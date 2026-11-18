Dư âm từ Ngày hội với những cuộc gặp gỡ, sẻ chia và tình cảm gắn bó sẽ còn lưu lại trong lòng mỗi người. Trở về với cuộc sống thường nhật, phụ nữ vẫn tiếp tục nối nhịp yêu thương, gìn giữ tình làng nghĩa xóm, vun đắp sự đồng thuận và bền chặt khối đại đoàn kết từ chính những điều giản dị quanh mình

Năm 2026, lần đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) được kết nối với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Tỉnh Khánh Hòa đã bố trí 8,8 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ các thôn, tổ dân phố tổ chức hoạt động.

Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm được các cấp Hội bền bỉ vun đắp qua từng phong trào, hoạt động. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” là một trong những cách làm thiết thực để gắn kết gia đình, cộng đồng. Tại Ngày hội Đại đoàn kết, phụ nữ góp phần kết nối người dân qua những hoạt động giao lưu, những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện được sẻ chia. Đặc biệt, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân xích lại gần hơn, tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, cùng chung tay xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Trong không khí rộn ràng của ngày hội, bà Lê Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Khánh Vĩnh, cho biết: “Nam Khánh Vĩnh là địa bàn miền núi, nơi nhiều dân tộc cùng sinh sống. Tại ngày hội, chị em phụ nữ đã tích cực tham gia tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, thăm hỏi các gia đình, để đồng bào các dân tộc có dịp cùng vui, cùng sẻ chia".

Tại xã Tây Khánh Sơn, nhiều gian hàng giới thiệu sản phẩm bản địa như: Măng chua, sầu riêng... của phụ nữ dân tộc thiểu số được trưng bày, quảng bá, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách, mở thêm cơ hội kết nối tiêu thụ, tìm hướng phát triển sinh kế.

Mong muốn đưa ẩm thực truyền thống của dân tộc mình đến gần hơn với các dân tộc anh em trên địa bàn, phụ nữ Raglai xã Suối Dầu đem những món ăn đậm hương vị núi rừng đến ngày hội. Họ tâm niệm rằng đó chính là hương vị của tình thân, của hạnh phúc.

Nhiều sản vật, sản phẩm thủ công được trưng bày phong phú, đẹp mắt. Mỗi gian hàng mang đến nét riêng về văn hóa, thế mạnh và thành quả lao động của từng địa phương, gửi gắm trong đó ý chí vượt khó, tinh thần lao động cần cù và khát vọng vươn lên của người dân.