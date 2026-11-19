- Thưa luật sư, một phụ nữ lần đầu khởi nghiệp cần làm rõ những gì trước khi đăng ký kinh doanh?

- Tôi thường khuyên người khởi nghiệp trả lời ba câu hỏi trước khi làm hồ sơ: Mình sẽ kinh doanh gì? Cần bao nhiêu tiền để vận hành? Muốn phát triển đến quy mô nào?

Thông tin đăng ký cần xuất phát từ hoạt động mình thực sự dự kiến triển khai. Trước hết, cần xác định khách hàng là ai, họ đang cần gì và sản phẩm hoặc dịch vụ của mình đáp ứng nhu cầu đó như thế nào. Sau đó, nên tìm hiểu trên thị trường đã có ai phục vụ nhóm khách hàng ấy, sản phẩm của mình có điểm gì khác và vì sao khách hàng sẽ chọn mua. Khi đã xác định được sản phẩm, dịch vụ dự kiến cung cấp, người khởi nghiệp cần kiểm tra xem hoạt động đó có thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hay không.

Kế hoạch ban đầu có thể gói gọn trong vài nội dung: bán cho ai, bán bằng cách nào, mỗi tháng dự kiến bán bao nhiêu, thu tiền vào thời điểm nào. Cần liệt kê những khoản phải chi đều đặn và những khoản tăng, giảm theo lượng hàng bán ra. Từ đó, người khởi nghiệp có thể tính xem nếu doanh thu thấp hơn dự kiến thì số tiền đang có đủ duy trì hoạt động trong bao lâu.

Luật sư Phạm Quốc Thanh (Văn phòng Luật sư Quốc Thái, Hà Nội). Ảnh: Tuệ Lâm

- Khi nào nên cân nhắc hộ kinh doanh, khi nào nên tính đến việc thành lập doanh nghiệp? Người mới bắt đầu cần tính vốn ra sao?

- Với hoạt động còn nhỏ, cách tổ chức đơn giản, ít người tham gia và chủ yếu bán trực tiếp cho người tiêu dùng, có thể cân nhắc hộ kinh doanh. Nếu ngay từ đầu đã dự kiến có nhiều người cùng góp vốn, cần huy động thêm vốn, tuyển nhiều nhân sự, mở rộng thị trường hoặc ký các hợp đồng có giá trị lớn, nên cân nhắc thành lập doanh nghiệp. Tôi thường đặt việc lựa chọn này trong cả quy mô hiện tại và kế hoạch phát triển trong vài năm tới.

Về vốn, người mới kinh doanh thường hỏi nên đăng ký bao nhiêu. Để trả lời, cần tính số tiền thực sự phải bỏ ra. Khoản đầu tư ban đầu có thể gồm mặt bằng, máy móc, thiết bị và hàng hóa. Sau đó còn cần vốn lưu động để nhập hàng, trả lương, làm tiếp thị và thanh toán cho nhà cung cấp trong thời gian doanh thu chưa ổn định.

Một cơ sở có doanh thu, thậm chí có lợi nhuận, vẫn có thể thiếu tiền nếu hàng còn nằm trong kho hoặc khách hàng chưa đến hạn thanh toán. Vì vậy, khi tính vốn, nên dự trù cả khoản đầu tư ban đầu, khoản để duy trì hoạt động thường xuyên và khoản dự phòng cho những tháng đầu. Mức vốn ghi trong hồ sơ cần phù hợp với khả năng góp vốn và nhu cầu thực tế. Với doanh nghiệp, việc giảm vốn về sau có thể phải đáp ứng các điều kiện và thủ tục tùy loại hình.

- Sau khi chọn được mô hình, người đăng ký cần kiểm tra những gì để hạn chế việc phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ?

- Trước khi nộp, cần đối chiếu họ tên, số định danh cá nhân, địa chỉ và thông tin liên hệ với các giấy tờ, dữ liệu có liên quan. Các nội dung về tên, địa chỉ kinh doanh, ngành nghề và vốn cũng cần thống nhất trong toàn bộ hồ sơ. Với doanh nghiệp, tùy loại hình, cần kiểm tra thông tin về chủ sở hữu, thành viên góp vốn và người đại diện theo pháp luật.

Riêng tên dự kiến đăng ký, ngoài việc xem xét quy định về đặt tên, nên tính đến cách sử dụng trên biển hiệu, hợp đồng, trang web và các kênh bán hàng. Đổi tên sau khi đã hoạt động có thể kéo theo việc sửa nhiều tài liệu và phát sinh chi phí. Ngành nghề kê khai cần phản ánh hoạt động thực tế dự kiến triển khai. Nếu hoạt động thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, cần tìm hiểu các yêu cầu chuyên ngành tương ứng.

Với hồ sơ điện tử, nên rà soát lần cuối thông tin đã nhập, tài liệu đính kèm và yêu cầu về ký hoặc xác thực hồ sơ theo từng thủ tục. Chẳng hạn, thông tin nhập trên hệ thống và thông tin trong tài liệu gửi kèm cần khớp nhau. Theo kinh nghiệm tư vấn của tôi, chất lượng thông tin chuẩn bị trước khi nộp ảnh hưởng trực tiếp đến việc hồ sơ có phải chỉnh sửa, bổ sung hay không.

- Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký, chủ cơ sở cần ưu tiên những việc gì?

- Nếu kinh doanh ngành, nghề có điều kiện, chủ cơ sở cần rà soát và đáp ứng các điều kiện tương ứng trước khi hoạt động. Đồng thời, cần xác định các yêu cầu về thuế, kế toán, chứng từ và hóa đơn áp dụng cho trường hợp của mình.

Ngay từ những giao dịch đầu tiên, nên ghi nhận doanh thu, lưu chứng từ mua hàng và theo dõi các khoản thu, chi. Nếu thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử, cần xác định loại hóa đơn áp dụng, thời điểm lập hóa đơn, ai phụ trách và dữ liệu được lưu ở đâu. Chủ cơ sở cũng cần tổ chức việc đối chiếu hóa đơn với giao dịch thực tế để hạn chế bỏ sót, lập chậm hoặc ghi sai thông tin. Khi chứng từ được lưu ngay lúc phát sinh, việc đối chiếu và kê khai về sau sẽ thuận lợi hơn.

Tôi khuyến nghị theo dõi riêng tiền kinh doanh và tiền chi tiêu cá nhân. Khi các khoản thu, chi được ghi nhận rõ, chủ cơ sở có thể biết tiền bán hàng đã thực thu bao nhiêu, còn khoản nào khách chưa trả và số tiền hiện có có đủ để tiếp tục nhập hàng, trả lương hay thanh toán cho nhà cung cấp hay không.

Khi thuê người làm, cần rà soát các quy định về hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, hồ sơ nhân sự và nghĩa vụ tham gia bảo hiểm đối với các trường hợp thuộc diện bắt buộc. Theo tôi, ngay trong những tháng đầu, cùng với việc tìm khách hàng và tạo doanh thu, chủ cơ sở nên hình thành cách theo dõi đơn hàng, lưu chứng từ và thực hiện các nghĩa vụ áp dụng cho hoạt động của mình. Khi lượng giao dịch tăng lên, những dữ liệu đã được ghi nhận từ đầu sẽ giúp chủ cơ sở kiểm tra công nợ, chi phí và số tiền thực có để tiếp tục kinh doanh.

Xin cảm ơn ông!