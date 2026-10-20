Phụ nữ Khánh Hòa góp yêu thương, tiếp sức trẻ mồ côi và hội viên khó khăn

Bà Nguyễn Thị Khánh Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hậu, trao tặng sinh kế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Duy Ngọc.

Nhân kỷ Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hậu (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức chương trình họp mặt cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn. Không chỉ là dịp gặp gỡ, chia sẻ, chương trình còn mang đến những phần quà thiết thực cho trẻ em mồ côi và hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi họp mặt, Hội phát động mô hình "Heo đất nghĩa tình - Trao yêu thương", trao 27 suất học bổng cho trẻ em mồ côi, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Bên cạnh đó, 8 hội viên phụ nữ khó khăn được hỗ trợ sinh kế với tổng kinh phí 16 triệu đồng.

Mỗi suất học bổng tuy không lớn nhưng có thể giúp các em trang trải một phần chi phí học tập. Với những phụ nữ đang chật vật mưu sinh, nguồn hỗ trợ sinh kế lại là điểm tựa để các chị có thêm điều kiện làm ăn, từng bước cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Khánh Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hậu cho biết, việc phát động mô hình "Heo đất nghĩa tình - Trao yêu thương", trao học bổng và hỗ trợ sinh kế đều hướng đến mục tiêu khơi dậy tinh thần tiết kiệm, sẻ chia trong cán bộ, hội viên, đồng thời chung tay chăm lo cho những hoàn cảnh còn khó khăn.

Theo bà Hải, thông qua Chương trình "Mẹ đỡ đầu", những suất học bổng không chỉ hỗ trợ các em mồ côi về vật chất mà còn gửi gắm sự quan tâm, động viên để các em vững tin hơn trên con đường học tập, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và hướng đến tương lai tốt đẹp. Đối với hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sinh kế không đơn thuần là trao một khoản tiền mà còn là cách tiếp sức để các chị chủ động phát huy khả năng lao động, tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình. Khi có thêm vốn và sự động viên kịp thời, mỗi người sẽ có thêm cơ hội tự mình vươn lên.

Ông Nguyễn Văn Duy – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Phước Hậu cho biết, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã đã tích cực triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động; vận động hội viên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Đặc biệt, các hoạt động chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Đây chính là những cách làm thiết thực cần tiếp tục được quan tâm, duy trì và nhân rộng trong thời gian tới.

Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Hậu cũng tổ chức gặp mặt, tặng quà cho các nữ dân quân thường trực nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đây là dịp để đơn vị ghi nhận những đóng góp của các nữ dân quân, những người vừa thực hiện nhiệm vụ được giao, vừa nỗ lực vun vén cuộc sống gia đình.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Hậu tổ chức gặp mặt, tặng quà cho các nữ dân quân thường trực nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Duy Ngọc.

Thượng úy Trương Khoan Hòa, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Phước Hậu cho biết, buổi gặp mặt nhằm động viên, khích lệ các nữ dân quân yên tâm công tác, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những phần quà tuy giản dị nhưng thể hiện sự quan tâm của đơn vị, tiếp thêm động lực để các chị tiếp tục gắn bó với công việc, góp sức bảo vệ an ninh, trật tự và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương.