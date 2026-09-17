Phụ nữ khởi nghiệp chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp: Những điều cần lưu ý

Ảnh minh họa

Chuyên gia Jolie Hướng Dương (Đỗ Hướng Dương, Sáng lập và điều hành ProsFIN - đơn vị chuyên tư vấn, đào tạo và đồng hành cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trong các lĩnh vực: Tài chính - Kế toán - Thuế - Kiểm toán - Kiểm soát nội bộ) chia sẻ, giải đáp cụ thể giúp phụ nữ khởi nghiệp có thêm thông tin, kiến thức để chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

+ Hỏi: Khi nào một hộ kinh doanh nên cân nhắc chuyển đổi thành doanh nghiệp? Những dấu hiệu nào về quy mô, doanh thu, thị trường, nhân sự hoặc nhu cầu mở rộng cho thấy đây là thời điểm phù hợp?

Chuyên gia trả lời: Theo tôi, trước hết cần làm rõ một điều mà khá nhiều chủ hộ kinh doanh đang hiểu chưa đúng: Không phải cứ doanh thu đạt đến một con số nào đó là hộ kinh doanh bắt buộc phải chuyển thành doanh nghiệp.

Pháp luật hiện hành không đặt ra một ngưỡng doanh thu, số lao động hay quy mô cố định mà cứ đạt đến ngưỡng đó thì hộ kinh doanh bắt buộc phải chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Vì vậy, câu hỏi quan trọng không phải là: "Doanh thu bao nhiêu thì tôi phải lên doanh nghiệp?" mà nên là: "Khi nào mô hình hộ kinh doanh không còn phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của mình?".

Theo tôi, có 5 dấu hiệu đáng để chủ hộ cân nhắc.

Thứ nhất, quy mô kinh doanh đã lớn hơn khả năng quản lý theo cách cũ

Khi doanh thu, số lượng giao dịch, khách hàng, hàng hóa và nhân sự cùng tăng lên, người chủ không thể tiếp tục quản lý mọi việc bằng trí nhớ và kinh nghiệm. Đây thường là tín hiệu đầu tiên cho thấy mô hình kinh doanh cần được tổ chức lại.

Thứ hai, thị trường bắt đầu đòi hỏi một vị thế khác

Khi muốn làm việc với khách hàng lớn hơn, ký kết những hợp đồng có giá trị lớn, trở thành nhà cung cấp cho doanh nghiệp hoặc tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, mô hình doanh nghiệp có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình phát triển.

Thứ ba, nhu cầu mở rộng bắt đầu xuất hiện

Khi muốn phát triển thêm địa điểm, xây dựng thương hiệu, tăng nhân sự, hình thành các bộ phận chuyên môn hoặc mở rộng thị trường, hệ thống quản trị cũng cần được nâng cấp tương ứng.

Thứ tư, bắt đầu có nhu cầu huy động thêm nguồn lực

Nếu hoạt động kinh doanh không còn chỉ dựa vào nguồn lực của một cá nhân mà cần thêm người góp vốn, tiếp cận tín dụng hoặc chuẩn bị cho những kế hoạch đầu tư lớn hơn thì nên cân nhắc cấu trúc doanh nghiệp phù hợp.

Thứ năm, người chủ muốn từng bước tách mình ra khỏi hoạt động kinh doanh

Đây là dấu hiệu tôi đặc biệt quan tâm. Ở mô hình nhỏ, chúng ta thường thấy: Chủ chính là kinh doanh, kinh doanh chính là chủ. Khách hàng biết chủ. Tiền của kinh doanh và tiền cá nhân chưa tách rõ. Nhân viên hỏi chủ. Mua gì hỏi chủ. Bán thế nào cũng hỏi chủ. Nhưng khi muốn phát triển lớn hơn, người chủ cần từng bước xây dựng một tổ chức có tài sản, dòng tiền, hợp đồng, nhân sự, quy trình và trách nhiệm rõ ràng.

