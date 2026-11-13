Phụ nữ Khao Mang chủ động kiến tạo hạnh phúc gia đình

Ở thôn Trống Gầu Bua, câu chuyện xây dựng gia đình hạnh phúc của chị Lý Thị Súa là minh chứng cho sự đồng lòng, sẻ chia và trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình. Xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, vợ chồng chị đã cùng nhau lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế. Bằng việc kết hợp chăn nuôi lợn đen với kinh doanh hàng hóa, gia đình từng bước cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Ngôi nhà khang trang của vợ chồng chị Lý Thị Súa ở thôn Trống Gầu Bua.

Nhờ chăm chỉ lao động, tích lũy và chi tiêu hợp lý, gia đình chị Súa đã xây được nhà kiên cố, duy trì cuộc sống ổn định, không tái nghèo suốt 13 năm qua. Điều đáng quý hơn cả là dù bận rộn với công việc mưu sinh, vợ chồng chị vẫn luôn dành sự quan tâm cho việc học tập, trưởng thành của các con. Với chị, một gia đình hạnh phúc không chỉ được đo bằng điều kiện kinh tế mà còn được vun đắp từ sự thấu hiểu, tôn trọng và trách nhiệm giữa các thành viên.

Chia sẻ trong công việc chăn nuôi và bán hàng mang lại thu nhập ổn định cho gia đình chị Lý Thị Súa.

Chị Súa chia sẻ: Trong gia đình, vợ chồng tôi luôn tôn trọng, lắng nghe và thống nhất ý kiến trước mỗi công việc. Mọi việc lớn nhỏ đều được cùng nhau bàn bạc, sẻ chia trách nhiệm, tạo sự đồng thuận để xây dựng gia đình ấm êm, hạnh phúc.

Chăn nuôi lợn đen góp phần tạo thu nhập cho gia đình chị Lý Thị Súa.

Không chỉ riêng gia đình chị Súa, nhiều phụ nữ ở Khao Mang cũng đang chủ động tìm hướng phát triển kinh tế, tạo dựng cuộc sống ổn định bằng chính sức lao động của mình.

Là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Trống Gầu Bua, chị Lý Thị Ca vừa tích cực tham gia công tác Hội, vừa là tấm gương trong phát triển kinh tế gia đình. Tận dụng điều kiện sẵn có, chị mạnh dạn phát triển chăn nuôi gà đen, ngan, vịt. Nhờ cần cù, chịu khó học hỏi kinh nghiệm và chủ động chăm sóc đàn vật nuôi, mô hình mang lại thu nhập khoảng 70 triệu đồng mỗi năm.

Mô hình chăn nuôi của chị Lý Thị Ca - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Trống Gầu Bua.

Kinh tế gia đình ổn định giúp chị Ca có điều kiện chăm lo cuộc sống, xây dựng tổ ấm ngày càng khấm khá. Không dừng lại ở việc phát triển kinh tế riêng, chị còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, vận động hội viên phụ nữ cùng thi đua lao động, mạnh dạn phát triển các mô hình phù hợp để nâng cao thu nhập.

Cùng với phát triển kinh tế, phụ nữ và các thành viên trong gia đình ngày càng nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, chia sẻ trách nhiệm xây dựng tổ ấm. Chị em chủ động lao động sản xuất, học tập, tiếp cận kiến thức mới và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Sự chia sẻ công việc giữa vợ, chồng tạo nên sự bình đẳng, tôn trọng.

Sự thay đổi ấy thể hiện từ những việc làm gần gũi trong cuộc sống hằng ngày: vợ chồng cùng bàn bạc khi quyết định những công việc lớn, cùng chăm sóc và giáo dục con cái, chia sẻ việc nhà, tôn trọng ý kiến của nhau. Đây chính là nền tảng để hạn chế mâu thuẫn, xây dựng môi trường gia đình an toàn, bình đẳng và tiến bộ.

Ông Hoàng Văn Lâm - Trưởng thôn Thái, xã Khao Mang nhận xét: Phụ nữ ở vùng cao trong thời đại ngày nay có nhiều sự tiến bộ vượt bậc, từ học tập, làm việc đến xây dựng gia đình đều có những chuyển biến tích cực. Chị em tích cực tham gia các lớp tập huấn để nâng cao kiến thức, áp dụng vào tăng gia, lao động sản xuất.

Để những chuyển biến ấy ngày càng sâu rộng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khao Mang đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy nhu cầu thực tế của hội viên làm trọng tâm. Với 1.589 hội viên, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; chú trọng bình đẳng giới, nuôi dạy con tốt, phòng, chống bạo lực gia đình và nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong xây dựng tổ ấm.

Phụ nữ Khao Mang khẳng định vai trò trong cộng đồng.

Bà Khang Thị Sua - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khao Mang cho biết: Trong thời gian tới, để hội viên phụ nữ phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội Phụ nữ xã tiếp tục tuyên truyền để hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay và duy trì các mô hình phát triển kinh tế giỏi, góp phần giảm nghèo bền vững.

Một góc thôn Trống Gầu Bua, xã Khao Mang.

Hạnh phúc gia đình được vun đắp từ những điều giản dị: sự yêu thương, tôn trọng, sẻ chia và cùng nhau vượt qua khó khăn. Khi mỗi phụ nữ chủ động vươn lên, mỗi người chồng biết đồng hành, mỗi thành viên có ý thức trách nhiệm, gia đình sẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho sự phát triển. Những đổi thay từ mỗi mái ấm hôm nay đang góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, tạo động lực để xã vùng cao Khao Mang ngày càng phát triển.