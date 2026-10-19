Phụ nữ Huế phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng thành phố phát triển bền vững

Lãnh đạo Thành ủy Huế thăm, chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Huế nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đã tiếp thêm động lực để cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy truyền thống, đổi mới hoạt động, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Quan tâm, động viên phong trào phụ nữ

Sáng 19/10/2026, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy Huế đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố Huế, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy Huế đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố Huế

Chuyến thăm, chúc mừng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ, đồng thời ghi nhận vai trò của tổ chức Hội trong đời sống xã hội. Đây cũng là nguồn cổ vũ tinh thần, khích lệ phụ nữ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm và những phẩm chất tốt đẹp trong công việc, gia đình và cộng đồng.

Sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền là động lực để phong trào phụ nữ tiếp tục phát triển, góp phần củng cố khối đoàn kết và phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân.

Đoàn kết, sáng tạo, lan tỏa phong trào thi đua

Phát huy truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố Huế có thêm động lực để nâng cao chất lượng hoạt động, chủ động đổi mới nội dung và phương thức tập hợp hội viên.

Tinh thần đoàn kết, sáng tạo là nền tảng để phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát huy vai trò trong lao động, sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc và đóng góp cho cộng đồng. Mỗi cán bộ, hội viên không chỉ là nhân tố tích cực trong tổ chức Hội mà còn là cầu nối lan tỏa những giá trị nhân văn, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia trong xã hội.

Việc khuyến khích sáng kiến, phát huy nội lực và tăng cường sự gắn kết sẽ góp phần đưa phong trào phụ nữ ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy Huế đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố Huế

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hướng tới phát triển bền vững

Từ sự quan tâm, động viên của lãnh đạo thành phố, nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp Hội là tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò chủ động của hội viên và tạo môi trường để phụ nữ đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh không chỉ thể hiện ở chất lượng phong trào mà còn ở khả năng tập hợp, hỗ trợ hội viên, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và kết nối các nguồn lực vì lợi ích cộng đồng.

Trong hành trình xây dựng thành phố Huế phát triển, phụ nữ tiếp tục là lực lượng quan trọng góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, vun đắp các giá trị gia đình và thúc đẩy những hoạt động xã hội thiết thực. Phát huy truyền thống, đề cao đoàn kết, sáng tạo và tinh thần cống hiến sẽ giúp phong trào phụ nữ ngày càng lan tỏa, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, giàu bản sắc và phát triển bền vững./.