Theo tôi, đó mới là bản chất sâu xa của quá trình chuyển đổi: Không phải chỉ chuyển từ "hộ kinh doanh" sang "công ty", mà là chuyển từ việc tự mình kinh doanh sang xây dựng một doanh nghiệp.

Thời điểm phù hợp nhất để chuyển đổi thường là trước khi mô hình cũ trở thành điểm nghẽn của tăng trưởng, chứ không phải đợi đến khi mọi thứ đã quá phức tạp mới thay đổi.

Thời điểm phù hợp nhất để chuyển đổi thường mô hình kinh doanh là trước khi mô hình cũ trở thành điểm nghẽn của tăng trưởng. Ảnh minh họa

+ Hỏi: Việc chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp mang lại những lợi ích gì cho phụ nữ kinh doanh, đặc biệt trong việc mở rộng thị trường, ký kết hợp đồng, xây dựng thương hiệu, tiếp cận vốn và tham gia các chuỗi cung ứng?

Chuyên gia trả lời: Theo tôi, lợi ích lớn nhất không phải là từ ngày mai trên biển hiệu có thêm chữ "Công ty". Giá trị thực sự nằm ở việc người kinh doanh bắt đầu chuyển từ một mô hình phụ thuộc nhiều vào cá nhân sang một tổ chức có cấu trúc, minh bạch hơn và có khả năng mở rộng tốt hơn.

Tôi nhìn thấy ít nhất 5 lợi ích.

Thứ nhất, tạo điều kiện thuận lợi hơn để mở rộng thị trường và làm việc với những đối tác lớn

Khi quy mô giao dịch tăng lên, khách hàng và đối tác thường quan tâm nhiều hơn đến tư cách pháp lý, hợp đồng, hóa đơn, năng lực tài chính và khả năng thực hiện cam kết. Một doanh nghiệp được tổ chức bài bản sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để đáp ứng những yêu cầu đó.

Thứ hai, thuận lợi hơn trong việc xây dựng thương hiệu

Khi kinh doanh nhỏ, thương hiệu thường gắn rất chặt với cá nhân người chủ. Nhưng nếu muốn phát triển lâu dài, chúng ta cần từng bước xây dựng một thương hiệu có thể tồn tại và phát triển vượt ra ngoài chính người sáng lập.

Thứ ba, mở rộng khả năng tiếp cận vốn và các nguồn lực phục vụ tăng trưởng

Khi tài chính, kế toán, hợp đồng và dữ liệu được tổ chức minh bạch hơn, doanh nghiệp có thể có điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận tín dụng, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc những nguồn lực khác nếu đáp ứng các điều kiện tương ứng.

Thứ tư, tạo vị thế tốt hơn để tham gia chuỗi cung ứng

Muốn trở thành nhà cung cấp cho doanh nghiệp lớn, đặc biệt trong những chuỗi cung ứng có yêu cầu cao, chỉ có sản phẩm tốt chưa chắc đã đủ. Đối tác còn có thể đánh giá năng lực pháp lý, tài chính, thuế, hóa đơn, chất lượng, nhân sự và khả năng vận hành ổn định. Theo tôi, trong bối cảnh hiện nay, minh bạch và hệ thống hóa cũng chính là một phần của năng lực cạnh tranh.

Thứ năm, tạo điều kiện để xây dựng một tài sản kinh doanh có giá trị lâu dài

Một cửa hàng có thể tạo ra thu nhập rất tốt cho người chủ. Nhưng một doanh nghiệp có thương hiệu, khách hàng, dữ liệu, đội ngũ, quy trình và khả năng tạo lợi nhuận mà không hoàn toàn phụ thuộc vào một cá nhân thì có thể trở thành một tài sản có giá trị. Đối với phụ nữ kinh doanh, tôi cho rằng đây là một bước chuyển rất đáng suy nghĩ: Từ "tự mình làm kinh doanh" sang "xây dựng một doanh nghiệp có hệ thống". Và xa hơn: Từ tạo ra thu nhập cho mình sang tạo dựng một tài sản có giá trị cho tương lai.

