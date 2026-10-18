Phụ nữ Huế kết nối yêu thương hỗ trợ trẻ mồ côi

Bà Nguyễn Thị Ái Vân (áo tím), Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ Việt Nam TP Huế và bà Dương Thị Thu Thủy (bên trái), Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TP Huế, trao phần quà do Trung ương Hội LHPN Việt Nam gửi tặng các em

Những người mẹ chắp cánh ước mơ

Ngày 18/10, Hội LHPN TP Huế tổ chức chương trình "Mẹ đỡ đầu - Vòng tay yêu thương", trao quà và kinh phí hỗ trợ trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tại chương trình, 255 trẻ em được nhận quà từ Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN TP Huế và kinh phí hỗ trợ định kỳ của các mẹ đỡ đầu, với tổng trị giá hơn 350 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân (áo tím), Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ Việt Nam TP Huế và bà Dương Thị Thu Thủy (bên trái), Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TP Huế, trao phần quà do Trung ương Hội LHPN Việt Nam gửi tặng các em

Chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động năm 2021, nhằm hỗ trợ trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là những em chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Qua quá trình triển khai, chương trình đã trở thành hoạt động nhân ái có sức lan tỏa rộng khắp, kết nối các tổ chức, đơn vị và cá nhân cùng chăm lo cho trẻ em cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tại TP Huế, chương trình được triển khai từ năm 2022. Sau 4 năm thực hiện, các cấp Hội đã trực tiếp đỡ đầu và kết nối đỡ đầu cho 947 trẻ. Đến nay, 903 trẻ tiếp tục được hỗ trợ với mức từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng, đồng thời được quan tâm, động viên trong học tập và cuộc sống. Tổng giá trị hỗ trợ vật chất từ chương trình đã vượt 8,5 tỷ đồng.

Kết quả này có sự chung tay của các cấp Hội phụ nữ, tổ chức, cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo, câu lạc bộ thiện nguyện và nhiều cá nhân hảo tâm. Đơn cử có Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái, Quỹ học bổng Loving Healthcare, Quỹ Những trái tim Huế, Quỹ Nâng cao năng lực cộng đồng, Tổ chức Blue Dragon, Tổ chức Phucfond's và Quỹ Khởi Sự Từ Tâm thuộc Tập đoàn địa ốc Kim Oanh.

Đáng quý, sự sẻ chia còn đến từ những người dân bình dị. Các thành viên nhóm thiện nguyện Bác Siêu ở phường Phú Xuân và tiểu thương chợ Cự Lại, phường Thuận An, dù thu nhập không cao, vẫn chắt chiu đóng góp hằng tháng để hỗ trợ trẻ mồ côi, trao các suất ăn cho những cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khó khăn.

Không chỉ hỗ trợ kinh phí, nhiều mẹ đỡ đầu còn dành thời gian chăm sóc, động viên và đồng hành với các em trong học tập cũng như cuộc sống. Sự quan tâm bền bỉ ấy giúp trẻ mồ côi vơi đi mất mát, có thêm điểm tựa tinh thần để vượt qua nghịch cảnh.

Tiêu biểu, sư cô Thích nữ Liên Nhã trụ trì Niệm Phật đường chùa Hiền Lương đang nhận nuôi dưỡng 13 trẻ mồ côi và thường xuyên hỗ trợ 3 em đang học THCS, THPT. Đại đức Thích Huệ Trọng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế tài chính - Từ thiện xã hội thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Huế, cùng Đại đức Thích Huệ Lộc trụ trì chùa Xuân Tùy xã Đan Điền, cũng tích cực trao học bổng, tặng quà và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Hội LHPN TP Huế tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Dù đang điều trị bệnh hiểm nghèo chị Hoàng Ngọc Hồng Nhi, cán bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp Khu vực 1 (TP Huế), vẫn duy trì hỗ trợ thường xuyên 3 trẻ tại xã Bình Điền. Với chị, sự sẻ chia và tình yêu thương dành cho trẻ mồ côi là nguồn động viên để tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp, ngay cả khi bản thân đang phải đối mặt với bệnh tật hiểm nghèo.

