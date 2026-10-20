Phụ nữ Khương Đình: Từ công trình đẹp đến những mái ấm yêu thương

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình tổ chức Lễ khánh thành trao mái ấm tình thương cho gia đình bà Hoàng Thị Hồng. Ảnh: Hồng Thái

Trong phong trào thi đua năm 2026, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình đã phối hợp với chi bộ, tổ dân phố và Chi hội Phụ nữ số 5 hoàn thành tuyến đường bích họa tại ngách 164/62 Vương Thừa Vũ. Với những hình ảnh giàu bản sắc văn hóa dân tộc như cây đa, bến nước, Vịnh Hạ Long, cầu Thê Húc cùng nhịp sống sinh hoạt đời thường, công trình góp phần làm thay đổi diện mạo khu dân cư, tạo không gian sáng, xanh, đẹp.

Công trình đã đạt giải A trong Cuộc thi “Đoạn đường, tuyến phố bích họa nở hoa” do thành phố tổ chức. Đây là kết quả ghi nhận sự chung sức của cán bộ, hội viên phụ nữ và các lực lượng tại địa bàn dân cư trong việc xây dựng cảnh quan đô thị văn minh.

Không chỉ tích cực tham gia các phong trào làm đẹp phố phường, cán bộ, hội viên phụ nữ Khương Đình còn thể hiện tinh thần trách nhiệm qua cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Với 24.939 thí sinh tham gia, đạt 39.748 lượt thi, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình đứng thứ 2 trong số 126 xã, phường về số lượng thí sinh tham gia dự thi.

Lãnh đạo phường Khương Đình trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Kiên

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương trao chương trình Mẹ đỡ đầu cho 2 trẻ mồ côi phường Khương Đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Kiên

Kết quả này cho thấy sức lan tỏa của phong trào, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên và đông đảo nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về các chủ trương, định hướng hoạt động của tổ chức Hội.

Bên cạnh các công trình, phần việc thi đua, công tác chăm lo đời sống hội viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục là điểm nhấn trong hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình.

Một trong những hoạt động giàu ý nghĩa là hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho chị Hoàng Thị Hồng, hội viên Chi hội Phụ nữ số 21, thuộc gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Chồng chị là thương binh, con gái lớn bị khuyết tật thần kinh, con trai nhỏ vừa đi học vừa đi làm; bản thân chị có công việc không ổn định, thu nhập ít ỏi. Căn nhà cấp 4 xuống cấp, dột nát khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình Hoàng Thị Dung trao quyết định thành lập Chi hội phụ nữ số và tổ phụ nữ kinh doanh số. Ảnh: Nguyễn Kiên

Thấu hiểu hoàn cảnh của hội viên, Hội Liên hiệp phụ nữ phường đã kết nối, vận động gia đình và cộng đồng chung tay hỗ trợ, hoàn thành sửa chữa căn nhà với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng, trong đó Hội hỗ trợ 40 triệu đồng. Mái ấm mới không chỉ giúp gia đình chị Hồng cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Hội và cộng đồng.

Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, các hoạt động kỷ niệm được triển khai sôi nổi tại phường và 100% chi hội. Nhiều hình thức phong phú như mít tinh, tọa đàm, giao lưu văn nghệ, trưng bày sản phẩm sáng tạo, du lịch về nguồn được tổ chức, tạo cơ hội giao lưu, gắn kết giữa các thế hệ phụ nữ.

Tại chương trình gặp mặt kỷ niệm cấp phường, Hội trao tặng 40 suất quà với tổng trị giá 20 triệu đồng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời hỗ trợ 12 triệu đồng cho 2 trẻ em mồ côi thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Sáng 10-10, khoảng 200 cán bộ, hội viên phụ nữ phường Khương Đình tham gia đồng diễn dân vũ, chào mừng sự kiện thông xe toàn tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng. Ảnh: KĐ

Cùng với đó, mô hình “Phụ nữ Khương Đình thu gom phế liệu, bảo vệ môi trường, gây quỹ từ thiện” tiếp tục được duy trì tại các chi hội. Từ việc thu gom phế liệu, gây quỹ, những phần quà thiết thực được trao tới phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần tiết kiệm, ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng.

Với tinh thần “Đoàn kết - Trách nhiệm - Nhân ái - Sáng tạo”, những công trình, phần việc và hoạt động an sinh xã hội của Hội tiếp tục khẳng định vai trò tập hợp, đồng hành, chăm lo cho hội viên phụ nữ. Qua đó, góp phần xây dựng phường Khương Đình ngày càng văn minh, hạnh phúc, giàu nghĩa tình.