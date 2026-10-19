Phụ nữ Lai Châu tự tin, trí tuệ, trách nhiệm và nhân ái

Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh có 38 Hội LHPN xã, phường, 3 tổ chức Hội phụ nữ lực lượng vũ trang, 956 chi hội, trên 92.000 hội viên. Trong sự đổi thay của các bản làng Lai Châu hôm nay, có sự đóng góp không nhỏ của những người phụ nữ. Với sự năng động, dám nghĩ, dám làm, nhiều chị em không chỉ đảm đang trong công việc gia đình, mà còn chủ động thay đổi phương thức sản xuất, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương để nâng cao thu nhập.

Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên phụ nữ vay vốn với tổng dư nợ 1.255 tỷ đồng, cho 356 tổ, 13.699 hộ vay để phát triển sản xuất. Từ những mô hình trồng trọt, chăn nuôi đến phát triển du lịch cộng đồng, kinh doanh dịch vụ, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh đang khẳng định bản lĩnh, sự tự tin và khát vọng vươn lên bằng chính nghị lực, trí tuệ của mình.

Tiêu biểu trong phong trào phụ nữ phát triển kinh tế là chị Tẩn Mý Dao, hội viên Chi hội Phụ nữ Thôn 1 (xã Sìn Hồ) mạnh dạn đầu tư mô hình kinh tế tổng hợp, kết hợp trồng trọt và chăn nuôi. Chị tập trung trồng các loại rau màu trong nhà màng, trồng cây dược liệu, mở cơ sở tắm lá thuốc, nuôi 20-25 con ngựa bạch sinh sản và nấu cao ngựa. Việc kết hợp nhiều mô hình sản xuất giúp gia đình đa dạng hóa nguồn thu nhập, trừ chi phí cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm. Chị Dao chia sẻ: “Khi mô hình thành công, tôi chia sẻ kinh nghiệm để các chị em cùng làm theo, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình”.

Nhiều phụ nữ còn khẳng định sự năng động, sáng tạo qua việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số. Từ đó, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, khẳng định bản lĩnh, vai trò và vị thế của phụ nữ trong thời kỳ mới. Điển hình như Nhóm phụ nữ kinh doanh online phường Đoàn Kết. Chị Nguyễn Thị Quỳnh - Trưởng nhóm chia sẻ: “Nhóm chúng tôi có 20 thành viên, từ khi thành lập, nhóm tạo điều kiện để chị em chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh trực tuyến trên các nền tảng số, sàn thương mại điện tử. Qua đó, giúp thành viên trong nhóm tiếp cận thêm nhiều khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng thu nhập”.

Cùng với sự tự tin trong phát triển kinh tế, phụ nữ Lai Châu còn thể hiện tinh thần ham học hỏi, không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức và kỹ năng. Trong các cơ quan, đơn vị, đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới phương pháp làm việc, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Nhiều chị em vừa hoàn thành tốt công việc chuyên môn, vừa thực hiện tốt vai trò chăm lo, vun đắp hạnh phúc gia đình, trở thành những tấm gương sáng trong lao động và cuộc sống.

Bên cạnh đó, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái tiếp tục được phụ nữ Lai Châu lan toả bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tích cực triển khai những hoạt động chăm lo đời sống hội viên, hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế, các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai… Ngoài ra, những hoạt động giúp nhau ngày công lao động, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất đã trở thành nét đẹp của phụ nữ ở cơ sở. Điều này góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Bà Mùa Thị Lan - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Những năm qua, xác định việc xây dựng hình ảnh phụ nữ “Tự tin - Trí tuệ - Trách nhiệm - Nhân ái” gắn với gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc là nhiệm vụ xuyên suốt, Hội LHPN tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực, tuyên truyền, vận động theo cách dễ hiểu, dễ làm gắn với cuộc vận động "5 không, 3 sạch, 3 an". Đồng thời, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng vun đắp gia đình hạnh phúc để phụ nữ tự tin hơn trong cuộc sống. Hội cũng hỗ trợ chị em tiếp cận công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số theo tinh thần "Học để làm” để chủ động hơn trong học tập, lao động, phát triển kinh tế. Đối với phụ nữ dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, Hội luôn hướng dẫn cụ thể, gần gũi, kiên trì đồng hành, giúp chị em từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Qua đó, phụ nữ Lai Châu ngày càng tự tin hơn, chủ động hơn và tích cực đóng góp cho gia đình và sự phát triển chung của tỉnh.

Với phẩm chất tự tin, trí tuệ, trách nhiệm, nhân ái, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh không ngừng nỗ lực vươn lên, khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội. Bằng những việc làm thiết thực, các chị tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp sức xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng giàu đẹp.