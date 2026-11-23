Từ năm 2023 đến nay, Quảng Trị có 39 HTX mới do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành. Những mô hình này đang góp phần khai thác lợi thế địa phương, mở rộng cơ hội sản xuất, kinh doanh và nâng cao thu nhập cho phụ nữ, nhất là tại các vùng còn khó khăn.

Biến hạt gạo thành sản phẩm nghệ thuật

Được thành lập năm 2024, HTX Sản xuất kinh doanh nông nghiệp Kiều Trân, xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị, đang từng bước khẳng định vị thế bằng sự năng động, sáng tạo và nỗ lực nâng tầm giá trị tranh gạo.

Chị Trương Thị Kiều, Giám đốc HTX, cho biết: Đơn vị ra đời với mục tiêu liên kết các hộ dân cùng phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể tại địa phương.

Từ những hạt gạo bình dị nơi đồng quê, HTX Kiều Trân đã sáng tạo nên những bức tranh nghệ thuật độc đáo, góp phần lưu giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống. Không chỉ tạo sinh kế cho người dân, HTX còn thổi hồn vào nông sản quê hương, biến những hạt gạo quen thuộc thành sản phẩm thủ công giàu giá trị thẩm mỹ.

Những bức tranh gạo của HTX Kiều Trân đã được nhiều du khách quốc tế yêu thích.

Điểm đặc biệt của tranh gạo Kiều Trân là sử dụng màu sắc hoàn toàn tự nhiên, không dùng phẩm màu hay hóa chất. Những hạt gạo được rang, sấy tỉ mỉ, điều chỉnh nhiệt độ và thời gian phù hợp để tạo nên nhiều sắc độ khác nhau, từ trắng ngà, vàng ươm đến nâu trầm, đen nhánh... Từ hàng nghìn hạt gạo được chọn lọc, sắp đặt công phu, mỗi bức tranh là kết tinh của sự khéo léo, kiên trì và óc sáng tạo của người nghệ nhân.

Các tác phẩm thường khắc họa hình ảnh làng quê thanh bình, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và những con người bình dị trong lao động, cuộc sống... Qua từng bức tranh, vẻ đẹp quê hương, nét văn hóa truyền thống và phẩm chất cần cù, chịu thương chịu khó của người nông dân được tái hiện sinh động.

Việc phát triển tranh gạo thành sản phẩm hàng hóa không chỉ mở ra hướng đi mới trong khai thác giá trị nông sản mà còn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Từ những hạt gạo thân thuộc, HTX Kiều Trân đang kể câu chuyện về quê hương bằng ngôn ngữ nghệ thuật, để những giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống hiện đại.

Bên cạnh làm tranh, HTX còn cung cấp ra thị trường các sản phẩm như dầu tràm, dầu sả chanh, tinh dầu bưởi, khuynh diệp, ngải hương, dầu quế, dầu dừa, dầu gừng, bạc hà... và nhiều loại nhang, trầm có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên.

Việc đa dạng hóa sản phẩm giúp HTX khai thác tốt hơn nguồn nguyên liệu và giá trị lao động tại địa phương. Đặc biệt, những công đoạn đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ trong sản xuất thủ công tạo điều kiện để phụ nữ tham gia làm việc, phát huy thế mạnh và tăng thu nhập.

Liên kết hộ dân phát triển vùng dược liệu

Nếu HTX Kiều Trân khai thác giá trị từ sản phẩm thủ công và nguyên liệu bản địa thì HTX Dược liệu sạch Thủy Mai, thôn Tam Đa, xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị lại mở ra hướng phát triển kinh tế từ trồng, chế biến và tiêu thụ cây dược liệu.

Năm 2021, chị Nguyễn Mai Thủy cùng chồng thành lập HTX Dược liệu sạch Thủy Mai (chị giữ vai trò Phó giám đốc HTX) với 10 thành viên. Để chủ động nguồn nguyên liệu, HTX xây dựng vùng trồng cà gai leo hơn 2,5ha, đồng thời liên kết với người dân sản xuất, thu mua dược liệu theo tiêu chuẩn VietGAP. Bình quân mỗi năm, HTX thu mua hơn 20 tấn cà gai leo từ các hộ liên kết.

