Phụ nữ học cách yêu bản thân giữa bộn bề cuộc sống

Theo đuổi sở thích giúp phụ nữ nuôi dưỡng niềm vui, phát triển bản thân và có thêm khoảng thời gian dành cho chính mình

Đó không chỉ là niềm vui trong những giờ phút rảnh rỗi, mà còn là cách phụ nữ thực hiện quyền được học tập, khám phá những điều mới mẻ và phát triển bản thân.

Chị Nga (thứ 2 từ trái sang) tại lớp học nấu ăn.

Khi có cơ hội theo đuổi sở thích, gặp gỡ những người cùng mối quan tâm và dành thời gian cho chính mình, phụ nữ có thêm niềm vui, sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Mỗi lớp học mang đến niềm vui, giúp phụ nữ có thêm kiến thức, trải nghiệm mới và cơ hội khám phá khả năng của bản thân.

Các lớp học cũng là dịp để phụ nữ gặp gỡ, kết nối với những người cùng sở thích và tìm thấy niềm vui ngoài công việc, gia đình. Bởi bên cạnh vai trò làm vợ, làm mẹ hay trách nhiệm với gia đình, mỗi người phụ nữ đều có những mong muốn, đam mê và nhu cầu riêng cần được tôn trọng, nuôi dưỡng.