Việc chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích gì cho phụ nữ kinh doanh

+ Hỏi: Khi chuyển đổi, hộ kinh doanh cần thực hiện những thủ tục gì? Tài sản, hợp đồng, lao động, mã số thuế, hóa đơn và các nghĩa vụ tài chính được xử lý như thế nào?

Chuyên gia trả lời: Đây là câu hỏi tôi cho rằng cần nhìn dưới 2 góc độ song song: thủ tục pháp lý và chuyển đổi thực tế bên trong hoạt động kinh doanh.

Trước hết, về thủ tục pháp lý Điều 27 Nghị định 168/2025/NĐ-CP đã quy định riêng về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh.Theo đó, việc đăng ký được thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký, ngoài các giấy tờ tương ứng với loại hình doanh nghiệp lựa chọn, còn bao gồm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, pháp luật cũng quy định cơ chế xử lý hộ kinh doanh cũ. Cụ thể, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh gửi thông tin về việc thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã sau đó gửi thông tin cho cơ quan thuế và chuyển tình trạng của hộ sang đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động. Sau khi hộ kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ thuế và cơ quan thuế gửi thông tin xác nhận, trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã chuyển tình trạng pháp lý của hộ kinh doanh sang đã chấm dứt hoạt động theo quy định.

Như vậy, có thể hiểu đơn giản: Chuyển đổi không phải là "đóng hộ hôm nay rồi ngày mai mở một công ty hoàn toàn không liên quan". Pháp luật đã có một quy trình riêng để chuyển từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp.

Nhưng tôi cho rằng phần khó hơn lại nằm ở bên trong hoạt động kinh doanh. Nếu chỉ hoàn thành giấy phép mà tài sản, tiền, công nợ, hợp đồng, lao động và dữ liệu vẫn nằm ở mô hình cũ thì trên giấy chúng ta đã là doanh nghiệp, nhưng bên trong vẫn đang vận hành như hộ kinh doanh.

Vì vậy, tôi khuyên chủ hộ nên lập một "bảng kiểm kê trước chuyển đổi".

Một là, tài sản và hàng tồn kho

Cần xác định hiện có những tài sản gì: máy móc, thiết bị, phương tiện, công cụ, hàng tồn kho... Tài sản thuộc sở hữu của ai? Tài sản nào sẽ được đưa vào doanh nghiệp? Giá trị và hồ sơ của những tài sản đó được xác định như thế nào? Đặc biệt, hàng tồn kho cần được kiểm kê rõ số lượng, giá trị và chứng từ trước thời điểm chuyển đổi.

Hai là, tiền và công nợ

Tại thời điểm chuyển đổi, hộ còn bao nhiêu tiền? Khách hàng đang nợ bao nhiêu? Còn phải trả nhà cung cấp bao nhiêu? Có khoản vay hoặc nghĩa vụ tài chính nào chưa hoàn tất? Theo tôi, doanh nghiệp mới phải biết rất rõ mình đang bắt đầu với một tình trạng tài chính như thế nào.

Ba là, hợp đồng

Cần rà soát hợp đồng với khách hàng, nhà cung cấp, bên cho thuê và các đối tác khác để xác định hợp đồng nào cần điều chỉnh, chuyển giao hoặc ký lại với đúng chủ thể. Không nên để doanh nghiệp đã được thành lập nhưng giao dịch thực tế vẫn đứng tên hộ kinh doanh hoặc cá nhân một cách thiếu kiểm soát.

Bốn là, lao động

Cần rà soát danh sách người lao động, hợp đồng, tiền lương, bảo hiểm và các quyền lợi liên quan; xác định những người tiếp tục làm việc cho doanh nghiệp và hoàn thiện hồ sơ lao động phù hợp.

