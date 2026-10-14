Phụ nữ Khương Đình lan tỏa yêu thương, chung sức xây dựng cộng đồng

Đây là dịp để cán bộ, hội viên cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, đồng thời nhìn nhận những đóng góp của phụ nữ địa phương trong các phong trào thi đua và hoạt động cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm sáng tạo của phụ nữ Khương Đình. Ảnh: Nguyễn Kiên

Với 40 chi hội, 189 tổ phụ nữ và 7.538 hội viên, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình từng bước phát triển vững mạnh. Các phong trào thi đua trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, phát huy năng lực, sức sáng tạo và thế mạnh của phụ nữ trên nhiều lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình Hoàng Thị Dung cho biết, những đóng góp của các chị em phụ nữ được thể hiện qua cả phong trào thi đua và những việc làm bình dị, giàu ý nghĩa. Từ phong trào “Xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”, cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” đến các hoạt động thu gom phế liệu gây quỹ từ thiện, xây dựng những tuyến đường bích họa, đường hoa…

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Kiên

Mỗi công trình, mô hình đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự khéo léo và tấm lòng nhân hậu của chị em. Đằng sau những kết quả đó là sự nỗ lực của những người phụ nữ vừa chăm lo gia đình, vừa tích cực tham gia công tác xã hội, góp phần vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng.

Hội cũng bày tỏ tri ân sâu sắc sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Đảng ủy phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, sự phối hợp của HĐND, UBND, và các đoàn thể, cùng sự đồng hành của nhân dân trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Ảnh: Nguyễn Kiên

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Kiên

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng nhấn mạnh, cùng với phụ nữ cả nước, các tầng lớp phụ nữ phường Khương Đình đang từng ngày đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và địa phương bằng trí tuệ, sức lao động và tinh thần trách nhiệm.

Trong năm 2026, Hội Liên hiệp phụ nữ phường đã chủ động, sáng tạo triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chăm lo đời sống hội viên; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Khương Đình trao quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Kiên

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ phường tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động; gắn hoạt động Hội với phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của phụ nữ. Một nhiệm vụ được đặt ra là xây dựng hình ảnh “Người phụ nữ Khương Đình thanh lịch, văn minh”, tiếp tục thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng, giữ gìn nét đẹp văn hóa của người Hà Nội, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương trao chương trình Mẹ đỡ đầu cho 2 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Kiên

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình Hoàng Thị Dung trao quyết định thành lập Chi hội phụ nữ số và tổ phụ nữ kinh doanh số. Ảnh: Nguyễn Kiên

Cùng với đó, Hội cần tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, phụ nữ, gia đình và trẻ em. Việc huy động, khai thác hiệu quả nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân cũng cần được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác Hội và góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Đồng chí Võ Đăng Dũng bày tỏ tin tưởng, phụ nữ phường Khương Đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng; mạnh dạn tham gia chuyển đổi số, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tích cực đóng góp vào quá trình xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội và phường Khương Đình chung vui cùng cán bộ, hội viên phụ nữ phường Khương Đình. Ảnh: Nguyễn Kiên

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, Hội Liên hiệp phụ nữ phường trao chương trình Mẹ đỡ đầu cho 2 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, mỗi cháu 6 triệu đồng và tặng 40 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh rất khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; tổng số tiền 32 triệu đồng được trích từ nguồn thu gom phế liệu và quỹ nuôi lợn nhựa tiết kiệm của cán bộ, hội viên. Ngoài ra, Hội đã ra mắt 1 chi hội phụ nữ số và 2 tổ phụ nữ kinh doanh số.