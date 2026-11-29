Kinh tế tập thể, trong đó hợp tác xã, tổ hợp tác đóng vai trò nòng cốt - một thành phần kinh tế rất quan trọng trong nền kinh tế nước ta

Phụ nữ làm chủ HTX, nâng giá trị nông sản địa phương

Tại xã Chiềng Mung (tỉnh Sơn La), HTX Đoàn Kết chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đầu tư nhà màng, hệ thống tưới nhỏ giọt và màng phủ nông nghiệp. Trên diện tích 50 ha, HTX duy trì sản xuất theo hướng hữu cơ và tiêu chuẩn VietGAP. Đáng chú ý, mô hình trồng chanh leo vàng hương ổi bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế tích cực, với sản lượng vụ đầu ước đạt 17 tấn, giá bán từ 50.000-80.000 đồng/kg. Cùng với cà chua trồng trong nhà màng, các loại cây trồng mới góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng hiệu quả sản xuất.

Ở khâu chế biến, HTX Nông nghiệp Nà Ngà (xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La) do chị Quàng Thị Lả làm Giám đốc đang từng bước gia tăng giá trị quả xoài. HTX liên kết với các hộ dân tổ chức sản xuất theo hướng hữu cơ, tiêu chuẩn VietGAP, với sản lượng 600-700 tấn mỗi năm. Cuối năm 2024, vùng xoài của HTX được công nhận là vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao.

Năm 2025, với sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chiềng Hặc, HTX đầu tư nhà sấy năng lượng mặt trời, thử nghiệm sản xuất xoài sấy dẻo. Từ khoảng 20 tấn xoài tươi, đơn vị thu được 1 tấn thành phẩm, giá bán 150.000 đồng/kg. Theo chị Quàng Thị Lả, HTX đang tiếp tục hoàn thiện quy trình chế biến, tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Đây là hướng đi giúp kéo dài thời gian bảo quản, giảm áp lực tiêu thụ quả tươi trong chính vụ và nâng giá trị nông sản.

Tại Lào Cai, chị Lò Thị Liên, Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Vĩnh Yên (xã Nghĩa Đô), lựa chọn phát triển sản phẩm tinh dầu từ lợi thế cây quế địa phương. Từ kinh nghiệm thu mua, phân phối cành lá quế và tìm hiểu quy trình chế biến, năm 2020, chị quyết định thành lập HTX, từng bước đầu tư nhà xưởng, máy móc và xây dựng thương hiệu.

Đến nay, HTX đã liên kết với hàng trăm hộ dân trồng quế, trong đó có nhiều hộ đồng bào dân tộc Mông, Dao. Mỗi năm, đơn vị sản xuất khoảng 1,5 tấn tinh dầu quế, doanh thu đạt 3,5 tỷ đồng. Hai sản phẩm tinh dầu quế Bảo Yên và tinh dầu sả Bảo Yên được công nhận OCOP 4 sao. Phần bã, cành lá sau chưng cất cũng được tận dụng làm nguyên liệu đốt, góp phần tiết kiệm chi phí.

Không chỉ nâng giá trị cây quế thông qua chế biến, HTX còn tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương với thu nhập trên 10 triệu đồng/người/tháng. Theo chị Liên, để người trồng quế có thu nhập ổn định, sản phẩm cần được chú trọng cả về chất lượng và thương hiệu. Vì vậy, HTX mong muốn được hỗ trợ hoàn thiện dây chuyền sản xuất, mở rộng liên kết và xây dựng vùng nguyên liệu quế hữu cơ.

Tại Quảng Trị, HTX Sản xuất kinh doanh nông nghiệp Kiều Trân (xã Diên Sanh) do chị Trương Thị Kiều làm Giám đốc lại lựa chọn hướng đi sáng tạo từ những hạt gạo quen thuộc. Thay vì chỉ tiêu thụ gạo dưới dạng nguyên liệu, HTX phát triển tranh nghệ thuật từ gạo với màu sắc hoàn toàn tự nhiên, được tạo nên qua quá trình rang, sấy ở các mức nhiệt độ khác nhau. Từ những hạt gạo được chọn lọc, sắp đặt tỉ mỉ, các bức tranh tái hiện hình ảnh làng quê, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và đời sống lao động. Bên cạnh tranh gạo, HTX còn phát triển các sản phẩm tinh dầu, dầu tràm, dầu sả, dầu quế và nhang, trầm từ nguyên liệu tự nhiên. Việc đa dạng hóa sản phẩm không chỉ khai thác tốt hơn nguồn nguyên liệu địa phương mà còn tạo thêm việc làm phù hợp với lao động nữ, nhất là ở những công đoạn thủ công đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ.

Nữ lãnh đạo HTX mở rộng sinh kế cho cộng đồng

Điểm chung ở nhiều mô hình HTX do phụ nữ quản lý là tư duy phát triển không dừng ở lợi ích của các thành viên mà hướng tới tổ chức sản xuất theo chuỗi, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.

Tại Quảng Trị, từ năm 2023-2026, toàn tỉnh đã củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động cho 62 HTX và 121 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý. Đáng chú ý, có 39 HTX mới do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được tư vấn, hỗ trợ thành lập. Cùng với đó, 100% nữ lãnh đạo, quản lý HTX được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, điều hành.

Ở Lào Cai, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể cũng ngày càng được thể hiện rõ. Toàn tỉnh hiện có 638 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý HTX, chủ hộ kinh doanh; tỷ lệ phụ nữ giữ vai trò giám đốc, chủ doanh nghiệp, HTX hoặc tham gia quản lý chiếm khoảng 25%.

Thực tế từ các mô hình cho thấy, phụ nữ làm chủ HTX đang tham gia ngày càng sâu vào các khâu của chuỗi giá trị, từ tổ chức vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng đến chế biến, xây dựng thương hiệu và phân phối. Không ít người đã mạnh dạn đầu tư công nghệ, tìm kiếm thị trường mới, tạo sự thay đổi trong phương thức sản xuất của cộng đồng.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, hiện cả nước có khoảng 785 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và thu hút được 11.000 thành viên, người lao động là nữ.

Tuy nhiên, để các mô hình phát triển ổn định, những khó khăn về vốn, công nghệ, vùng nguyên liệu và thị trường vẫn cần được tháo gỡ. Với nhiều HTX quy mô nhỏ, việc đầu tư dây chuyền chế biến, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc hay xây dựng thương hiệu vẫn là bài toán không dễ giải quyết. Đặc biệt, việc mở rộng thị trường đòi hỏi năng lực quản trị, xúc tiến thương mại và khả năng nắm bắt nhu cầu tiêu dùng.

Vì vậy, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tập thể cần đi vào những nhu cầu cụ thể, thay vì chỉ tập trung vào thành lập mới HTX. Các chương trình hỗ trợ cần gắn đào tạo quản trị với tư vấn xây dựng phương án kinh doanh, tiếp cận vốn, chuyển giao công nghệ, phát triển vùng nguyên liệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Khi được trang bị kiến thức, có điều kiện tiếp cận nguồn lực và thị trường, phụ nữ không chỉ có thêm cơ hội làm chủ hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn trở thành nhân tố quan trọng trong tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, đánh thức giá trị tài nguyên bản địa, tạo việc làm và xây dựng sinh kế bền vững cho cộng đồng.