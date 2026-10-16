Phụ nữ Hoàng Mai lan tỏa những điều tốt đẹp

Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Bùi Thị Kim Thu (Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 31), cùng 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 7 giải Khuyến khích và 3 giải phụ.

Trước khi diễn ra hội thi, Hội LHPN phường Hoàng Mai tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Trình bày diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch Hội LHPN phường Nguyễn Thị Kim Thu nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Hội LHPN phường đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm, lấy sự tiến bộ, hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của phụ nữ làm mục tiêu phấn đấu, sự hài lòng, niềm tin và gắn bó của hội viên làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Lãnh đạo phường Hoàng Mai tặng hoa chúc mừng Hội LHPN phường. Ảnh: Trần Oanh.

Với mạng lưới 41 chi hội, các phong trào thi đua và hoạt động Hội đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng người phụ nữ Thủ đô thanh lịch, văn minh”, hay cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” đã trở thành nếp sống đẹp, góp phần xây dựng phường Hoàng Mai ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Chủ tịch Hội LHPN phường Nguyễn Thị Kim Thu trình bày diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Trần Oanh.

Đặc biệt, hoạt động chăm lo trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu” lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm và tình yêu thương của phụ nữ Hoàng Mai. Cán bộ, hội viên còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, giữ gìn cảnh quan môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số và vun đắp tình đoàn kết tại khu dân cư.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Xuân Linh phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Trần Oanh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Xuân Linh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong vun đắp tình làng nghĩa xóm, giữ gìn môi trường sống và củng cố sự đồng thuận trong nhân dân.

Để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đồng chí Nguyễn Xuân Linh đề nghị Hội LHPN phường tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, khơi dậy tinh thần tự tin và ý thức vươn lên của phụ nữ; lấy việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên làm nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với đó, gắn phong trào thi đua của phụ nữ với xây dựng phường Hoàng Mai văn minh, sạch đẹp; hỗ trợ phụ nữ chủ động tham gia chuyển đổi số. Đồng thời, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của 41 chi hội và phát huy vai trò xây dựng Đảng, chính quyền.

Các thí sinh thướt tha áo dài trong phần thi “Duyên dáng Hoàng Mai”. Ảnh: Trần Oanh.

Một người phụ nữ đẹp là người biết yêu thương và trân trọng chính mình; biết gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc; đồng thời không ngừng học hỏi, sáng tạo, làm chủ cuộc sống và lan tỏa những điều tích cực đến mọi người. Ý nghĩa đó đã được lan tỏa tại Hội thi “Duyên dáng Phụ nữ Hoàng Mai” năm 2026.

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc tại Hội thi “Duyên dáng phụ nữ Hoàng Mai”. Ảnh: Trần Oanh.

Hội thi quy tụ 13 thí sinh do Hội LHPN phường chọn qua nhiều vòng sơ loại từ 41 tổ dân phố. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: Duyên dáng Hoàng Mai, Sắc màu Hoàng Mai, Tỏa sáng Hoàng Mai. 13 thí sinh là 13 câu chuyện, 13 cá tính, 13 sắc màu khác nhau không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn truyền tải những thông điệp ý nghĩa về tình yêu gia đình, văn hóa ứng xử, trách nhiệm cộng đồng, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và góp phần xây dựng phường ngày càng phát triển.