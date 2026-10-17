Phụ nữ Hương An thành lập Tổ liên kết trồng rau an toàn, hướng đến sinh kế bền vững

Hội LHPN phường Hương An ra mắt Tổ liên kết trồng rau an toàn

Từ nền tảng hỗ trợ của Dự án COV, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hương An, thành phố Huế, tiếp tục kết nối các thành viên sản xuất rau thành tổ liên kết, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tương trợ để duy trì mô hình hiệu quả, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định sinh kế cho phụ nữ.

Ngày 15/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hương An (Tp. Huế) tổ chức ra mắt Tổ liên kết trồng rau an toàn gồm 10 thành viên, được hình thành từ nhóm sản xuất rau từng nhận hỗ trợ của Dự án COV. Đây là bước tiếp nối nhằm duy trì kết quả hỗ trợ sinh kế, tạo nền tảng để các thành viên chủ động gắn kết, cùng phát triển sản xuất sau khi dự án kết thúc.

Phát huy nền tảng hỗ trợ, củng cố liên kết

Thông qua sự đồng hành của Dự án COV, các thành viên đã nhận được hỗ trợ trong hoạt động sản xuất rau. Trên cơ sở đó, Hội LHPN phường Hương An tiếp tục tập hợp, kết nối và thành lập tổ liên kết, hướng đến duy trì hoạt động ổn định, lâu dài.

Đồng chí Dương Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố phát biểu tại buổi lễ ra mắt

Việc hình thành tổ liên kết không chỉ tạo điều kiện để các thành viên gắn bó hơn trong sản xuất mà còn góp phần nâng cao tinh thần chủ động, trách nhiệm với mô hình sinh kế chung. Khi được tổ chức và duy trì hiệu quả, sự liên kết sẽ trở thành nền tảng để phụ nữ hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, chia sẻ nguồn lực và từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đoàn kết, trách nhiệm trong sản xuất rau an toàn

Tại chương trình ra mắt, đại diện các thành viên thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm duy trì hoạt động hiệu quả. Các thành viên cam kết thực hiện những nguyên tắc sản xuất rau an toàn, tích cực trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Các thành viên cam kết thực hiện những nguyên tắc sản xuất rau an toàn, tích cực trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Tinh thần đồng hành được xác định là yếu tố quan trọng để tổ liên kết hoạt động thực chất. Mỗi thành viên không chỉ có trách nhiệm với phần việc của mình mà còn góp sức xây dựng uy tín chung, chú trọng chất lượng sản phẩm và tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình canh tác.

Việc tuân thủ nguyên tắc sản xuất rau an toàn cần được duy trì thường xuyên, gắn với ý thức trách nhiệm của từng thành viên. Đây là cơ sở để từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, củng cố niềm tin của người tiêu dùng và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc kết nối thị trường.

Đồng hành mở rộng đầu ra, hướng đến sinh kế bền vững

Trong thời gian tới, Hội LHPN phường Hương An (Tp. Huế) sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tổ liên kết trong quá trình hoạt động; đồng thời kết nối nguồn lực và thị trường tiêu thụ, góp phần phát huy hiệu quả mô hình.

Sự hỗ trợ của tổ chức Hội, kết hợp với tinh thần tự giác và trách nhiệm của các thành viên, sẽ tạo thêm điều kiện để tổ liên kết duy trì hoạt động sau khi dự án kết thúc. Trong đó, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp sản xuất và chủ động tìm kiếm đầu ra là những nhiệm vụ cần được chú trọng nhằm nâng cao tính ổn định của mô hình.

Một số nông sản của phường Hương An

Từ một nhóm sản xuất được dự án hỗ trợ đến tổ liên kết có định hướng hoạt động lâu dài, mô hình tại Hương An cho thấy ý nghĩa của việc gắn hỗ trợ ban đầu với năng lực tự tổ chức của cộng đồng. Phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện nghiêm các nguyên tắc sản xuất rau an toàn và tăng cường liên kết tiêu thụ sẽ góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, từng bước xây dựng sinh kế ổn định, thân thiện với môi trường và hướng đến phát triển bền vững./.