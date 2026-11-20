Sáng 20.11, tại TP. Cần Thơ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về chuyển đổi số năm 2026, khu vực miền Nam”. Có 8 đơn vị là TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau tham dự.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về chuyển đổi số năm 2026, khu vực miền Nam”

Hội thi nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về chuyển đổi số; trọng tâm là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22.12.2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Luật Chuyển đổi số; Luật An ninh mạng và các nội dung liên quan đến phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới có yếu tố công nghệ.

Phát biểu khai mạc Hội thi, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết, chuyển đổi số là một trong ba khâu đột phá mà Hội Phụ nữ đề ra trong nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời lựa chọn chủ đề của năm 2027 là “Đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu

Hiện tại, các cấp Hội đang tập trung triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, mô hình “Chi hội số”, “Phụ nữ số”, cùng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận, sử dụng dịch vụ số trong đời sống, sản xuất, kinh doanh.

Đối với Hội thi tuyên truyền viên giỏi về chuyển đổi số, đây không chỉ là sân chơi để các đội thi giao lưu, thể hiện kiến thức, kỹ năng, sự sáng tạo, mà còn là dịp để các cấp Hội chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm những phương thức tuyên truyền hiệu quả.

Ban tổ chức mong muốn mỗi đội thi sẽ mang đến những cách làm hay, sáng tạo, các sản phẩm truyền thông có tính ứng dụng cao. Những nội dung cần dễ hiểu, hấp dẫn, có khả năng vận dụng ngay vào thực tiễn tại địa phương.

Qua Hội thi cũng nhằm tìm ra những tuyên truyền viên có kiến thức, kỹ năng, nhiệt huyết và khả năng truyền cảm hứng để hỗ trợ hội viên, phụ nữ trên hành trình chuyển đổi số…

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ Hồ Thị Cẩm Đào thông tin về chuyển đổi số ở địa phương

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ Hồ Thị Cẩm Đào, chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới phương thức quản lý và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong tiến trình ấy, phụ nữ có vai trò hết sức quan trọng. Khi một người phụ nữ được trang bị kiến thức, kỹ năng số, không chỉ bản thân chị em có thêm cơ hội học tập, phát triển kinh tế, mà còn có thể hướng dẫn, lan tỏa đến các thành viên trong gia đình và cộng đồng.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Hội thi

Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Cần Thơ đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; ứng dụng công nghệ trong công tác, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh trên nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt và hưởng ứng phong trào “bình dân học vụ số”.

Qua đó, đưa công nghệ đến gần hơn với hội viên, phụ nữ, góp phần lan tỏa chuyển đổi số từ mỗi gia đình đến cộng đồng; từ nhận thức sang hành động, từ phong trào sang hiệu quả thực chất…

Đội Đồng Tháp tham gia Hội thi

Sau lễ khai mạc, các đội bước vào phần thi chào hỏi, giới thiệu khái quát về địa phương, đơn vị, kết quả nổi bật trong tham gia chuyển đổi số; thông điệp, quyết tâm của đội thi trong tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ chuyển đổi số.

Đồng thời, thi kiến thức, xử lý tình huống và trọng tâm là thi thuyết trình với thông điệp rõ ràng, nội dung chính xác, phù hợp với đối tượng hội viên, phụ nữ; thể hiện được kỹ năng tuyên truyền, vận động, truyền cảm hứng và khả năng ứng dụng vào thực tiễn.