"Ở đâu có tình yêu thương, ở đó có phép màu, nhờ sự động viên gia đình, bạn bè, mặc dù bệnh ung thư nhưng mình nguyện dành hết tình cảm để tiếp sức cho các cháu mồ côi đến lúc trưởng thành", chị Nhi xúc động chia sẻ tại chương trình.

Bà Đào Thị Mai Hường, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em" thuộc Hội LHPN TP Huế, hiện làm mẹ đỡ đầu cho 15 trẻ tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em An Tây và 5 trẻ ở phường Phú Xuân. Trong số đó có em Nguyễn Sĩ Vũ, mồ côi mẹ có bố bị khuyết tật, được bà Hường đỡ đầu suốt 5 năm qua. Em hiện là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Hành trình trưởng thành của Vũ là minh chứng cho ý nghĩa của sự đồng hành lâu dài, giúp trẻ có hoàn cảnh khó khăn thêm cơ hội học tập và xây dựng tương lai.

Tiếp thêm động lực để trẻ vững bước tương lai

Sự hỗ trợ của các mẹ đỡ đầu đã tiếp sức cho nhiều trẻ mồ côi vượt khó, theo đuổi ước mơ. Em Trần Bá Định, bố mẹ mất vì ung thư, hiện là sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. Em được Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Minh, giảng viên bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y - Dược Huế, người sáng lập Quỹ Loving Healthcare, nhận đỡ đầu đến lúc trường thành.

Theo em Định, sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần của bố đỡ đầu là nguồn động viên lớn, giúp em và gia đình vượt qua khó khăn, có thêm nghị lực để tiếp tục học tập.

Tri ân các tập thể đồng hành cùng chương trình

Cũng nhận được sự đồng hành trong nhiều năm qua từ các thành viên Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái, em Nguyễn Hoàng Anh Thư, học sinh lớp 10, ở phường Thuận Hóa, luôn trân trọng tình cảm mà các cô, bác dành cho mình.

Chia sẻ tại chương trình nữ sinh Nguyễn Hoàng Anh Thư (mồ côi bố) hiện học sinh lớp 10, ở phường Thuận Hóa, xúc động: "Đối với chúng con, chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Hội LHPN Việt Nam triển khai có ý nghĩa vô cùng lớn. Chương trình không chỉ giúp chúng con có thêm điều kiện đến trường mà còn mang đến tình yêu thương, sự động viên và một điểm tựa tinh thần để chúng con vững tin hơn trong cuộc sống".

Thư hiểu rằng, phía sau mình luôn có những tấm lòng yêu thương, luôn mong các con trưởng thành và có một tương lai tốt đẹp hơn. "Con cũng hy vọng rằng, sau này khi trưởng thành, mình có thể quay trở lại đồng hành cùng Câu lạc bộ "Vòng tay nhân ái" và các tổ chức thiện nguyện để giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như con, tiếp thêm động lực để các em được đến trường và theo đuổi ước mơ của mình", Anh Thư bộc bạch.

Em Nguyễn Hoàng Anh Thư, học sinh lớp 10 ở phường Thuận Hóa, xúc động phát biểu

Phát biểu tại chương trình, bà Dương Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế, Chủ tịch Hội LHPN TP Huế, nhấn mạnh việc chăm sóc, đỡ đầu trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ cùng nỗ lực kết nối không ngừng của các cấp Hội phụ nữ.

Bà Thủy mong muốn các em giữ vững niềm tin, chủ động vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập để trở thành những người có ích cho xã hội. Bên cạnh các em luôn có sự chở che của gia đình, nhà trường, cộng đồng và những tập thể, cá nhân nhận đỡ đầu.

Dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN TP Huế trao bằng khen cho 11 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu".

Ban Thường vụ Hội LHPN TP Huế trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu"

Từ những khoản hỗ trợ định kỳ đến sự quan tâm, động viên trong cuộc sống, chương trình đang góp phần tạo dựng điểm tựa bền vững cho trẻ mồ côi. Sự chung tay của các cấp Hội, tổ chức, đơn vị và những tấm lòng nhân ái tại TP Huế không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt mà còn mở thêm cơ hội học tập, nuôi dưỡng ước mơ và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.