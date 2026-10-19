Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo xanh gắn với phát triển du lịch

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, phát biểu tại Ngày hội.

Tại Ngày hội, bà Nguyễn Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ cho rằng, phụ nữ khởi nghiệp cần chuyển từ phát triển sản phẩm đơn lẻ sang nâng cao giá trị, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, ứng dụng công nghệ số và hướng tới phát triển bền vững. Đặc biệt, việc gắn khởi nghiệp sáng tạo xanh với phát triển du lịch sẽ góp phần phát huy thế mạnh nông sản, thảo dược, nghề truyền thống và các sản phẩm OCOP của địa phương.

Thời gian qua, phong trào phụ nữ khởi nghiệp tại Phú Thọ đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều phụ nữ đã mạnh dạn phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh dựa trên lợi thế địa phương, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm, gắn phát triển kinh tế với gìn giữ bản sắc văn hóa. Bà Nguyễn Hồng Nhung đề nghị, các cấp Hội tiếp tục đổi mới phương thức hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, từ hoàn thiện ý tưởng, xây dựng thương hiệu đến ứng dụng công nghệ và kết nối thị trường. Các doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan chức năng cần tăng cường đồng hành, tạo điều kiện để các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ phát triển bền vững, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và phát triển kinh tế xanh của tỉnh.

Hoạt động trưng bày sản phẩm đến từ các Chi hội Phụ nữ tỉnh Phú Thọ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, để phong trào phụ nữ khởi nghiệp trở thành động lực phát triển kinh tế, các cấp, ngành cần nâng cao hiệu quả triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”, chuyển từ hỗ trợ diện rộng sang đồng hành chuyên sâu với từng dự án, từ hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa chất lượng đến tiếp cận vốn và mở rộng thị trường. Trong đó, các cấp hội cần phát huy vai trò kết nối của tổ chức Hội Phụ nữ, tăng cường liên kết giữa các chủ thể khởi nghiệp với doanh nghiệp, ngân hàng, chuyên gia và các sàn thương mại điện tử; ưu tiên những dự án có tiềm năng tạo việc làm, nâng cao thu nhập và phát triển chuỗi liên kết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị, các đơn vị cần gắn các sản phẩm khởi nghiệp với phát triển du lịch địa phương, tạo điều kiện đưa sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu do phụ nữ làm chủ vào các điểm du lịch, sự kiện văn hóa, du lịch để phục vụ du khách. Cùng với đó, các đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phụ nữ nâng cao kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, thương mại điện tử và quảng bá sản phẩm. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ phát huy năng lực, sức sáng tạo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế xanh và bền vững của tỉnh.

Ban Tổ chức trao giải cuộc thi “Phụ nữ Đất Tổ khởi nghiệp sáng tạo xanh” cho các thí sinh có dự án, ý tưởng xuất sắc.

Dịp này, Ban Tổ chức trao giải Cuộc thi “Phụ nữ Đất Tổ khởi nghiệp sáng tạo xanh” năm 2026 cho 16 dự án, ý tưởng xuất sắc, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 5 giải Chuyên đề. Giải Nhất thuộc về dự án “Ứng dụng công nghệ xanh trong quá trình sản xuất khép kín đặc sản Bánh Chưng, Bánh Dầy và các loại bánh truyền thống hướng tới phát triển du lịch cộng đồng bền vững tại Làng cổ Hùng Lô, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ”.

Ban Tổ chức trao giải cuộc thi ảnh trực tuyến “Hương sắc Đất Tổ”.

Đối với Cuộc thi ảnh trực tuyến “Hương sắc Đất Tổ”, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Giải Nhất được trao cho thí sinh Bùi Thị Thu Hà, Chi hội Phụ nữ Công an tỉnh Phú Thọ.