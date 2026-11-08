Phụ nữ kiều bào góp phần gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam tại Thái Lan

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng phát biểu tại sự kiện.

Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, đại diện các hội đoàn cùng đông đảo bà con kiều bào và thế hệ trẻ tại Bangkok cùng các vùng phụ cận.

Phát biểu tại sự kiện, cô Nguyễn Thị Mùi, Trưởng ban Phụ nữ kiều bào Bangkok và vùng phụ cận, khẳng định phụ nữ Việt Nam ở bất kỳ đâu vẫn luôn phát huy những phẩm chất cao quý "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang". Nơi xứ người, các bà, các mẹ, các chị chính là những "người giữ lửa" kiên trì trong mỗi gia đình thông qua việc trực tiếp dạy con cháu nói tiếng Việt, duy trì những bữa cơm mang đậm hương vị quê hương, gìn giữ và bồi đắp đạo lý truyền thống, giúp thế hệ trẻ kiều bào luôn gắn bó và tự hào về cội nguồn dân tộc. Bên cạnh vai trò trong gia đình, phụ nữ kiều bào tại Thái Lan còn khẳng định bản lĩnh, tri thức và vị thế ngoài xã hội, đồng thời luôn là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động thiện nguyện hướng về quê hương.

Bà Nguyễn Thị Mùi, Trưởng ban Phụ nữ kiều bào Bangkok và vùng phụ cận phát biểu tại sự kiện.

Chia sẻ cảm xúc tại sự kiện, cô Trần Thị Tố Tâm, một Việt kiều lâu năm tại Bangkok, xúc động nhớ lại truyền thống gia đình khi có ông từng hoạt động cách mạng cùng Bác Hồ tại Nakhon Phanom (Đông Bắc Thái Lan). Cô khẳng định các thế hệ trong gia đình luôn giữ trọn tình yêu thiêng liêng với Tổ quốc và nguyện cống hiến trọn đời cho đất nước. Những lời chia sẻ chân thành của cô Tố Tâm là minh chứng sinh động cho tấm lòng trung kiên và tình cảm gắn bó sắt son của các thế hệ kiều bào hướng về quê hương.

Các cô kiều bào trong tà áo dài xanh tham dự chương trình tối 7/11.

Đặc biệt, chương trình cũng đã cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các hoạt động giao lưu, trò chơi tương tác sôi nổi như "Tiếng Việt thân thương", "Ai hiểu về Việt Nam hơn?" và "Nghị quyết số 23-NQ/TW có gì mới?". Việc lồng ghép khéo léo các kiến thức ngôn ngữ, lịch sử và chủ trương chính sách mới đã giúp bà con kiều bào, nhất là lực lượng thanh thiếu niên, tiếp thu một cách tự nhiên và sâu sắc. Qua đó, sự kiện thể hiện rõ bước chuyển của công tác kiều bào sang tinh thần "đồng hành và kiến tạo", khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khuyến khích mỗi phụ nữ và người trẻ kiều bào phát huy vai trò những "Đại sứ văn hóa" kết nối hai quốc gia.

Cán bộ sứ quán và các cơ quan bên cạnh biểu diễn văn nghệ, tôn vinh tà áo dài Việt trong chương trình “Sắc Việt yêu thương”.

Trong không khí đầm ấm của chương trình văn nghệ quê hương, sự kiện "Sắc Việt yêu thương" đã khép lại thành công tốt đẹp. Chương trình tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối vững chắc của Đại sứ quán và các hội đoàn trong việc xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan đoàn kết, phát triển, kiên trì giữ gìn tiếng Việt và luôn hướng về Tổ quốc.