Năm là mã số thuế, hóa đơn và nghĩa vụ thuế

Một điểm pháp lý đáng lưu ý là theo Điều 8 Nghị định 168/2025/NĐ-CP, mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp và mã số này đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp. Song song với việc doanh nghiệp mới thiết lập hệ thống thuế và hóa đơn của mình, hộ kinh doanh cũ cũng phải hoàn tất nghĩa vụ thuế theo trình tự chấm dứt hoạt động. Vì vậy, không nên có một "khoảng trống" mà hộ đã ngừng quản lý dữ liệu trong khi doanh nghiệp chưa thiết lập được hệ thống mới.

Sáu là dữ liệu kinh doanh

Dữ liệu khách hàng, nhà cung cấp, hàng hóa, tồn kho, công nợ, giá bán, chi phí, hợp đồng và lịch sử giao dịch cần được chuyển tiếp và tổ chức rõ ràng. Tôi cho rằng đây là một phần của "tài sản" doanh nghiệp mà rất nhiều người kinh doanh chưa chú ý đúng mức. Vì vậy, thay vì chỉ chuẩn bị một "bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp", tôi khuyên nên chuẩn bị một "bộ hồ sơ chuyển đổi" gồm: Pháp lý, thuế, hóa đơn, tài sản, tiền, công nợ, hợp đồng, lao động, dữ liệu.

Làm tốt bước này giúp doanh nghiệp mới bắt đầu bằng một bộ dữ liệu tương đối sạch, thay vì bắt đầu bằng những tồn tại chưa xử lý của hộ kinh doanh cũ.

+ Hỏi: Nhiều hộ kinh doanh còn e ngại rằng "lên doanh nghiệp" sẽ kéo theo nhiều chi phí và thủ tục. Chuyên gia có thể phân tích những khoản chi phí, nghĩa vụ thuế, chế độ kế toán và trách nhiệm pháp lý mà chủ doanh nghiệp cần chuẩn bị sau khi chuyển đổi, đồng thời đưa ra lời khuyên để quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi?

Chuyên gia trả lời: Tôi cho rằng nỗi lo này hoàn toàn dễ hiểu. Khi chuyển từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp, cách tổ chức sẽ bài bản hơn và một số chi phí quản trị cũng có thể tăng lên. Nhưng tôi không muốn người kinh doanh chỉ hỏi: "Lên doanh nghiệp có tốn thêm bao nhiêu tiền?". Tôi muốn chúng ta hỏi thêm một câu: "Tôi phải đầu tư thêm những gì và đổi lại doanh nghiệp có thêm năng lực gì?"

Theo tôi, cần chuẩn bị 4 nhóm vấn đề như sau:

Thứ nhất, chi phí vận hành và quản trị

Ngoài những chi phí kinh doanh vốn đã có, doanh nghiệp có thể phát sinh thêm các khoản liên quan đến kế toán hoặc dịch vụ kế toán, chữ ký số, hóa đơn điện tử, phần mềm, ngân hàng, lao động - bảo hiểm và các hoạt động hành chính, quản trị. Tuy nhiên, không phải khoản nào cũng phát sinh giống nhau ở mọi doanh nghiệp. Mức chi phí phụ thuộc vào quy mô, ngành nghề và cách tổ chức. Doanh nghiệp nhỏ hoàn toàn có thể bắt đầu bằng một hệ thống đủ dùng - đúng luật - phù hợp với quy mô, thay vì xây ngay một bộ máy cồng kềnh.

Thứ hai, nghĩa vụ thuế

Sau chuyển đổi, hộ kinh doanh cần hoàn tất các nghĩa vụ thuế liên quan đến hoạt động cũ theo quy định; đồng thời doanh nghiệp mới phải xác định chế độ khai, nộp thuế tương ứng với hoạt động của mình. Đặc biệt, khi chuyển sang doanh nghiệp, người chủ cần hiểu rõ hơn mối quan hệ: Doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế. Điều này cũng khiến chất lượng hóa đơn và chứng từ trở nên đặc biệt quan trọng. Không phải cứ một khoản tiền thực tế đã chi ra thì đương nhiên được xử lý giống nhau về kế toán và thuế. Vì vậy tôi thường nói: Tổ chức chứng từ đúng ngay từ đầu thường rẻ hơn rất nhiều so với sửa sai về sau.

