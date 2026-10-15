Phụ nữ khởi nghiệp cần hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Ngày 14/10, tại Diễn đàn “Phát huy vai trò của phụ nữ trong kinh tế tập thể thời kỳ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”, kết hợp triển khai các hoạt động hợp tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026–2030 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa (HLHPN) phối hợp với Trường Đại học Nha Trang (NTU) tổ chức. Chương trình đã có trên 150 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh tham dự.

Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Tại diễn đàn, đại diện các sở, ngành đã chia sẻ về định hướng, chính sách hỗ trợ chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ trong đổi mới quản trị hợp tác xã; chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; thực trạng sản xuất nông nghiệp xanh tại Khánh Hòa, định hướng phát triển hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, điều kiện áp dụng VietGAP, sản xuất hữu cơ, tưới tiết kiệm và truy xuất nguồn gốc.

Nhiều tham luận được trình bày: chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp xanh tại miền núi; kết hợp trồng trọt, chăn nuôi theo chu trình khép kín nhằm tạo sinh kế cho phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số; kinh nghiệm phát triển chuỗi giá trị nông sản, thủy sản; ứng dụng khoa học, công nghệ và xây dựng mạng lưới liên kết trong phát triển kinh tế tuần hoàn; xây dựng văn hóa doanh nghiệp…

Đặc biệt, trong chuỗi chương trình, HLHPN tỉnh Khánh Hòa và NTU đã ký kết chương trình liên tịch hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026–2030, với thời hạn thực hiện 5 năm.

Nội dung tập trung vào 4 nhóm hoạt động: Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực khởi nghiệp cho phụ nữ; ươm tạo, tư vấn và phát triển sản phẩm; kết nối doanh nghiệp, nguồn lực đầu tư và thị trường; hỗ trợ hoàn thiện, chuẩn hóa sản phẩm; đồng thời theo dõi, đánh giá kết quả để nâng cao hiệu quả các chương trình hỗ trợ, xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Hai bên hướng đến phối hợp rà soát nhu cầu, lựa chọn dự án tiềm năng, hỗ trợ hoàn thiện và chuẩn hóa sản phẩm, đồng thời theo dõi, đánh giá kết quả để nâng cao hiệu quả hỗ trợ.

100 gian hàng giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp

Từ nhận diện điểm nghẽn đến kết nối nguồn lực

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác, NTU đã tổ chức tập huấn chủ đề “Cán bộ Hội đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp” cho hơn 80 cán bộ Hội.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Dung và Thạc sĩ Lê Thị Hồng Nhung, giảng viên, chuyên viên Trung tâm Đổi mới sáng tạo (ĐMST), NTU đã hướng dẫn học viên các phương pháp tương tác, thực hành và xử lý tình huống.

Thông qua đó, nhận diện những điểm nghẽn của dự án khởi nghiệp; chuyển nhu cầu hỗ trợ thành đề xuất cụ thể; kết nối dự án với chuyên gia, doanh nghiệp và các nguồn lực phù hợp; xây dựng mạng lưới tư vấn, đồng hành và theo dõi kết quả sau hỗ trợ.

Điểm đáng chú ý là định hướng chuyển từ hỗ trợ theo từng hoạt động riêng lẻ sang đồng hành có mục tiêu, có kết nối và có kết quả đo lường được. Theo đó, cán bộ Hội không chỉ truyền đạt chính sách mà còn có thể trở thành cầu nối, người đồng hành giữa hội viên với chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ.

Người khởi nghiệp cần được tư vấn trong quá trình hoàn thiện sản phẩm, tiếp cận công nghệ, tìm kiếm vốn và mở rộng thị trường. Đây cũng là cơ sở để đặt ra yêu cầu kết nối các nguồn lực thành một mạng lưới hỗ trợ lâu dài.

Kết nối để tạo sức mạnh cộng hưởng

Tại diễn đàn, TS. Trần Thị Mỹ Hạnh, chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, Giám đốc Trung tâm ĐMST, NTU, đã sẻ chi tiết mô hình phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Theo định hướng hợp tác, NTU đóng góp thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học, đội ngũ chuyên gia, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; HLHPN tỉnh là đầu mối kết nối với hội viên, cơ sở Hội và nhu cầu thực tiễn tại địa phương.