Phụ nữ Lâm Đồng chung tay hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt

Hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đang triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, nhất là phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh” gắn với xây dựng cảnh quan, nông thôn mới tại địa phương. Bên cạnh làm đẹp không gian sống, chị em còn tích cực chuẩn bị các tiết mục văn hóa nghệ thuật để trình diễn trong khuôn khổ lễ hội và giới thiệu sản phẩm đặc sản địa phương, góp phần đưa nét đẹp truyền thống, sản vật quê hương đến gần hơn với du khách.

Cán bộ, hội viên phường Phước Hội tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt

Sáng chủ nhật, cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Lang Biang - Đà Lạt đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm và trồng, chăm sóc hoa dọc các tuyến đường trên địa bàn. Trong không khí sôi nổi, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia, góp sức làm sạch đường làng, ngõ xóm, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Phụ nữ phường Lang Biang - Đà Lạt trồng hoa, cây xanh hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026

Hội LHPN phường Lang Biang - Đà Lạt cũng phối hợp với cán bộ Tổ dân phố Hợp Thành triển khai mô hình “Sáng, Xanh, Sạch, Đẹp” trên tuyến đường Tố Hữu. Những chậu hoa dạ yến thảo được bố trí dọc hai bên đường với tổng kinh phí 20 triệu đồng từ nguồn vận động, đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ đang góp thêm sắc màu cho khu dân cư.

Tại Tổ dân phố Lang Biang, chi hội phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc vận động chị em, người dân xây dựng mô hình “Vườn xanh, nhà sạch” bắt đầu từ việc giữ gìn vệ sinh nhà cửa, chăm sóc cây xanh, trồng hoa trước ngõ, lan tỏa ra các tuyến đường và không gian chung của khu dân cư.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Lang Biang - Đà Lạt Bon Yô Liên cho biết, hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, Hội LHPN phường xác định các công trình, phần việc của phụ nữ không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan mà còn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Hội viên, phụ nữ phường Lang Biang - Đà Lạt dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng, chăm sóc hoa dọc các tuyến đường trên địa bàn

Không chỉ góp sức làm đẹp cảnh quan, phụ nữ Lâm Đồng còn hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt bằng nhiều công trình, hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí thi đua sôi nổi tại cơ sở. Đồng thời, Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10.

Tại phường Cam Ly - Đà Lạt, nhiều câu lạc bộ văn nghệ đang ra sức tập dượt để chuẩn bị biểu diễn chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ chương trình Festival Hoa Đà Lạt. Chị Kra Jan Glư, phường Cam Ly - Đà Lạt cho biết: "tôi đã tham gia biểu diễn tại nhiều mùa Festival Hoa Đà Lạt. Tôi cảm thấy rất vui vì bản thân được hòa chung với sự kiện lớn của tỉnh và có thể lan tỏa lời ca, điệu múa, bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Ho đến bạn bè, du khách gần xa."

Chị em dân tộc thiểu số Cơ Ho tích cực tham gia tập luyện để biểu diễn trong chương trình nghệ thuật chào mừng Festival Hoa Đà Lạt

Tại xã Đơn Dương, Hội LHPN xã phối hợp với trung tâm dịch vụ tổng hợp xã tổ chức Giải bóng chuyền hơi nữ năm 2026 thiết thực chào mừng Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10) và hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI.

Giải đấu thu hút 12 đội bóng đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học và các cụm chi hội phụ nữ thôn trên địa bàn. Thông qua hoạt động thể thao, hình ảnh người phụ nữ Đơn Dương hiện lên năng động, tự tin, nhiệt huyết và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Những hoạt động này góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, tạo sự gắn kết để chị em tiếp tục đồng hành trong các phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư văn minh và cộng đồng phát triển.

Phụ nữ xã Đam Rông 2 tham gia giải bóng đá mini nữ do Hội LHPN xã phối hợp tổ chức chào mừng Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10) và hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI

Nhiều địa phương trong toàn tỉnh, các cấp Hội LHPN đã và đang tiếp tục vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh trên các tuyến đường; từng bước nhân rộng những tuyến đường hoa, khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Qua đó, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nếp sống văn minh, tạo cảnh quan khang trang, thân thiện, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và chung tay để Festival Hoa trở thành ngày hội của cộng đồng.

Bà H’Vi Êban, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng cho biết, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt - Lâm Đồng lần thứ XI, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tập trung xây dựng các công trình, phần việc thiết thực, trồng, chăm sóc hoa, cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường, đồng thời, quảng bá văn hóa và sản phẩm đặc trưng địa phương. Qua đó, góp phần làm đẹp diện mạo địa phương, lan tỏa hình ảnh con người Lâm Đồng thân thiện, năng động, tích cực chung tay xây dựng cộng đồng xanh, văn minh.