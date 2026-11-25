Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 2,5 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Nghị quyết số 79/2026/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, quy định nhiều chính sách hỗ trợ nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Trong đó, đối với mức hỗ trợ tài chính khi sinh con, tỉnh Lâm Đồng quy định phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người (có dân số dưới 10.000 người) hoặc phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/người.

Theo HĐND tỉnh Lâm Đồng, việc thực hiện chính sách này không làm hạn chế quyền hưởng chính sách hỗ trợ khi sinh con của đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đồng thời thuộc cả 2 nhóm đối tượng, người thụ hưởng chỉ được nhận 1 mức hỗ trợ cho cùng 1 lần sinh con, không cộng dồn.

Ngoài chính sách hỗ trợ nêu trên, tỉnh Lâm Đồng sẽ hỗ trợ 100% chi phí tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn đối với nam, nữ chưa được thanh toán cùng nội dung dịch vụ từ chương trình mục tiêu quốc gia, bảo hiểm y tế hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Việc hỗ trợ được thực hiện 1 lần/người, tại cơ sở y tế công lập đủ điều kiện, theo giá dịch vụ do cấp có thẩm quyền quyết định và không vượt quá chi phí thực tế hợp pháp.

Nghị quyết số 79/2026/NQ-HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng quy định hỗ trợ phương tiện tránh thai và chi phí dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho người có nhu cầu thuộc địa bàn, đối tượng theo quy định của Luật Dân số.

Các phương tiện được hỗ trợ miễn phí gồm dụng cụ tử cung, thuốc tiêm tránh thai, thuốc cấy tránh thai, viên uống tránh thai, bao cao su; đồng thời hỗ trợ chi phí đặt, tháo dụng cụ tử cung, cấy hoặc tháo thuốc cấy tránh thai và tiêm thuốc tránh thai theo hướng dẫn, chỉ định chuyên môn.