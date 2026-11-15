Phụ nữ Lâm Đồng chung tay xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp

Tuyến đường hoa, cây xanh liên thôn được hội viên, phụ nữ xã Thuận An triển khai thực hiện góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn mới

Ý nghĩa những mô hình xanh

Tuyến đường dài khoảng 4 km ở tổ dân phố Phú Hòa, phường Hàm Thắng hôm nay có thêm sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Công trình “Tuyến đường cờ Tổ quốc - Cầu lịch sử” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Hội Cựu chiến binh phường phối hợp thực hiện góp phần tạo diện mạo khang trang cho khu dân cư, tuyến đường còn gửi gắm thông điệp về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn những giá trị thiêng liêng trong mỗi người dân.

Cán bộ, hội viên phường Phước Hội tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường

Cùng với công trình này, Hội LHPN phường Hàm Thắng ra mắt “Tổ phụ nữ tuyên truyền, chung tay bảo vệ môi trường” tại Chi hội Kim Ngọc với 12 thành viên. Qua đó, nâng tổng số tổ phụ nữ tuyên truyền, chung tay bảo vệ môi trường của phường lên 3 tổ, gồm 36 thành viên. Các tổ có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hội viên phân loại rác thải tại nguồn, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống xanh, sạch, đẹp, gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”.

Ở xã Nam Thành, một cách làm khác cũng đang được triển khai từ chính những con đường quen thuộc hằng ngày. Mới đây, Hội LHPN xã ra mắt mô hình “Tuyến đường hoa phụ nữ tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp” tại Chi hội Phụ nữ thôn 3 dài hơn 1 km trồng hoa trang đỏ. Thay vì chỉ dừng ở việc phát động, mô hình hướng đến phân công trách nhiệm cụ thể cho hội viên và người dân như quét dọn vệ sinh, chăm sóc hoa, cây xanh, không vứt rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định và nhắc nhở các hộ gia đình cùng thực hiện.

Hội LHPN xã ra mắt mô hình “Tuyến đường hoa phụ nữ tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp” và hỗ trợ thùng rác cho Chi hội Phụ nữ thôn 3

Đến nay, hội đã ra mắt và duy trì 3 mô hình “Tuyến đường hoa phụ nữ tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp”. Cùng với việc xây dựng những tuyến đường xanh, sạch, đẹp, Hội LHPN xã Nam Thành đã ra mắt, nhân rộng 2 mô hình “Ngôi nhà xanh - Biến rác thải thành nguồn quỹ an sinh”. Từ việc vận động người dân phân loại rác tại nguồn, thu gom chai nhựa, giấy vụn và các loại phế liệu có thể tái chế, mô hình không chỉ góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường mà còn tạo thêm nguồn kinh phí chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn.

Bước đầu, các mô hình phát huy hiệu quả tích cực, thu hút sự tham gia của hội viên và người dân. Triển khai từ tháng 4/2026, ban điều hành mô hình “Ngôi nhà xanh” đã vận động người dân tham gia phân loại, thu gom và bán rác thải tái chế, qua đó, trao hơn 20 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn với tổng trị giá hơn 5 triệu đồng.

Mô hình Khu dân cư sạch đẹp của Hội LHPN phường Nam Gia Nghĩa

Theo bà Lê Thị Thu Sang, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Thành, điều đáng mừng là các mô hình bước đầu nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên và người dân. Từ việc chăm sóc một tuyến đường hoa đến phân loại, thu gom rác thải tái chế, mỗi người đều có thể góp sức bằng những việc làm phù hợp với điều kiện của mình.

Đặc biệt, mô hình “Ngôi nhà xanh” đã cho thấy ý nghĩa thiết thực khi rác thải có thể tái chế được tận dụng để tạo nguồn quỹ hỗ trợ những gia đình khó khăn. Thời gian tới, hội tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả các mô hình, vận động thêm nhiều hội viên, hộ gia đình tham gia, từng bước hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường ngay từ mỗi gia đình.

Lantỏa trách nhiệm bảo vệ môi trường từ cộng đồng

Không chỉ vận động hội viên bằng những công trình, phần việc cụ thể, các cấp hội còn chú trọng trang bị kiến thức và kỹ năng để phụ nữ trở thành lực lượng tuyên truyền nòng cốt tại khu dân cư.

Mới đây, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và chống rác thải nhựa cho cán bộ, hội viên, tuyên truyền viên phường Lang Biang - Đà Lạt.

Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và chống rác thải nhựa cho hội viên, phụ nữ phường Lang Biang - Đà Lạt

Tại buổi tập huấn, học viên được phổ biến các quy định về bảo vệ môi trường, hướng dẫn phân loại, tái sử dụng, tái chế rác thải; nhận diện tác hại của rác thải nhựa và trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền tại khu dân cư. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng vận động người dân hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy và xây dựng thói quen sống thân thiện với môi trường.

Phụ nữ phường Lang Biang - Đà Lạt trồng hoa, cây xanh góp phần xây dựng nông thôn mới, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Tại phường Lang Biang - Đà Lạt, Hội LHPN phường xác định việc xây dựng cảnh quan môi trường là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với phong trào thi đua và các cuộc vận động của tổ chức hội. Hội duy trì các đợt ra quân vệ sinh tại khu dân cư, triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch” đến 15/15 chi hội; đồng thời, vận động hội viên chăm sóc cây xanh, trồng hoa trước nhà, giữ gìn vệ sinh đường phố, hạn chế rác thải nhựa và xây dựng các mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Vườn xanh, nhà sạch”.

Hội LHPN Phường 1 Bảo Lộc trồng hoa, cây xanh góp phần bảo vệ môi trường

Theo bà Bon Jô Liên, Chủ tịch Hội LHPN phường Lang Biang - Đà Lạt, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp phải bắt đầu từ ý thức và hành động của mỗi hội viên, mỗi gia đình. Hội chú trọng phát huy vai trò nêu gương của phụ nữ, từ những việc làm cụ thể như giữ gìn vệ sinh nhà cửa, chăm sóc cây xanh, không xả rác bừa bãi đến vận động các hộ dân cùng tham gia. Qua đó, từng bước hình thành thói quen tốt, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng và duy trì hiệu quả các mô hình tại khu dân cư.

Bà H’Vi Êban, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng cho biết, phụ nữ có vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường từ mỗi gia đình, khu dân cư. Thời gian tới, hội tiếp tục đổi mới tuyên truyền, nhân rộng các mô hình phù hợp, duy trì cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, đồng thời, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực tham gia các chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.