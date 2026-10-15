Phụ nữ học cách yêu bản thân giữa bộn bề cuộc sống
Từng gác lại sở thích vì công việc và gia đình, hiện tại nhiều phụ nữ tìm đến các lớp học vẽ, cắm hoa, nấu ăn hay học ngoại ngữ... để tiếp tục hành trình "yêu bản thân".
Đó không chỉ là niềm vui trong những giờ phút rảnh rỗi, mà còn là cách phụ nữ thực hiện quyền được học tập, khám phá những điều mới mẻ và phát triển bản thân.
Khi có cơ hội theo đuổi sở thích, gặp gỡ những người cùng mối quan tâm và dành thời gian cho chính mình, phụ nữ có thêm niềm vui, sự tự tin và nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống.
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phu-nu-hoc-cach-yeu-ban-than-giua-bon-be-cuoc-song-238261014145423063.htm