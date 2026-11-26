Chọn thời điểm chuyển đổi từ nhu cầu kinh doanh

Một cơ sở thực phẩm đang bán lẻ, khi muốn đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối, có thể phải chuẩn bị thêm hồ sơ sản phẩm, tổ chức giao hàng theo lịch và theo dõi công nợ theo từng kỳ. Nếu dự định mở thêm điểm bán hoặc mời người góp vốn, chủ hộ còn phải tính ai quản lý từng cơ sở, ai quyết định các khoản chi và nguồn tiền đầu tư sẽ được sử dụng ra sao. Những yêu cầu này giúp chủ hộ nhìn rõ mô hình hiện tại có còn phù hợp với kế hoạch mở rộng hay không.

Khi mở rộng điểm bán, nữ chủ hộ cần dự tính dòng tiền để bảo đảm chi phí nhập hàng, trả lương và thuê mặt bằng. Ảnh minh họa.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Ngọc Quỳnh cho rằng chủ hộ nên cân nhắc chuyển đổi khi lượng giao dịch đã vượt khả năng quản lý theo cách cũ, khi cần huy động thêm vốn góp hoặc muốn trở thành nhà cung cấp cho đối tác lớn. Nếu từ đặt hàng, duyệt chi đến xử lý khiếu nại đều phải chờ người chủ quyết định, cơ sở cũng cần tính đến việc phân công lại công việc và quy định rõ trách nhiệm của từng người.

Trước khi quyết định, nữ chủ hộ nên dự tính dòng tiền trong vài tháng đầu. Chẳng hạn, nếu đại lý nhận hàng trước và thanh toán sau, cơ sở cần có đủ vốn để tiếp tục nhập nguyên liệu, trả lương và tiền thuê trong thời gian chờ thu tiền. Dự toán cũng nên tính đến chi phí kế toán, phần mềm, chữ ký số, hóa đơn điện tử và các khoản liên quan đến lao động, bảo hiểm theo thực tế hoạt động. Đối chiếu các khoản chi với thời điểm dự kiến thu tiền từ hợp đồng mới sẽ giúp chủ hộ chọn thời điểm chuyển đổi và quy mô đầu tư phù hợp.

Rà soát hàng tồn, công nợ và hợp đồng

Theo Điều 27 Nghị định 168/2025/NĐ-CP, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh được thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính. Chủ hộ cần chuẩn bị hồ sơ theo loại hình doanh nghiệp đã chọn và đối chiếu thành phần giấy tờ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cùng với việc chuẩn bị hồ sơ, chủ hộ nên rà soát nghĩa vụ thuế để hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ theo quy định.

Luật sư Nguyễn Ngọc Quỳnh cho rằng chủ hộ nên lập bảng kiểm kê trước chuyển đổi, bắt đầu từ những tài sản đang dùng hằng ngày. Với hàng tồn kho, cần ghi rõ số lượng, giá trị và tập hợp chứng từ. Với máy móc, thiết bị hoặc phương tiện, cần xác định ai là chủ sở hữu và doanh nghiệp sẽ tiếp tục sử dụng theo hình thức nào. Chẳng hạn, nếu chiếc xe giao hàng thuộc sở hữu cá nhân, chủ cơ sở cần làm rõ xe được dùng để góp vốn hay cho công ty thuê, mượn để chuẩn bị hồ sơ tương ứng.

Công nợ cũng cần được đối chiếu tại thời điểm chuyển đổi. Chủ hộ nên xác định số tiền khách hàng còn nợ, khoản phải trả nhà cung cấp, tiền đặt cọc đã nhận và các khoản vay chưa thanh toán. Với từng khoản, cần làm rõ chứng từ, thời hạn và người tiếp tục theo dõi. Theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh kế thừa quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ. Trường hợp chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, chủ hộ vẫn chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định.

Từ bảng công nợ, chủ hộ có thể rà lại những hợp đồng đang thực hiện. Với đơn hàng đã nhận cọc nhưng giao sau ngày chuyển đổi, cần xác định bên tiếp tục thực hiện, thông tin thanh toán và cách lập hóa đơn. Hợp đồng thuê mặt bằng, mua nguyên liệu hoặc giao hàng định kỳ cũng cần được xem xét từng trường hợp để biết nội dung nào cần cập nhật, lập phụ lục hoặc ký lại. Với người lao động tiếp tục làm việc, chủ cơ sở cần rà soát hợp đồng, tiền lương, bảo hiểm và các quyền lợi liên quan.

Tổ chức sổ sách và quản lý dòng tiền từ ngày đầu

Một việc dễ bỏ sót trong giai đoạn chuyển tiếp là thông báo cho khách hàng và nhà cung cấp về thông tin giao dịch của doanh nghiệp. Nếu khách vẫn chuyển tiền theo thông tin cũ, người phụ trách kế toán có thể mất thời gian xác định khoản tiền thuộc đơn hàng nào và ai đã nhận. Chủ cơ sở nên phân công người theo dõi hóa đơn, lưu chứng từ và đối chiếu các khoản thanh toán. Tách dòng tiền của doanh nghiệp khỏi chi tiêu gia đình cũng giúp người chủ biết còn bao nhiêu tiền có thể dùng để nhập hàng hoặc trả các khoản đến hạn.

“Đừng xây dựng kế toán chỉ để phục vụ thuế”, luật sư Nguyễn Ngọc Quỳnh lưu ý. Theo luật sư, số liệu kế toán còn giúp chủ doanh nghiệp biết mặt hàng nào có lãi, khách hàng nào thường trả chậm và khoản chi nào đang tăng. Khi mở thêm điểm bán, chủ cơ sở có thể dựa vào số liệu thực tế để đánh giá doanh thu có đủ trang trải tiền thuê, tiền lương và chi phí hàng hóa hay không.

Trước ngày doanh nghiệp đi vào hoạt động, chủ hộ có thể rà lại một đơn hàng đang thực hiện, từ hợp đồng, tiền đặt cọc và hàng trong kho đến lịch giao, hóa đơn và khoản tiền còn phải thu. Nếu từng khâu đều có chứng từ và người phụ trách, doanh nghiệp có thể tiếp tục phục vụ khách hàng ngay trong giai đoạn chuyển đổi. Đó cũng là cơ sở để người chủ từng bước giao việc cho nhân viên và dành thời gian cho kế hoạch phát triển thị trường.