Thứ ba, kế toán và hóa đơn

Đây là một trong những thay đổi lớn khi chuyển từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải tổ chức sổ sách, chứng từ, báo cáo và hệ thống kế toán phù hợp với chế độ áp dụng. Tùy đối tượng và điều kiện áp dụng, doanh nghiệp cần xác định chế độ kế toán phù hợp, trong đó tài liệu đang dẫn Thông tư 99/2025/TT-BTC hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa nếu đáp ứng điều kiện và lựa chọn áp dụng.

Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điều quan trọng hơn: Đừng xây dựng kế toán chỉ để phục vụ thuế. Nếu đã phải đầu tư cho hệ thống kế toán, hãy sử dụng chính dữ liệu đó để quản trị doanh nghiệp thì người chủ cần biết: Doanh thu đang tăng hay giảm? Sản phẩm nào thực sự có lợi nhuận? Tiền đang nằm ở đâu? Khách hàng còn nợ bao nhiêu? Doanh nghiệp đang nợ nhà cung cấp bao nhiêu? Hàng tồn kho bao nhiêu? Chi phí nào đang tăng bất thường? Và cuối cùng, doanh nghiệp có thực sự tạo ra tiền hay không?

Khi đó, kế toán không còn đơn thuần là chi phí tuân thủ, mà trở thành một công cụ quản trị.

Thứ tư, trách nhiệm pháp lý và sự tách bạch

Khi chuyển thành doanh nghiệp, chủ kinh doanh cần quản lý rõ hơn tài sản, tiền, hợp đồng, lao động, thuế, hóa đơn và các giao dịch của doanh nghiệp.

Theo kinh nghiệm của tôi, một lỗi rất dễ gặp là: Giấy phép đã là doanh nghiệp nhưng cách vận hành vẫn là hộ kinh doanh. Khách hàng vẫn chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Hợp đồng vẫn đứng tên hộ hoặc cá nhân. Tài sản không xác định rõ của ai. Tiền kinh doanh và tiền gia đình vẫn đi chung một dòng. Nhân viên làm việc nhưng hồ sơ lao động chưa được chuẩn hóa. Nếu tình trạng này kéo dài thì việc chuyển đổi mới chỉ hoàn thành "phần vỏ pháp lý", còn bên trong chưa thực sự trở thành một doanh nghiệp. Vì vậy, tôi khuyên chủ hộ đừng coi chuyển đổi là một ngày đi làm thủ tục thì hãy coi đó là một dự án chuyển đổi.

Trước chuyển đổi: kiểm kê tài sản, hàng tồn kho, tiền, công nợ, hợp đồng, lao động và nghĩa vụ thuế.

Tại thời điểm chuyển đổi: hoàn thiện pháp lý, xác lập dữ liệu ban đầu và thiết lập hệ thống kế toán - hóa đơn - ngân hàng - lao động.

Sau chuyển đổi: chuẩn hóa quy trình, phân quyền, báo cáo quản trị và kiểm soát dòng tiền.

Nếu làm được như vậy, việc chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp sẽ không còn đơn thuần là "thêm thủ tục, thêm chi phí". Nó trở thành cơ hội để người chủ sắp xếp lại toàn bộ hoạt động kinh doanh và xây nền móng cho một giai đoạn phát triển mới.

Nếu phải gói lại trong một lời khuyên, tôi sẽ nói: Đừng lên doanh nghiệp chỉ để thay đổi giấy phép. Hãy lên doanh nghiệp khi chúng ta đã sẵn sàng thay đổi cách quản trị. Bởi giá trị lớn nhất của chuyển đổi không nằm ở việc chúng ta được gọi là "doanh nghiệp", mà ở việc hoạt động kinh doanh bắt đầu minh bạch hơn, có hệ thống hơn, ít phụ thuộc vào người chủ hơn và có khả năng phát triển lớn hơn trong tương lai.