Chia sẻ lại hành trình của mình, chị Nguyễn Mai Thủy cho biết: Bắt đầu từ năm 2018, chị cùng chồng quyết định mua giống cà gai leo về ươm trồng. Tuy nhiên, những ngày đầu, tỷ lệ cây giống sinh trưởng chỉ đạt khoảng 60%. Không nản lòng, chị tiếp tục tìm hiểu kỹ thuật trên mạng, tham khảo các mô hình ở nhiều địa phương để cải thiện quy trình ươm giống, chăm sóc cây. Sau thời gian kiên trì thử nghiệm, gia đình chị đã làm chủ được kỹ thuật trồng và chăm sóc cà gai leo. Từ nguồn nguyên liệu tự trồng, chị bắt đầu chế biến cao, sấy khô và đưa sản phẩm ra thị trường.

Nhận thấy nguồn nguyên liệu tại vườn chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất, chị Thủy mở rộng thu mua từ các địa phương, đồng thời vay vốn đầu tư máy móc phục vụ chế biến.

HTX tạo việc làm cho nhiều phụ nữ trong địa phương.

Từ cây trồng chủ lực ban đầu, đến nay HTX từng bước mở rộng vùng nguyên liệu lên 8ha với các loại cây như thìa canh, xạ đen, chè vằng, tía tô. Đơn vị còn hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật cho 50 hộ dân tại khu vực các xã lân cận và tham gia trồng dược liệu theo tiêu chuẩn VietGAP.

Đến nay, đơn vị đã phát triển 12 sản phẩm từ dược liệu, trong đó có cao cà gai leo, cao thìa canh, cao xạ đen, cao chè vằng, trà gai leo, trà thìa canh, trà xạ đen, trà tía tô và bột đắp mặt tía tô…

Đáng chú ý, HTX đã có 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao là cao thìa canh và cao xạ đen; 2 sản phẩm đạt OCOP 4 sao là trà túi lọc cà gai leo và cao cà gai leo.

Nhờ phát triển đồng bộ từ sản xuất nguyên liệu, chế biến đến tiêu thụ và cung ứng giống, mỗi năm HTX đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng. Mô hình tạo việc làm thường xuyên cho 10 thành viên với thu nhập khoảng 7 triệu đồng/người/tháng, đồng thời tạo sinh kế cho 50 hộ gia đình liên kết.

Không chỉ mang lại nguồn thu từ hoạt động của HTX, mô hình còn giúp người dân tận dụng diện tích đất vườn để phát triển sản xuất hàng hóa. Trung bình 3 năm gần đây, mỗi năm HTX bán hàng vạn cây dược liệu giống cho người dân trồng dưới tán rừng.

Tạo động lực để phụ nữ phát triển

Tại Quảng Trị, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tập thể thông qua Đề án hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030.

Giai đoạn năm 2023- 2026, toàn tỉnh đã củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho 62 HTX và 121 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý. Đáng chú ý có 39 HTX mới do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành đã được tư vấn, hỗ trợ thành lập, góp phần mở rộng cơ hội sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm cho lao động nữ.

Cùng với hỗ trợ thành lập, củng cố tổ chức, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực được chú trọng. Theo kết quả triển khai, 100% nữ lãnh đạo, quản lý HTX được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thành viên, người lao động trong HTX và hội viên phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển kinh tế tập thể cũng được quan tâm đào tạo, hỗ trợ kiến thức.

Cùng với Liên minh HTX tỉnh, các cấp ngành của tỉnh, chính quyền địa phương các xã đã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT; phổ biến Luật HTX năm 2023 và các chính sách hỗ trợ HTX. Qua đó, giúp hội viên hiểu rõ hơn về lợi ích của mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của phụ nữ trong phát triển KTTT.

Từ những kết quả trên, có thể thấy mô hình HTX kiểu mới đang trở thành một trong những hướng đi thiết thực giúp phụ nữ nông thôn phát huy năng lực, tham gia sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ tại địa phương.