các mô hình trồng dâu, nuôi tằm, trồng khoai môn và tiếp cận vốn vay ưu đãi. “Nhờ được hỗ trợ và hướng dẫn cách làm ăn, nhiều chị em từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương từ 10,63% xuống còn 8,36%”, bà Bé cho biết.

“Các cấp Hội trên địa bàn tỉnh luôn luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hỗ trợ hội viên học tập, phát triển kinh tế, nâng cao kỹ năng số, qua đó giúp phụ nữ phát huy năng lực, đóng góp cho địa phương. Tạo điểm tựa đúng lúc, trao cơ hội phù hợp chính là cách giúp phụ nữ từng bước vượt qua khó khăn, nâng cao vị thế và tự chủ hơn trong cuộc sống”, bà H’Vi Êban nhấn mạnh.

Hội LHPN tỉnh đồng hành, hỗ trợ sinh kế, nhà ở, công trình, nâng cao đời sống cho hội viên phụ nữ

Phát huy vai trò chủ thể trong phát triển

Sinh kế tạo nền tảng tự chủ, còn tri thức và năng lực thích ứng giúp phụ nữ nắm bắt cơ hội phát triển. Trước yêu cầu chuyển đổi số, Hội LHPN tỉnh chú trọng nâng cao kỹ năng, hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và đời sống. Đến tháng 10/2026, Hội đã tổ chức 11 lớp tập huấn về chuyển đổi số trong công tác Hội, nâng cao năng lực cho hơn 1.000 cán bộ, hội viên; hướng dẫn gần 560 hội viên xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch kinh doanh thông qua cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp - Sáng tạo - Kết nối số - Phát triển xanh”. Hội cũng tư vấn kỹ thuật canh tác, hỗ trợ ứng dụng công nghệ vào các mô hình sinh kế do phụ nữ làm chủ.

Ở cơ sở, gần 400 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng số được tổ chức; hơn 240 mô hình “Chi hội phụ nữ số”, gần 130 mô hình “Gia đình số” và 60 câu lạc bộ Phụ nữ giúp nhau chuyển đổi số được duy trì, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận và ứng dụng công nghệ. Đặc biệt, 100% cơ sở Hội đã ứng dụng phần mềm quản lý cán bộ, hội viên và các nền tảng số trong điều hành, tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phụ nữ Lâm Đồng ứng dụng công nghệ, khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tự tin làm giàu trên lĩnh vực kinh tế

Thực tiễn cho thấy, công nghệ đang mở thêm hướng tiếp cận thị trường và quảng bá sản phẩm cho phụ nữ. Chị Lương Thị Yến Vân (phường Xuân Trường - Đà Lạt) phát triển mô hình “Từ vườn đến nhà”, đưa nông sản xanh đến người tiêu dùng qua các nền tảng số. Chị tìm kiếm, phát triển những giống rau, củ độc đáo, trong đó có bí sợi mì, thu hút sự chú ý trên tiktok, góp phần quảng bá nông sản sạch Đà Lạt. Hướng đến mô hình hợp tác xã số, chị chú trọng minh bạch nguồn gốc sản phẩm bằng tem nhãn, mã QR, giúp khách hàng thuận tiện truy xuất thông tin.

Cùng ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế và gìn giữ giá trị địa phương, chị Nguyễn Hoàng Thư Hương (xã Hàm Thuận) phát triển hệ sinh thái thanh long sạch theo hướng tuần hoàn gắn với chuyển đổi số; chị Ka Nhụy (xã Bảo Lâm 3) sử dụng công nghệ số để gìn giữ, quảng bá nghề dệt truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số...

Hội LHPN tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành làm tốt công tác an sinh xã hội

Vai trò chủ thể của phụ nữ còn được khẳng định qua những đóng góp thiết thực cho địa phương. Từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội đã thực hiện gần 2.200 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Hội đã giới thiệu hơn 1.280 nữ quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó hơn 590 người được kết nạp. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý chính sách cũng góp phần đưa những vấn đề từ thực tiễn đời sống, nhất là các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, đến quá trình xây dựng và thực thi chính sách.

Hội luôn quan tâm hỗ trợ sinh kế, tạo "cần câu" cho hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026) là dịp nhìn lại những đóng góp của các thế hệ phụ nữ, đồng thời tiếp tục khơi mở cơ hội để phụ nữ phát triển toàn diện. Với điểm tựa an sinh, sinh kế bền vững và điều kiện tiếp cận tri thức, công nghệ, phụ nữ Lâm Đồng có thêm động lực phát huy năng lực, nâng cao vị thế, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng.

5 năm qua, các cấp Hội đã kết nối đỡ đầu hơn 1.100 trẻ mồ côi; hỗ trợ xây mới, sửa chữa gần 400 mái ấm tình thương; trao hơn 80.000 suất học bổng, quà khuyến học. Tổng nguồn lực chăm lo phụ nữ nghèo, gia đình chính sách và hỗ trợ sinh kế trên 55 tỷ đồng.