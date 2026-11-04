Phụ nữ Huế phát huy nội lực, chủ động phát triển kinh tế

Bình đẳng giới không chỉ là bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giữa nam và nữ, mà còn tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, chủ động tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tại TP Huế, thông qua các chương trình nâng cao năng lực và hỗ trợ phát triển kinh tế, vai trò của phụ nữ ngày càng được chú trọng.

Phụ nữ Huế phát huy nội lực, chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là Dự án “Nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới trong phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố Huế” giai đoạn 2025 - 2026 do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Huế triển khai.

Dự án do Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung (Cộng hòa Liên bang Đức) tài trợ, với sự hỗ trợ chuyên môn của Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và Phát triển cộng đồng. Các hoạt động được thực hiện tại phường Kim Long, phường Dương Nỗ và xã Phú Lộc.

Đưa bình đẳng giới đi vào thực chất

Dự án tập trung nghiên cứu, đánh giá nhu cầu, tổ chức hội thảo, tập huấn và hướng dẫn thực hành nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở.

Giúp cán bộ Hội được trang bị kiến thức, kỹ năng phân tích giới, tham mưu, giám sát và lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng, triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phương án tiếp cận trong công tác phụ nữ từng bước có sự thay đổi, thay vì chủ yếu tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phong trào, cán bộ Hội chú trọng lắng nghe tâm tư, tìm hiểu nhu cầu, nhận diện những rào cản mà phụ nữ đang gặp phải để đề xuất giải pháp phù hợp.

Qua đó, phụ nữ có thêm cơ hội bày tỏ nguyện vọng, tham gia đóng góp ý kiến và phát huy vai trò trong các quyết định liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội tại cộng đồng.

Quảng bá sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ Huế đến người dân qua các gian hàng.

Tuy nhiên, việc vận dụng kiến thức sau tập huấn chưa đồng đều, nguồn lực dành cho hoạt động lồng ghép giới còn hạn chế. Công tác thu thập số liệu phân tách theo giới, theo dõi và đánh giá những thay đổi thực tế cũng cần tiếp tục được quan tâm.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, các đơn vị cần tiếp tục đưa mục tiêu bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển địa phương; duy trì, nhân rộng những phương pháp hiệu quả và nâng cao chất lượng thực hiện tại cơ sở.

Mở rộng sinh kế, khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp xanh

Cùng với nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo sinh kế ổn định được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Định hướng của thành phố là gắn hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với lợi thế nhà vườn, ẩm thực, làng nghề và du lịch cộng đồng; đồng thời trang bị kỹ năng kinh doanh, quản trị, xây dựng thương hiệu và tiếp cận thị trường số.

Lãnh đạo thành phố Huế cũng nhấn mạnh yêu cầu kết hợp hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Đây là hướng đi phù hợp với tiềm năng của Huế, nơi có nhiều lợi thế về văn hóa, tài nguyên bản địa và tri thức cộng đồng.

Gian hàng trưng bày tại cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo thành phố Huế năm 2026 - Phát huy di sản thủ công mỹ nghệ Huế trong nền kinh tế số.

Với sự hỗ trợ về kiến thức và nguồn lực, phụ nữ có thể phát triển các sản phẩm đặc trưng, nâng cao giá trị nghề truyền thống, mở rộng thị trường tiêu thụ và từng bước xây dựng sinh kế ổn định.

Việc ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, kinh doanh, kết nối khách hàng cũng giúp các hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất nhỏ có thêm cơ hội tiếp cận thị trường.

Bên cạnh đó, khuyến khích sử dụng nguyên liệu thân thiện môi trường, bảo tồn nghề truyền thống và phát triển du lịch cộng đồng sẽ góp phần hình thành những mô hình khởi nghiệp xanh, vừa tạo thu nhập, vừa gìn giữ các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương.

Để các định hướng này phát huy hiệu quả, cần tiếp tục nâng cao năng lực cho phụ nữ về quản trị kinh doanh, kỹ năng số, tiếp cận nguồn vốn và thị trường; đồng thời tạo điều kiện để phụ nữ tham gia sâu hơn vào các hoạt động kinh tế - xã hội và quá trình ra quyết định tại cộng đồng.

Khi được bảo đảm cơ hội bình đẳng, tiếp cận nguồn lực và phát huy quyền làm chủ trong phát triển kinh tế, phụ nữ sẽ có thêm điều kiện khẳng định vị thế, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình và đóng góp cho xã hội. Đây cũng là nền tảng để TP Huế thúc đẩy bình đẳng giới gắn với phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn và bao trùm.