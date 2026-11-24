Bán hàng tại nhà, đăng ký kinh doanh thế nào?

Một người có thể bắt đầu bán quần áo hoặc đồ gia dụng bằng cách đăng ảnh sản phẩm lên Facebook, nhận đơn qua tin nhắn rồi đóng gói tại nhà. Theo luật sư Nguyễn Văn Dũng, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, để xác định nghĩa vụ đăng ký kinh doanh trong trường hợp này, cần xem xét hoạt động thực tế. Nếu người bán thường xuyên nhập hàng để bán và không thuộc diện được miễn đăng ký thì phải đăng ký kinh doanh theo quy định. Việc bán qua mạng xã hội hay chưa có cửa hàng riêng không phải là căn cứ để được miễn.

Khoản 3 Điều 82 Nghị định 168/2025/NĐ-CP quy định một số trường hợp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trong đó có người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ và người làm dịch vụ có thu hập thấp. Mức thu nhập thấp do UBND cấp tỉnh quy định. Ngoại lệ này không áp dụng với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, người mới bán hàng cần đối chiếu hoạt động của mình với các trường hợp được miễn đăng ký, kể cả khi doanh thu còn thấp.

Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh tận dụng livestream để mở rộng tệp khách hàng và chốt đơn ngay trong phiên bán hàng. Ảnh: Tuệ Lâm

Với người tự bỏ vốn, trực tiếp nhập hàng, bán hàng và quản lý đơn, luật sư Dũng cho rằng hộ kinh doanh là mô hình có thể cân nhắc. Khi lựa chọn, người bán cần tính đến trách nhiệm tài sản. Theo Điều 82 Nghị định 168/2025/NĐ-CP, cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động của hộ. Khi có thêm người góp vốn hoặc dự định mở rộng hệ thống bán hàng, người kinh doanh có thể cân nhắc mô hình doanh nghiệp.

Khi chọn mô hình hộ kinh doanh, bước tiếp theo là xác định địa chỉ trụ sở. Nếu dùng nhà để lưu hàng, đóng gói và điều hành việc bán hàng, người bán cần căn cứ vào hoạt động thực tế tại đó để xác định địa chỉ đăng ký phù hợp. Theo Điều 87 Nghị định 168/2025/NĐ-CP, hộ chưa có địa điểm kinh doanh cố định có thể chọn một địa chỉ để đăng ký trụ sở và đăng ký không hoạt động kinh doanh tại đó. Khi phát sinh địa điểm kinh doanh cố định, hộ phải đăng ký trụ sở tại nơi thực hiện hoạt động kinh doanh cố định.

Hồ sơ được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi đặt trụ sở. Người tự đứng tên thành lập nộp giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Nếu các thành viên hộ gia đình cùng đăng ký thành lập, hồ sơ cần thêm bản sao văn bản ủy quyền cho một thành viên làm chủ hộ, có công chứng hoặc chứng thực. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua mạng thông tin điện tử. Nếu đủ điều kiện, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trong ba ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Chị em bán hàng online cần nắm rõ các quy định về đăng ký kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế. Ảnh: Tuệ Lâm

Theo dõi doanh thu để thực hiện đúng quy định về thuế và hóa đơn

Nếu nghĩa vụ đăng ký kinh doanh được xác định từ hoạt động thực tế, doanh thu năm là căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế và việc sử dụng hóa đơn điện tử. Luật sư Dũng cho biết, theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 141/2026/NĐ-CP, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động kinh doanh. Người bán vẫn cần theo dõi doanh thu thực tế và thông báo với cơ quan thuế theo quy định áp dụng cho trường hợp của mình.

Với hóa đơn, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Ở mức doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống, người bán có nhu cầu và đáp ứng điều kiện vẫn có thể đăng ký sử dụng. Việc cộng dồn doanh thu trong năm giúp người mới kinh doanh nhận biết thời điểm vượt ngưỡng để đăng ký hóa đơn điện tử đúng hạn.

Khi bán trên nhiều kênh, người kinh doanh cũng cần để ý đơn hàng được đặt và thanh toán ở đâu. Với giao dịch qua nền tảng có cả chức năng đặt hàng trực tuyến và thanh toán, đơn vị quản lý nền tảng có trách nhiệm khấu trừ, khai và nộp thuế thay theo quy định. Nếu người bán đăng sản phẩm trên mạng xã hội, chốt đơn qua tin nhắn rồi nhận tiền chuyển khoản trực tiếp hoặc qua đơn vị giao hàng thu hộ, người bán tự thực hiện thủ tục thuế theo trường hợp của mình.

Ngay cả khi mỗi ngày chỉ có vài đơn, người bán có thể bắt đầu bằng một bảng theo dõi đơn hàng theo từng kênh, ghi riêng đơn đã giao, đơn bị trả lại và khoản tiền đã nhận. Cùng với việc đối chiếu tiền chuyển khoản và tiền thu hộ, người bán nên lưu hóa đơn hoặc chứng từ mua hàng, chứng từ giao nhận và thông tin nhà cung cấp. Khi cần kiểm tra doanh thu hoặc làm rõ nguồn gốc một lô hàng, người bán có thể đối chiếu ngay với hồ sơ đã lưu.